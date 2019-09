Ens citem amb Maria Serra, membre de Fridays for Future (F4F) Barcelona, a la sortida del seu institut, l'IES Montserrat. Té 17 anys, però assegura que la seva principal ocupació és l'activisme ecologista que desenvolupa al moviment. Res de batxillerat. De fet, ja fa temps que s'està saltant classes, sobretot ara que s'apropa la Vaga Mundial pel Clima d'aquest 27 de setembre. Hi ha professors que no ho aproven, però els seus pares ja s'han resignat: "Saben que no els hi sortirà bé això de prohibir-m'ho autoritàriament. Els acabaria desobeint", explica rient.



Com Serra, centenars de joves s'han organitzat en el moviment ecologista que té com a figura de referència la sueca Gretha Thumberg. És el 15-M de la generació dels 2000? Parlem amb ella sobre el potencial del moviment, la seva implantació a Catalunya -que ja integra 27 assemblees locals- i la lluita per l'emergència climàtica que tantes generacions al darrere de la seva van passar per alt.



Com arriba el Fridays for Future (F4F) a Catalunya?

El 8 d'agost passat vam constituir l'assemblea dels Fridays a escala catalana, quan ens vam tancar quatre dies a una masia per discutir estratègies, fer formacions i decidir formes de coordinar-nos. Però el moviment penja de les assemblees locals, que són autònomes, tot i que compartim unes línies bàsiques consensuades. Som un total de 27 assemblees. És difícil saber quanta gent hi participa, perquè hi ha qui hi està més ficat i qui menys, però som moltíssima gent.



De fet, el moviment com a tal va arribar primer a Girona.

Sí, i a Barcelona després. És cert que som dues assemblees que tenim més trajectòria que la resta, però això no ens fa més importants. Hi ha nuclis al territori que s'acaben de formar, però, per exemple, a Igualada han estat sortint cada divendres, com a Sabadell. A Sant Cugat del Vallès fa molts mesos que treballen i s'han involucrat molt perquè les universitats reconeguin l'emergència climàtica.

El F4F és un moviment eminentment jove. Suposo que, per a molts, deu ser la primera experiència d'organització política.

Depèn. El F4F està format per joves dels 15 als 27 anys, per tant hi ha gent que ve d'altres moviments, com el feminista o l'ecologista. També hi ha gent que ens estem ubicant perquè som més joves, com jo.

Maria Serra, portaveu de Fridays for Future a Barcelona. Maria Rubio

Aquest pròxim 27 de setembre heu convocat la Vaga Mundial pel Clima. Quines són les vostres reivindicacions?

Com a F4F Barcelona, demanem set coses a l'Ajuntament dirigit per Ada Colau: una recollida de residus més eficient; una transició energètica real; que es parli clar i es digui la veritat sobre l'emergència climàtica; que es garanteixi la sobirania alimentària; la desinversió en infraestructures fòssils, amb l'aturada immediata de l'ampliació de les més importants com l'aeroport i, la mesura estrella, l'aplicació d'un peatge anticontaminació.



De fet, l'Ajuntament ha proposat aplicar la zona de baixes emissions. Creieu que és una bona mesura?

És 'postureig' pur. Està comprovadíssim per molts estudis que és insuficient, i ho saben. L'única cosa que provocarà una zona de baixes emissions en la qual es restringeix la circulació dels cotxes antics és que la gent es compri cotxes nous. Generarà el mateix impacte ambiental. No estan oferint una alternativa, estan oferint només una restricció.

I per què un peatge és una mesura millor? No farà que la gent amb més diners pugui seguir circulant en cotxe i la gent més pobra no?

Nosaltres demanem un peatge perquè també genera una alternativa: tots els diners que es recullin poden ser destinats a transport públic. Sí, la societat és desigual, i això no ho arreglaràs amb un peatge. Dins d'una societat desigual no es poden posar mesures totalment equitatives... És ideal? No. Però és un salvavides per reduir al 50% les emissions. Però clar, posar peatges no és sempre la política més popular. L'Ajuntament mantindrà sempre una mesura més conservadora. El que nosaltres estem intentant és demostrar que sí que és popular, que la gent vol futur i el futur passa per això.

També sou molt crítics amb la Generalitat, que ja va declarar l'emergència climàtica.

"El Govern de Catalunya va fer una declaració de l'emergència climàtica sense pressupost, ni mesures clares"

Sí, el Govern de Catalunya va fer una declaració de l'emergència climàtica sense pressupost, ni mesures clares. Bàsicament van sortir, van dir que ens estàvem morint i se'n van tornar a anar. Ens vam quedar de pasta de moniato. Davant d'aquesta inacció completa, ens hem vist obligats a posar nosaltres les mesures. De moment, no tenim unes demandes per a la Generalitat, però hi estem treballant.

Deies que el peatge urbà a Barcelona no solucionarà el problema. És possible assolir els objectius del F4F sense un canvi polític i econòmic?

Nosaltres defensem que una vida sostenible en un sistema econòmic infinit desenvolupat en un planeta amb recursos finits no té cap mena de sentit. És un plantejament lògic fins i tot sota la mirada d'un nen de tres anys. Hem de mirar la manera entre tots de transitar cap a una alternativa que sigui coherent.

I com s'ha de fer, això?

Sumant a gent. Volem que la gent se sumi als Fridays, o a la resta de moviments ecologistes. Per canviar la societat ho hem de fer entre tots, és igual que tinguis 10 o 90 anys, que siguis blanc o negre, que tinguis l'orientació sexual que tinguis... Ens afecta a tots. Nosaltres som un moviment de joves, però estem en xarxa amb altres moviments. No importa si et sumes a F4F, a Extinció Rebel·lió o a Climacció. El que volem és que et sumis a la revolució que estem creant.

Un dels altres trets diferencials d'aquesta vaga és, de fet, que ja no només la convoqueu estudiants i joves.

Exacte, és una vaga de tothom. Jo crec que s'ha fet extensiu que la justícia climàtica no és un problema dels ecologistes, és un problema de tothom. No només inclou la gent que vol un planeta verd. Per això hem generat sinergies amb sindicats i amb altres organitzacions. De fet, vam tantejar la possibilitat de fer una vaga laboral, però ja se sap. Hi ha sindicats que fins que no veuen clar que tindran 100.000 treballadors al darrere, no convoquen. I ara no és el cas, però més endavant segur que sí.

Durant la presentació de la Vaga Mundial pel Clima vau anunciar que apujaríeu la conflictivitat amb accions de desobediència civil i lluita no-violenta. Per què?

"No hem vist canvis. Per tant, ens veiem obligats a deixar de ser els nens petits que van a la plaça a manifestar-se i passar a l'acció directa"

Prenem aquesta decisió perquè fa un any que es va fer públic l'informe que diu que tenim 10 anys per fer alguna cosa al respecte. No hem vist canvis. Per tant, ens veiem obligats a deixar de ser els nens petits que van a la plaça a manifestar-se i passar a l'acció directa. Sempre des de l'acció no-violenta, perquè no volem ser un moviment violent. Però no veiem que sigui coherent continuar fent les coses com les feien si la situació és la mateixa.

La "desobediència civil" o l'"acció no-violenta" són conceptes que estan molt a l'ordre del dia del debat polític català, com ara al moviment independentista. Hi teniu connexions?

Amb el moviment independentista no estem connectats. Creiem que són lluites molt diferents.

I esteu preparats per assumir la repressió, en cas que opteu per aquestes vies de protesta?

Sí. Hem fet moltes formacions al respecte. Ho tenim controlat, tot i que el dia de la veritat ja veurem què passa. Tot i això, també creiem que és molt impopular pegar nens davant els mitjans. No esperem que hi hagi represàlies, però si n'hi ha, estem preparats.

La teva determinació xoca amb algunes veus, sobretot de generacions més adultes, que posen en dubte la vostra capacitat real d'acció.

"Em fa molta ràbia que les mateixes empreses que han generat el problema ara s'estiguin aprofitant del nostre moviment"

És pur paternalisme. Estic cansada que les generacions de més de 40 anys em diguin que deixi de fer tot això i vagi a estudiar. Per començar, que jo estigui fent això és culpa de la teva generació que no va fer res al respecte o sigui que per començar és culpa teva. Segon, ja que és culpa teva almenys deixa-m'ho fer en pau. Tercer, no hauries d'estar-me atacant, hauries d'estar-me ajudant. Quart, si tant et preocupes per mi, deixa'm lluitar pel meu futur, gràcies.

Ara sou un moviment polític que està en boca de tothom, i això també pot ser una arma de doble fil. Com ara, que es generin fenòmens com el 'greenwashing'. Què en penses?

Em fa molta ràbia que les mateixes empreses que han generat el problema ara s'estiguin aprofitant del nostre moviment. D'aquí a dos dies veurem samarretes amb lemes com go green! i tasses amb el nostre logo. Per exemple, Estrella Damm, va fer un anunci aquest estiu que passava per ecologista. Molta gent me'l va enviar dient-me "mira què guai!". No és guai. La frase final de l'anunci era: "Per seguir amb el nivell de vida que tenim, cuidem allò que ho permet". Traduït: "Per seguir amb el capitalisme que tenim, cuidem les empreses". Hola? Però certa massa crítica això ho comprarà com a ecologista. La solució a un problema de consum mai passarà pel consum.

Què li diries a aquesta gent de la 'massa crítica' que mai ha participat del moviment ecologista i que aquest 27 de setembre ho vol fer?

Que vinguin a la manifestació. Estem tots convidats. Hi ha blocs per a tothom: per a primeres afectades, per a joves, per a famílies senceres, per a estudiants, per a sindicats... Ho miris per on t'ho miris, aquesta és una mani per tu. És de tothom. Vine, si us plau.