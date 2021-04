Experts i organitzacions s'uneixen per portar la supressió de patents a la UE davant la manca de vacunes

La falta de vacunes contra la covid per la limitada capacitat de producció de les farmacèutiques és ja un gran problema a nivell mundial. Els països de rendes més altes han patit durant el primer trimestre de l'any retards dels als enviaments acordats, però la situació és realment molt més greu a les zones més pobres del món. Països de renda baixa o en conflicte no tenen ni tan sols capacitat de realitzar contractes amb les farmacèutiques per disposar de les vacunes. S'està produint així una vacunació a dues velocitats que està marcada pels diners que tingui el país i no per la necessitat o afectació de la pandèmia. Experts i organitzacions sanitàries van avisar d'aquest problema fins i tot abans que s'iniciés la campanya d'immunització encara que ara cada dia es fa més evident.



Davant d'això, cada vegada més veus proposen la supressió de les patents de les vacunes. Segons el metge i expert en Salut Pública i Gestió de Serveis Sanitaris, Fernando Lamata, amb això s'aconseguiria que es passés de produir de 12 a 60 milions al dia, el que faria falta per vacunar a la població mundial en vuit mesos. Quelcom necessari, sobretot, per al continent d'Àfrica, tal com mostren les dades d'Our World in Data en el següent gràfic.

Aquest debat està en el si de l'Organització Mundial del Comerç (OMC) però fins ara els països rics han bloquejat la iniciativa de l'Índia i Sud-àfrica per suspendre temporalment els drets de propietats intel·lectuals. Davant això han sorgit més propostes com la Iniciativa Ciutadana Europea #Right2Cure. Experts i organitzacions sanitàries s'han unit per aconseguir un milió de signatures a Europa i proposar un canvi legislatiu concret a la Comissió Europea.



A l'Estat espanyol ja s'han aconseguit 15.932 signatures i el comitè que ha impulsat la iniciativa ha presentat públicament la proposta aquest dimarts a la Universitat Complutense per aconseguir més suports. "Considerem necessari assegurar que l'accés als tractaments i vacunes davant la Covid-19 no es vegin obstaculitzats per monopolis que limitin la capacitat de producció mundial i elevin els preus de manera abusiva, com està succeint ara", ha explicat Adrián Arias, un dels portaveus del comitè.



Són diverses les organitzacions que formen el comitè a l'Estat espanyol: des dels sindicats CCOO i UGT fins a les organitzacions sanitàries Medicusmundi, la Federació d'Associacions en Defensa de la Sanitat Pública, Associació per l'accés a Medicaments Justos, Plataforma d'afectats per l'Hepatitis C o Farmamundi. Aquestes organitzacions també tenen previstes més iniciatives com plantejar mocions als ajuntaments perquè es doni suport a la supressió de patents.

"Després de la supressió de patents s'ha de forçar a transferir la tecnologia. Es pot fer perquè s'ha produït amb diners públics"

El doctor Fernando Lamata també forma part del comitè i ha estat una de les veus que més ha defensat a l'Estat espanyol la supressió de patents per accelerar la producció de vacunes. "És complex, però possible perquè és l'única manera de desbloquejar la limitació mundial", reconeix a Público. "La patent concedeix el monopoli a unes poques empreses que decideixen quan fabriquen. És per això la primera mesura necessària", insisteix.



Tanmateix, això no seria suficient i el següent pas seria que es "transfereixi el coneixement". Lamata assenyala que igual que AstraZeneca li ho va donar a la Universitat d'Oxford o Pfizer a BioNTech, es pot continuar transferint el coneixement i la tecnologia. Segons els càlculs de l'expert, això pot trigar entorn de sis mesos. "S'hauria de forçar a transmetre la tecnologia perquè a tot el món es puguin produir 60 milions de vacunes diàries, el necessari per vacunar a tothom en vuit mesos. I es pot forçar a això perquè la tecnologia de les vacunes s'ha produït amb diners públics", afegeix.

Teresa Rosario, una altra de les portaveus del comitè, ha recriminat a la presidenta de la Comissió Europea, Úrsula Von der Leyen, que "prometés fer de les vacunes un bé públic universal" però que "no hagi promogut cap legislació que ho faci complir". "Ha fet tot el contrari fins ara. La Unió Europea necessita anteposar la salut pública als beneficis privats. Amb l'objectiu d'immunitzar com més aviat millor a tota la població, evitant l'aparició de variants més agressives i letals, és necessari que la UE no limiti l'administració de cap de les vacunes que hagin superat els preceptius controls de l'Agència Europea del Medicament i l'Organització Mundial de la Salut (OMS)", ha lamentat.



Fins al moment les organitzacions internacionals sanitàries han reconegut la necessitat que les vacunes siguin un bé d'accés universal. L'OMS ha secundat totes les iniciatives i fins i tot va crear un mecanisme voluntari per compartir la tecnologia (C-TAP), però avui dia no està funcionant. D'altra banda, l'estratègia Covax, promoguda també per l'OMS al costat de la Coalició per a la Promoció d'Innovacions en pro de la Preparació davant Epidèmies (CEPI), i l'Aliança Global per a les Vacunes (Gavi), per a subministrar vacunes als països de rendes més baixes també s'està demostrant que no és suficient a causa de

Creixen les veus que donen suport a la supressió de paleses

Organitzacions com les que formen la Iniciativa Ciutadana Europea o altres com Metges Sense Fronteres o Salud Por Derecho porten mesos donant suport a la supressió de patents i llançant campanyes per aconseguir que els diferents Governs la secundin. Els països de l'Índia i Sud-àfrica van ser els que van portar aquesta proposta a l'Organització Mundial del Comerç (OMC) però els països rics la van rebutjar des del principi. Entre els Governs que han descartat això es troba Espanya, tal com va avançar Públic per fonts del Govern estatal i després va confirmar el llavors ministre de Sanitat, Salvador Illa, en una entrevista amb aquest mitjà.



Però, segons avancen els mesos, la necessitat de tenir més capacitat de producció de vacunes és major i les veus que ho demanen creixen. A Espanya el president autonòmic Ximo Puig ho ha posat sobre la taula. "Cal obrir ja aquest debat" i buscar "bé la suspensió temporal de patents per tractar o prevenir la Covid o bé habilitar una tercera via entre la independència total dels laboratoris i la inseguretat jurídica", va exposar el president de la Generalitat valenciana la setmana passada. També Íñigo Errejón, líder de Más País, ha defensat aquesta mesura aquest dimarts al Congrés: "Instem el Govern que lideri a la Unió Europea que cal alliberar temporalment les patents per a fer la vacunació amb més rapidesa i eficàcia", ha sostingut.

No hay nada más importante que la vacunación y por eso es urgente liberar las patentes para producir más vacunas en todas partes. No podemos esperar más. El Gobierno debe defenderlo en Europa. pic.twitter.com/K5swnREG9L — Íñigo Errejón (@ierrejon) April 6, 2021

Als Estats Units el debat ha arribat ja més lluny. El Govern de Donald Trump s'oposava clarament a la supressió de patents, però ara la situació podria ser diferent amb Joe Biden. Encara que s'està encara molt lluny d'un canvi gran, la CNBC va publicar a finals de març que la Casa Blanca "avalua aixecar temporalment les proteccions de propietat intel·lectual sobre les vacunes i tractaments Covid-19".



Un canvi de la posició dels Estats Units així com de la Unió Europea seria fonamental per desbloquejar el debat sobre la supressió de les patents a l'OMC. Fonts diplomàtiques diuen que es continua treballant i que encara queden més reunions. L'OMC funciona per consens, però aquesta proposta ha trencat en dos el Consell dels Acords de Propietat Intel·lectual (ADPIC): 99 dels 164 es mostren molt reticents a canviar d'opinió i donar suport a la iniciativa. En el següent mapa difós per Metges Sense Fronteres amb dades de Third World Network es pot conèixer la posició de cada país.

Encara que no sembla que es pugui comptar amb Brussel·les. "Els problemes d'accés a vacunes no es resoldran suspenent les patents. Estan relacionats amb una insuficient capacitat de producció per fabricar les quantitats necessàries", va dir en una roda de premsa aquest dimarts el portaveu de l'Executiu comunitari Balazs Ujvari. El portaveu insistia en l'argument europeu que és millor buscar acords sobre llicències d'explotació entre desenvolupadors de vacunes i companyies farmacèutiques, segons recull Europa Press.



A mitjans d'abril serà quan es torni a reunir el Consell dels ADPIC per debatre la proposta de l'Índia i Sud-àfrica. Després d'això, el Consell ha de presentar un informe a la Conferència Ministerial, l'òrgan en el qual es prenen les decisions i del qual formen part tots els membres de l'OMC. Un escenari que encara no s'acaba de plantejar és que es forci una votació perquè les fonts diplomàtiques consultades al llarg d'aquest procés diuen que això seria una cosa molt excepcional per a l'OMC. "Encara no es veu aquest escenari. S'intentarà arribar al consens", insisteixen. Com? Està a l'aire. Els països de rendes més baixes lluiten per l'accés a les vacunes, els rics no semblen estar disposats a donar aquesta batalla a les farmacèutiques.