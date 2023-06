Erra s'estrena com a presidenta  denunciant les "ingerències inacceptables" patides pel Parlament

No hi ha hagut sorpresa i Anna Erra (Junts per Catalunya) ha estat escollida presidenta del Parlament aquest divendres al migdia. Ho ha aconseguit en segona volta, en superar en vots la socialista Assumpta Escarp, gràcies al suport d'ERC. Erra, que fins el dia 17 també és l'alcaldessa de Vic en funcions, pren el relleu de Laura Borràs, i acaba amb la situació d'interinitat de gairebé un any que ha viscut la cambra legislativa, arran de la implicació de la seva predecessora en el cas de les Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

La seva elecció estava assegurada des de dimarts, un cop Junts la va escollir com a candidata, amb la certesa que rebria els vots també dels diputats d'ERC i que la CUP votaria en blanc, el que li garantia la majoria simple en segona volta. I aquest ha estat el guió que s'ha produït. Erra ha rebut 64 vots tant en primera volta -quan necessitava la majoria absoluta-, com en la segona, quan en tenia prou amb la majoria simple per arribar al càrrec. I així ha estat, perquè Assumpta Escarp, la candidata del PSC, s'ha quedat en 44 vots en la votació definitiva.

Erra ha assegurat que si el Suprem rectifica la condemna a Borràs, aquesta recuperarà el càrrec

En el seu primer discurs com a presidenta de la cambra, Erra ha dedicat diversos elogis a Borràs, tot i que ella prové del sector més institucional o pragmàtic de Junts, allunyat del que representa la presidenta de la formació. De fet, Erra ha arribat a assegurar que si el Suprem rectifica la condemna a la seva predecessora i recupera "tots els seus drets polítics", Borràs tornarà al càrrec de presidenta de la cambra catalana.

En la intervenció, Erra ha lamentat que la seva presidència "parteix d'una anomalia democràtica" i ha denunciat les "ingerències inacceptables i atacs il·legítims" que ha patit el Parlament els últims anys. En aquest sentit, a banda dels seus elogis a Borràs, ha agraït la presència a la cambra de Carme Forcadell -que la va presidir entre 2015 i 2017-, "que va patir la presó per defensar la sobirania del Parlament".

Erra també ha comentat que el conflicte polític que pateix Catalunya "només es pot resoldre a través de la política i deixant enrere la judicialització" i ha apel·lat a buscar solucions "sobre la base del dret a l'autodeterminació, com va ser l'1 d'octubre". "El Parlament és el lloc idoni per parlar de tot, buscar acords, normalitzar el país políticament, i erradicar definitivament les injustícia que hem patit", ha proclamat la diputada, que ha assegurat que serà "una presidenta que defensaré la sobirania del Parlament de Catalunya per damunt de tot".

Gairebé un any d'interinitat

La situació d'interinitat del Parlament s'ha allargat gairebé un any, davant la negativa de Borràs a renunciar a un càrrec del qual va ser suspesa el juliol del 2022. La suspensió va arribar després que se li obrís judici per les irregularitats comeses al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), que van culminar el 30 de març amb la condemna a quatre anys i mig de presó i 13 d'inhabilitació.

Finalment, la setmana passada la Mesa del Parlament li va retirar l'escó a Borràs, que perdia així la seva condició de diputada i, per tant, no podia continuar com a presidenta -suspesa en aquest cas- de la cambra. En tot aquest temps, les funcions de la presidència de la cambra han recaigut en Alba Vergés, vicepresidenta primera de la Mesa.