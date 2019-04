En aquesta campanya electoral, Balears es troba sacsejada pels continus ensurts informatius relacionats amb la macro-causa judicial de l'entramat mafiós de Bartolomé Tolo Cursach, en la qual s'estan produint fosques maniobres per a invalidar tota la instrucció. Des d'Interior s'ha desmantellat tot el Grup de Blanqueig de la Policia Nacional que va investigar l'organització criminal; s'està coaccionant i acoquinant els testimonis protegits; i fins i tot es pretén imputar el jutge i el fiscal que van dirigir la investigació per unes presumptes filtracions que també han servit d'excusa per violar el dret dels periodistes a la confidencialitat de les seves fonts.

I, en el curs de la investigació periodística sobre les clavegueres del cas Cursach Público ha donat amb uns enregistraments que també poden canviar el futur de la carrera electoral del 28A, ja que afecten directament a Joan Mesquida, cap de cartell de Ciutadanos a Balears per al Congrés dels Diputats, després d'haver abandonat fa un any més de tres dècades de militància al PSOE i d'exercici d'alts càrrecs en el Govern socialista de Zapatero.

Mesquida va ser tres cops director general: d'Infraestructures del Ministeri de Defensa (2004-2006), de la Guàrdia Civil (abril a setembre del 2006), i d'aquest institut armat i de la Policia Nacional simultàniament (fins a abril del 2008). Després va ascendir a secretari d'Estat de Turisme, fins el 2010, i a continuació de Comerç, fins la victòria de Rajoy a finals del 2011.



De tornada a Balears, on havia estat conseller d'Hisenda i Pressupostos durant quatre anys, va ser nomenat director general de Turisme i Projectes Estratègics de l'Ajuntament socialista de Calvià –un dels principals municipis turístics mallorquins–, però en el juliol passat va abandonar aquest lloc i es va passar a la formació d'Albert Rivera en la presentació a Palma de la "Plataforma España Ciudadana".

"Els secessionistes de la Generalitat han de saber que no vam lluitar 50 anys contra ETA, amb 853 morts, perquè ara aconsegueixin en un despatx el que tanta sang vessada va costar"

En aquell acte, Mesquida va prometre treballar per "una Espanya de patriotes i no una Espanya de nacionalistes", i va proclamar: "Els secessionistes que dirigeixen el Govern de la Generalitat han de saber que no hem estat lluitant 50 anys contra ETA, amb 853 morts, perquè ara aconsegueixin en un despatx el que tanta sang vessada va costar".

No obstant això, el patriòtic exdirigente del PSOE –autor del llibre Socialismo XXI: la izquierda del futuro– no té una trajectòria tan immaculada com sembla creure Ciutadans. Fa pocs anys, Mesquida mantenia una relació d'amistat amb el lloctinent de Cursach (Bartolomé Tolo Sbert), amb qui intercanviava favors, fins i tot trampejant els permisos de concerts que superaven els límits de decibels permesos, gràcies al seu càrrec al capdavant de Turisme de Calvià.



Els indicis d'aquesta relació s'havien filtrat, amb imprecisions, durant la investigació sobre la màfia de Cursach, però Público ha aconseguit accedir als àudios originals dels enregistraments telefònics, que demostren que Mesquida va posar al servei de l'entramat del rei de la nit dos dels càrrecs públics que van ser detinguts i imputats per beneficiar la xarxa mafiosa: Jaume Nadal, llavors director general de Comerç i Activitats de Calvià, i Bernat Rossinyol, enginyer del Consistori.

A més, l'inici d'aquesta relació de servei als interessos de Cursach va ser de molt poca entitat, ja que Mesquida va utilitzar Nadal i Rossinyol per aconseguir que el concert del DJ francès David Guetta a l'Hotel BH de Magaluf a l'agost del 2015 pogués superar el límit de decibels permès, a canvi de cinc entrades VIP i d'un carnet d'accés lliure per a la seva dona al gran club esportiu MegaSport de Palma.



Gairebé dos anys després, Nadal i Rossinyol van ser arrestats per, presumptament, haver beneficiat a la mega discoteca de Magaluf, BCM, propietat de Cursach, dilatant la tramitació d'expedients sancionadors i negant la concessió de llicències a altres negocis que eren competència directa del magnat de l'oci mallorquí. Tres mesos abans, Nadal havia estat destituït del seu càrrec a l'Ajuntament de Calvià després que una funcionària subordinada denunciés que estava frenant la revisió de la llicència d'obertura de BCM.

"Escolta, que em vas dir que et recordés dos o tres dies abans això de les entrades per al concert"...

Aquests són els àudios de les diverses trucades telefòniques del començament d'aquesta sòrdida història. En la primera, és Mesquida qui truca a Tolo Sbert per a recordar-li que li ha promès entrades per al concert de Guetta.

"Escolta, aquesta nit si es fan les medicions, doncs com si fos zona turística"...

"Jo ja he xerrat amb en Jaume Nadal per a que xerri amb García Molés (...) que és el seu 'concejal' i depèn d'ell"

Només vint minuts més tard, Mesquida li ha resolt el tema a Sbert i el torna a trucar

Joan Mesquida: "Per tant, està autoritzat això, eh?"

Tolo Sbert: "Perfecte. Fenòmen, idò. Ets un crack"

Dos dies més tard, el de la vigília del concert, Mesquida truca una altra vegada a Tolo Sbert

"S'altre dia amb en Tolo li vaig dir que apuntaria 15 dies sa meva dona, i em va dir: no l'apuntis, m'ho dius i la passaran"

Passen quatre mesos i Mesquida torna a recórrer a Sbert per un altre petit favor:

"Sí, és un mes i mig, és un mes i mig. És sa dona d'en Joan Mesquida, un amic nostre"

Sens dubte, el WhatsApp es va enviar, ja que sis minuts més tard Tolo Sbert truca a la recepció del MegaSport, en aquella època el centre més gran de gimnàstica, spa i pistes esportives, de boxa i d'arts marcials, de Balears, que va ser tancat després de les detencions de la causa judicial contra l'organització mafiosa de Cursach:

Público s'ha posat en contacte amb Joan Mesquida per preguntar-li sobre aquestes converses i la seva resposta ha estat:

Mesquida respon a 'Público': "Vaig fer el que faig amb qualsevol persona que em demana un consell"

"Vaig fer el que faig amb qualsevol persona que em demana un consell. En aquell moment, ell em va cridar. Em diu: ‘Vull demanar una exempció acústica, què haig de fer?’ I jo li vaig dir: ‘No tinc ni idea perquè jo no tinc funcionaris al meu càrrec, jo no tinc cap capacitat de signatura administrativa, i ho preguntaré". I ho vaig preguntar i li vaig dir: ‘Mira, has de sol·licitar-ho per escrit’. I a partir d'aquí ell ho va sol·licitar, li van dir que no hi havia cap problema perquè això era una cosa absolutament legal i, res, em diu: ‘Escolta, cap problema. I moltes gràcies per la teva eficàcia’. Punt, ja està".

"És a dir, jo a aquesta persona la conec, o la coneixia des de feia 30 anys quan jo treballava en una auditoria, a Arthur Andersen, i ell era director gerent d'una empresa. Però jo insisteixo que aquí la meva intervenció… és clar, si jo hagués tingut capacitat administrativa i hagués forçat alguna cosa… Però jo no tenia cap personal al meu càrrec en el lloc on estava, no depenia de mi cap mena d'autorització administrativa i jo l'única cosa que vaig fer va ser com dir ‘preguntaré el que em preguntes tu que has de fer'. I més transparència, doncs… ‘Has de sol·licitar-ho per escrit i punt’, i ja està".



No obstant això, escoltant les converses telefòniques completes queda ben clar que és Mesquida qui anomena a Sbert per a demanar-li entrades i que Tolo aprofita per a plantejar-li l'assumpte, que soluciona el primer parlant personalment amb Nadal i Rossinyol; precisament els dos tècnics de l'Ajuntament de Calvià que acabaran imputats gairebé dos anys després d'aquesta presentació per actuar al servei de la xarxa mafiosa de Cursach.



I l'última gestió per aconseguir entrada gratuïta en el MegaSport de Palma és una clara mostra d'intercanvi de favors entre l'aleshores director general de Turisme en el lloc on se situa la discoteca més gran de l'imperi de Cursach i el lloctinent del capo mafiós, el judici del qual hauria de començar aviat... tret que s'aconsegueixi desbaratar tota la instrucció, al més pur estil Villarejo, com sembla que està passant ara mateix.