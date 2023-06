Un exalumne de l'escola Tecla Sala de l'Hospitalet de Llobregat denuncia abusos sexuals per part d'un professor

Un exalumne de l'escola Tecla Sala de l'Hospitalet de Llobregat ha presentat una denúncia al Mossos d'Esquadra per haver patit abusos sexuals per part d'un professor del centre a la dècada dels seixanta. Segons publica El Periódico, els fets es van produir l'any 1965, quan la víctima no havia complert els deu anys. Gairebé sis dècades després, els fets ja han prescrit.

La víctima denuncia haver patit agressions per part del "professor Gómez", un home que no era religiós. En el seu relat explica que recorda com a classe de dibuix abusava sexualment d'ell i d'altres companys. No obstant, la seva denúncia és la primera relativa a aquest cas, segons han detallat els Mossos a l'agència ACN. La policia assegura que de moment no n'han rebut cap altra.

L'home relata al diari com els feia tocaments mentre els corregia els treballs de classe, ell assegut a la taula i els infants dempeus al seu costat. La víctima assegura que el professor actuava de manera totalment impune a l'escola, que en aquella època formava part dels missioners del Sagrat Cor.

Quan els pares van saber el fets, van presentar una queixa formal al centre, que va optar per traslladar el professor a una altra escola. Aleshores, els pares van decidir canviar el nen al Sant Ignasi de Sarrià, on no va ser víctima de cap altre tipus d'abús de caire sexual.