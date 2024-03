ERC, EH Bildu i BNG sumen Ara Més en la reedició de la seva coalició per a les europees

ERC, EH Bildu i BNG han sumat Ara Més, la formació sobiranista de les Illes Balears, a la reedició de la coalició Ara Repúbliques, amb què concorreran conjuntament a les eleccions europees del 9 de juny. Ho han fet aquest dijous al matí a la seu nacional d'Esquerra, firmant l'acord.

La candidata dels republicans, probable número u de la llista i actual eurodiputada, Diana Riba, s'ha erigit per construir una Europa "que sigui capaç de parar els peus a l'extrema dreta". "Hem de mantenir aquesta Europa com un espai de drets i llibertats", ha assegurat Riba, "i que doni resposta a les crisis que tenim per endavant com la social, l'econòmica, l'ecològica i la democràtica", ha afegit.

A les eleccions europees de 2019, Ara Repúbliques va aconseguir tres eurodiputats, després de sumar més d'1,25 milions de vots al conjunt de l'Estat, el 5,61% del total. Aleshores ERC, Bildu i el BNG eren els seus principals integrants, si bé també en formaven part petits formacions de les Canàries, Astúries i l'Aragó. En aquesta ocasió s'hi integra Ara Més, que al seu torn formen els partits Més per Mallorca, Més per Menorca i Ara Eivissa.

Catalans, gallecs, bascs i illencs es presenten per defensar els seus territoris i interessos. Riba ha aprofitat la presentació de la candidatura per fer balanç de la legislatura del Parlament Europeu que està a punt d'acabar destacant qüestions com la "defensa de la llengua davant el nacionalisme espanyol" o el treball "amb ungles i dents" per l'oficialitat del català dins la UE. També la comissió d'investigació de Pegasus o la normativa anti SLAPP, per acabar amb les "demandes mordassa".

"Vot antifeixista"

Des d'Ara Més, el seu coordinador, Mateu Mates, ha destacat que la coalició és un pas "que no va en contra de ningú". "És una passa decidida i ferma per formar part del sobiranisme, per fiançar el nostre projecte polític", ha dit. Rubén Cela, responsable de Relacions Internacionals del BNG, ha subratllat que es tracta d'una coalició "àmplia, plural, oberta, transformadora i d'avançament social". "Galícia només existeix políticament quan té veu pròpia", ha remarcat Cela.

Finalment, Pernando Barrena, candidat d'EH Bildu al Parlament Europeu, ha insistit que Ara Repúbliques és un "vot antifeixista". Ha afirmat que es presenten "compromesos amb el dret a l'autodeterminació dels pobles d'Europa". També "plantant cara a les polítiques d'austeritat". El basc també ha posat l'accent en la "seguretat humana i el respecte a la legalitat internacional i la defensa de la pau, front qui ens parlen de guerra, d'OTAN i de militarisme".