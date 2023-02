Què fer aquest cap de setmana a Catalunya?

Arriba un cap de setmana molt assenyalat al calendari, amb una multitud de festes de carnaval arreu del territori. Malgrat això, la resta d'activitats culturals i lúdiques per a tota la família no s'aturen, i per aquest motiu us portem un recull de plans perquè no us quedeu a casa. A continuació us recomanem algunes activitats com descobrir la natura de l'Alt Pirineu, gaudir de la música del Festival Acoustic Vell o tastar el millor arròs de Sant Fruitós de Bages. Animeu-vos!

Concert de Núria Graham a Barcelona

El festival Guitar BCN acull aquest divendres el concert de la cantautora Núria Graham a la sala Paral·lel 62 de Barcelona. Presentarà el seu darrer treball d'estudi, Cyclamen, amb el qual arriba al seu punt màxim d'esplendor en solitari després d'haver sigut la guitarrista de la cantant Amaia durant la gira internacional d'aquesta. El darrer disc de Graham és una combinació d'intruments orgànics fins a un quartet de corda, amb un so característic del jazzy reposat.

Festa de l'Arròs de Sant Fruitós de Bages

Aquest diumenge 19 de febrer se celebra una de les tradicions més antigues de Sant Fruitós de Bages, l'àpat dedicat a l'arròs. Tradicionalment, aquesta era una trobada on els rics oferien arròs als pobres per afrontar l'abstinència de la Quaresma, però ara s'ha convertit en una activitat festiva que aplega a tot el poble amb una gran varietat d'actes durant tot el matí.

Des de ben d'hora al matí podreu degustar la botifarrada popular, que us donarà energia per visitar la fira d'artesans. Més tard hi haurà les mostres de puntaries i de gegants, seguides de la cercavila per poble, la ballada de sardanes i el repartiment de l'arròs a l'hora de dinar.

Festival de Titelles a Barcelona

Les titelles i els ninots seran els grans protagonistes del cap de setmana barceloní al Poble Espanyol, que acull 50 funcions de titellaires pensades per al públic més infantil. Serà la 13a edició dle Festival de Titelles de Barcelona i comptarà amb la presència de fins a 15 companyies de ninotaires diferents, que faran les seves representacions en 7 escenaris ubicats en diferents punts del recinte.

D'entre els espectacles que es podran veure el cap de setmana, es representarà Pinotxo i el Mag d’Oz de Titelles Vergés i Contes del cel i la lluna de Ruth Tururuth, que són de l'ambit de titelles de saló. Per part de la categoria de teatre de carrer, la companyia La Boia Teatre interpretarà Blauró. La majoria d'espectacles es dirigeixen a infants d'entre 0 i 3 anys.

'Descobrim la natura' a Alt Àneu (Pallars Sobirà)

La petita població d'Alt Àneu, al Pallars Sobirà, situada a la part més alta del Pirineu català, ens proposa participar en l'activitat familiar Descobrim la natura, una passejada en plena natura per descobrir els secrets que amaga la vida salvatge de les muntanyes catalanes. Per participar en aquesta activitat organitzada per MónNatura Pirineus cal reservar plaça.

'El Petit Príncep' a Manresa

La capital del Bages acull, tant dissabte com diumenge en cinc passis diferents, l'espectacle musical El Petit Príncep al Teatre Kursaal, un dels xous per a tota la família més vistos dels últims anys a Catalunya. En aquesta obra, representada per Àngel Llàcer i Manu Guix, hi trobareu la combinació perfecta entre música, teatre i una escenografia innovadora, amb mappings i projeccions d'avantguarda. És una adaptació de la narració d'Antoine de Saint-Exupéry apta per a infants a partir de 4 anys.

Festival Acoustic Vell a Girona

La 23ena edició del Festival Acoustic Vell tindrà lloc durant aquests divendres i disabte al Centre Cívic Barri Vell de Girona. Aquest certamen multidisciplinari presenta un cartell farcit de propostes de tota mena, des de la projecció de la pel·lícula 1000 segundos, el recital de poesia Animal, concerts de Pale moon i Cotton Tree, exposicions, performances i moltes activitats més. L'entrada al recinte és lliure i gratuïta.

Navegar per l'Ebre a bord de Lo Sirgador

Des de l'embarcador de Tortosa (Baix Ebre) aquesta setmana hi ha programades dues sortides pel riu Ebre a bord del llagut Lo Sirgador. Les excursions tenen dues característiques que les fan úniques: el dissabte es farà coincidint amb la posta de sol, i el diumenge durant l'hora del vermut. Consisteix en un trajecte guiat d'una hora de durada, abarcant tota la façana fluvial de la ciutat de Tortosa i riu amunt fins al final de l'illa de la Xiquina.