El Futbol Club Barcelona perd el seu director general, Ferran Reverter, que ostenta el càrrec des de l'1 de juliol. Segons un comunicat avançat per l'entitat, Reverter marxa per "dedicar més temps a projectes personals i familiars" i la seva renúncia es farà efectiva un cop s'incorpori una nova persona a càrrec. Segons La Vanguardia, però, les raons de la seva sortida s'han de buscar en les discrepàncies que ha mantingut amb la junta directiva presidida per Joan Laporta, que haurien tingut com a capítol final l'acord de patrocini amb Spotify, que hauria d'anunciar-se les properes hores. L'Ara hi afegeix que les diferències tenien a veure amb "la línia d'actuació de determinats sectors de l'entitat".



Abans d'aterrar al club, Reverter era el conseller delegat de MediaMarkt i des del club es destaca que en aquests mesos ha jugat un paper clau en el Pla Estratègic 2021-2026, que ha assolit fites com "la reestructuració del deute" o la "reducció de la massa salarial". També va ser cabdal en l'aprovació per part dels socis de la possibilitat que el club arribi a un acord de finançament de 1.500 milions per portar a terme les obres de l'anomenat Espai Barça, que inclou la remodelació a fons del Camp Nou.



Pel que fa a l'acord amb Spotify, segons ha avançat Rac 1, l'acord suposarà que la companyia musical abonarà un total de 280 milions al club durant tres temporades, és a dir, més de 90 per any. L'acord, que serà vigent a partir de la següent temporada, inclou la publicitat a les samarretes dels equips masculí i femení, a la part posterior de la samarreta d'entrenament i els title rights del Camp Nou.