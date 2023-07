Què fer aquest cap de setmana a Catalunya? Et proposem vuit plans!

Les altes temperatures comencen a marcar aquest juliol i molts aprofiten per fer activitats a la fresca i gaudir de l'aire lliure. A més, ja són varis els ciutadans que aprofiten aquests dies per fer vacances, i una bona opció és aprofitar-les sense sortir de les fronteres catalanes.

Per això, us acostem vuit propostes d'activitats que podeu fer aquest cap de setmana a Catalunya, divendres 14, dissabte 15 i diumenge 16. Com és habitual, dies marcats per les festes majors i els festivals de música, però també per les arts escèniques, la tradició o l'orgull.

Festival Cantilafont

Després de deu anys itinerant per diferents poblacions del Lluçanès, aquest any el Festival Cantilafont ha decidit repetir i establir-se a Sant Feliu Sasserra. L'edició del 2023 tornarà a arriscar per oferir una proposta "entre l'emergència artística i la consolidació de referents, entre el moviment i el so, entre el respirar del territori i el ressonar de les noves propostes". El festival estarà marcat pel reaprofitament de materials, la reducció l'impacte ambiental i respectar el territori.

Renaldo & Clara, Pau Vallvé o Queralt Lahoz són alguns dels artistes més coneguts del cartell del Cantilafont del Lluçanès d'aquest 2023. Però aquest festival d'arts escèniques i música oferirà altres propostes interessants i emergents aquest pròxim divendres i dissabte.

Festival Vallviva

Des del passat dimecres i fins dissabte la finca Les Brides de la Vall d'en Bas (Garrotxa) acollirà una nova edició del festival Vallvia, l'anomenat festival dels sentits. Es tracta d'una proposta solidària a través de la creació d'un espai de celebració, un punt de trobada i un esdeveniment únic al cor de la comarca. Presenta una oferta musical de nivell, gastronomia de proximitat i una proposta de restauració.

Ana Mena, Joan Dausà, Ramon Mirabet, Pep Poblet, Víctor Manuel o l'eufòrica Núria López són alguns dels protagonistes de la programació musical. També la proposta Himnes del cor amb Beth, Manu Guix, La Pau i Joan Garrido.

En l'edició passada es va augmentar la capacitat, doblant l'aforament fins a les 2.000 localitats diàries i ampliant l'oferta amb un dia més d'activitat dirigit a un públic més juvenil. Gràcies als més de 5.000 assistents es van aportar 60.000 euros a la fundació, per a la investigació i la millora de la salut de les persones, especialment el càncer, amb col·laboració amb el Campus Vall d'Hebron.

Girona en Moviment

També solidari és Girona en Moviment (GeM), una proposta de dansa i cultura que recapta fons per lluitar contra el càncer. Espectacles, conferències, tallers de dansa i concursos de curtmetratges per a tots els públics són protagonistes d'aquesta proposta, amb activitats per crear sinergies entre dansa i salut. La nova edició 2023 del GeM se centra en el tema "identitats", i se celebra des de dijous i fins aquest diumenge a la ciutat de Girona.

Mercat Romà de Iesso

El foc serà el protagonista de la XXVI edició del Mercat Romà de Iesso, a Guissona (Segarra). La proposta d'enguany se centrarà en la presència del foc en l'imaginari i la quotidianitat de Iesso, així com especialment celebrar el passat romà de Guissona. Els visitants podran viatjar en el temps per passejar al costat de Juli Cèsar i la reina Cleòpatra i descobrir parades d'artesans, legionaris, música, dansa, gladiadors i esclaus.

Fira de Circ al Carrer de la Bisbal d'Empordà

La Fira de Circ al Carrer de La Bisbal d'Empordà és un festival de circ i teatre de carrer omple d'espectadors els carrers de la localitat durant el tercer cap de setmana de juliol. Es tracta d'un punt de trobada entre artistes i companyies, programadors i públic, que enguany celebra la 28a edició entre el divendres i el diumenge.

Enguany s'han programat més de 40 espectacles i un total de 35 companyies, amb l'eix programàtic del circ contemporani i propostes arriscades, sense renunciar a espectacles per a tots els públics. La fira tindrà una vintena d'espais repartits per la Bisbal, en els quals continua apostant pel confort del públic, i recupera el Fira Bar, carregat d'espectacles breus de petit format.

TramuntanArt

Aquest cap de setmana també s'acaba la XII edició del TramuntanArt, la mostra d'art contemporani dedicat a la tramuntana, que es fa al Port de la Selva (Alt Empordà). Hi participen diversos artistes d'arreu, que mostren les seves peces que prenen el vent com a inspiració i element de reflexió sobre els efectes de la força de la natura. D'escultures a poemes, passant per la música del vent, en una proposta que s'allarga fins diumenge.

Pride Barcelona

Un any més, la ciutat de Barcelona celebra la diversitat i l'orgull, i reivindica la llibertat, la igualtat i el respecte a la comunitat LGTBIQ+. Enguany el Pride Barcelona presta especial atenció a l'augment de les "amenaces" contra el col·lectiu i el qüestionament i "vulneració" dels drets, apunten.

Enguany, la festa posa protagonisme a les persones grans del col·lectiu, per agrair el camí que han obert per a generacions futures. I també per donar visibilitat a diferents realitats, necessitats i desitjos, perquè l'orgull no té edat. El Pride Barcelona va arrancar el dilluns 3, però aquest cap de setmana arriben els actes centrals, amb el dissabte marcat al calendari, i que s'allargaran fins diumenge.

Festes majors i d'estiu

I acabem amb una proposta ideal per a mesos estiuencs, com són les festes majors i d'estiu d'arreu del territori català. De Puigcerdà (Cerdanya) a La Ràpita (Montsià), passant per S'Agaró o Palafrugell (Baix Empordà), aquí us acostem diverses propostes per gaudir de la tradició, cultura, música i diversió que garanteixen aquestes festes tan arrelades.