ERC i PDeCAT desbanquen l'històric alcalde de Montblanc Josep Andreu

Canvi històric a l'Ajuntament de Montblanc. Després de més de 15 anys al càrrec, Josep Andreu no repetirà com a alcalde. Un pacte entre ERC i la candidatura local del PDeCAT, juntament amb els independents de Despertem Poble, ha desbancat la llista més votada, encapçalada per Andreu i sota el paraigües de Junts. Andreu acumulava quatre mandats consecutius al capdavant de la capital de la Conca de Barberà.

Andreu es va presentar amb Junts el 28-M

Andreu formava part d'ERC, però el 2021 va estripar el carnet i a les eleccions municipals del 28 de maig va decidir presentar-se amb la llista Montblanc Progressa, vinculada al partit de Carles Puigdemont. Tot i quedar en primera posició, amb cinc regidors, va perdre la majoria absoluta que ostentava en el passat mandat.

Alcaldia compartida

Aquests resultats han permès al seu antic partit, encapçalat ara per Oriol Pallissó, aliar-se amb Junts per Montblanc (vinculat al PDeCAT) i els independents per formar govern, amb set regidors. L'alcaldia se la repartiran l'alcaldable del PDeCAT, Marc Vinya, amb ERC, segona i tercera força, respectivament.

"No és un govern per fer fora a ningú, sinó que és per regeneració democràtica"

Les formacions han acordat estructurar el govern municipal en sis àrees i crear la Junta de Portaveus. Tot i que encara no han decidit qui ocuparà cada regidoria, Despertem Poble estarà al capdavant de les àrees de cultura i turisme.



L'alcaldable Marc Vinya ha destacat que la seva intenció és fer un govern "transversal i transparent" que fugi de presidencialismes, informa l'ACN. "No és un govern per fer fora a ningú, sinó que és per regeneració democràtica", ha dit el republicà Oriol Pallissó.