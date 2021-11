La Policia Nacional dona per desarticulat el grup més perillós dels Boixos Nois, vinculat a un tràfic de drogues professionalitzat i a la prostitució de dones. A més, s'ha trobat nombrós material de simbologia nazi i missatges de reivindicació d'Adolf Hitler. Aquesta és la informació alliberada per la fi del secret de sumari d'un operatiu que va iniciar-se amb 18 escorcolls al Vallès Occidental, el passat 2 de novembre. En les entrades es van trobar una desena d'armes de foc, un gran nombre d'armes blanques i diverses drogues. Els investigadors també apunten que amb les activitats il·lícites es finançava la participació en esdeveniments esportius i musicals en què es difonien discursos d'odi i violència contra col·lectius vulnerables.



Amb aquest cas la Policia Nacional expressa haver detingut "els membres més violents dels Boixos Nois i el seu entorn més proper". En total, es van produir 14 detencions, set de les quals van acabar en presó preventiva, tal com va informar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) setmanes enrere. Ara, a més, se sap que els agents van trobar 5.000 plantes de marihuana, 42 quilos de cabdells de la mateixa droga, haixix i cocaïna rosa.



Segons el cos, l'organització no discriminava respecte al tipus de substància a distribuir i també s'arriba a incloure el tràfic d'anabolitzants amb riscos de mort associats i sense l'autorització regulada. En el seu dia a dia, a més, la banda era jeràrquica i disciplinada, fet que feien coincidir amb "un excessiu caràcter violent" que utilitzaven davant de qui els intentés competir el territori d'actuació.

La investigació, que s'ha donat sota la direcció del Jutjat d'Instrucció número 1 de Sabadell, va iniciar-se el primer trimestre del 2020, quan els investigadors es van adonar que hi havia un moviment delinqüencial que tenia com a nexe el grup ultra Boixos Nois, vinculat al seguiment del Barça. Quan van començar a aconseguir informació, es van trobar una banda professionalitzada que evitava tenir contacte directe amb els productors i redistribuïdors de la droga i que també havia estès el seu espai d'actuació a la prostitució. Així, van trobar un pis que es dedicava específicament a la prostitució coactiva de dones, informa la Policia Nacional.

Simbologia nazi

Els investigadors consideren aquesta nova facció escapçada com l'hereva de l'antiga Casuals, una organització que anys enrere també s'havia fet un espai com a grup ultra seguidor del Barça i que es va dedicar especialment a l'extorsió, la violència i el tràfic de drogues. La Policia Nacional esmenta que en els escorcolls també es va trobar material vinculat a la banda de motos Hell Angels i que un dels implicats en la xarxa delinqüencial formava part d'aquesta organització.



En el mateix sentit, s'indica la presència de material "supremacista" en gran quantitat. En les imatges difoses es pot apreciar com entre el material trobat hi ha insígnies amb esvàstiques, banderes nazis i missatges d'enaltiment d'Adolf Hitler.



Sobre aquest punt, el mitjà la Directa va informar recentment que diversos dels detinguts en aquest operatiu compartirien ideologia neonazi i que alguns dels líders de la banda, a més, acumulen antecedents per apallissar un membre d'una minoria racial o atacar participants d'una manifestació denominada antifeixista.A més, almenys dos dels dirigents de la banda van formar part de candidatures dels partits d'extrema dreta Movimiento Social Republicano (MSR) o Plataforma per Catalunya.



Actualment, la investigació continua oberta a càrrec del jutjat de Sabadell. De moment, s'han embargat tres habitatges, 27 vehicles, s'han intervingut més de 300.000 euros i s'han bloquejat més de 20 comptes bancaris. Tot plegat per un cas que barreja delictes contra la salut pública, explotació per a la prostitució de dones, tinença il·lícita d'armes o blanqueig de capitals.