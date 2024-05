Què fer aquest cap de setmana a Catalunya? Vuit propostes

Festivals de música i art, fires de titelles, museus, exposicions singulars, cinema... Les agendes culturals i populars dels municipis i ciutats de tot Catalunya continuen traient fum després de diversos caps de setmana intensos amb la celebració de Sant Jordi o el festiu de l'1 de maig. La Fira de Titelles de Lleida, el Gargar de Penelles o el DocsBarcelona són alguns dels plans que us proposem.



La Fira de Titelles de Lleida

Lleida acull aquest cap de setmana la 35a Fira de Titelles de Lleida, que enguany vol reivindicar el paper de les dones en les arts escèniques. Hi assistiran 33 companyies de l'àmbit nacional i internacional que presentaran 33 espectacles, un curtmetratge i una exposició. Una de les companyies catalanes presents a la Fira serà la barcelonina Madame Paulette, que presentarà The Sinner, creat i dirigit per Paulette San Martin. Serà la primera vegada que aquest espectacle de titelles es farà en anglès, amb l'objectiu d'arribar als professionals internacionals que visitin l'esdeveniment.

Una altra companyia catalana, Hilarilar Marionetas, presentarà The Bellhop, un espectacle dirigit i creat per Laura Cortés i inspirat en l'edat d'or dels grans hotels. Així mateix, la companyia barcelonina Carlos Gallardo, estrenarà a Lleida l'espectacle CERA: 500 hores de vol, la dramatúrgia del qual ha anat a càrrec de Dora Cantero.



El Gargar de Penelles

Penelles (Noguera) celebra aquest cap de setmana la 9a edició del festival de murals Gargar. Pilarín Bayés serà la invitada especial i pintarà un mural de 6 metres a la plaça de l'església vella, un dels punts centrals del certamen. A banda de Bayés, hi participaran 8 artistes més, 3 dels quals internacionals i 3 de les comarques de Ponent.

De nou, s'hi podran veure estils diversos, des de la il·lustració fins a l'hiperrealisme passant per l'art figuratiu i l'art abstracte. Tres dels nous murals substituiran obres d'anteriors edicions i, amb les noves intervencions, el municipi superarà les 150 obres.

A banda de veure els artistes pintant, el Gargar s'omple el cap de setmana de desenes de propostes, com ara tallers artístics, música en viu, mercat d'artesania, espai gastronòmic i, com a novetat, una nit de monòlegs. La proposta, en col·laboració amb Cruïlla Comèdia i batejada amb el nom de Gargar Comedy, tindrà lloc el divendres 3 de maig al local social de Penelles i comptarà amb les actuacions dels humoristes Irene Minovas, Andrea Farina i Andrés Fajngold.



Una nova edició de Temps d’Espàrrecs, a Gavà

Gavà acull aquest cap de setmana la tradicional Fira d'Espàrrecs, a la plaça Jaume Balmes, en el marc de la nova edició de Temps d'Espàrrecs. Amb la fira tornaran les tradicionals Mostra agrícola, Mostra d'entitats i el Mercat de Pagès. Enguany, la mostra gastronòmica Gastrogavà preveu superar les 22.000 degustacions o 2.000 tasts de vins de la passada edició.

Entra gratis al Museu Picasso de Barcelona

El Museu Picasso de Barcelona obre les portes de manera gratuïta aquest dijous, divendres i dissabtes de set de la tarda a nou de la nit. Els visitants podran accedir a totes les exposicions, tant la col·lecció permanent com les temporals, en el marc d'una estratègia que busca acostar aquest equipament cultural de la ciutat al públic local.

Coincidint amb els dies d'entrada gratuïta, el Museu oferirà visites guiades a la Col·lecció Picasso en català, també de manera gratuïta. No cal reserva prèvia ni per a aquestes ni per a l'accés gratuït, segons ha detallat l'equipament.



L'exposició d'art inflable "Pop Air"

El Palau Victòria Eugènia de Barcelona s'omple fins al 15 de setembre d'art inflable amb l'exposició itinerant Pop Air, popular entre altres coses perquè apareix en la tercera temporada de la sèrie Emily in Paris. Consisteix en un recorregut de grans instal·lacions que embolcalla els visitants amb formes inesperades i obres en moviment que pot tocar.

L'exposició s'ha instal·lat a Barcelona després de fer escala a Roma, París, Milà, Madrid, Nàpols, Nova York, Londres i Atlanta, en què ha estat vista per més de 4 milions de persones.

La 27a edició del DocsBarcelona

Aquest dijous arrenca la 27a edició del Festival Internacional de Cinema Documental DocsBarcelona, que centra la mirada en qüestionar "els colonialismes històrics". L'edició s'allargarà fins al 12 de maig, comptarà amb dues seus oficials: el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) i els cinemes Renoir Floridablanca. El cartell té una quarantena de llargmetratges.



La 42a edició del saló del còmic de Barcelona

Durant tres dies, la Fira de Barcelona Montjuïc acollirà el Saló del Còmic amb activitats, estands, exposicions i convidats molt especials. Entre la gairebé quarantena de convidats d'aquest any, destaquen la icona del còmic italià Tanino Liberatore –creador de Rankxerox i autor de portades de discos per a Frank Zappa o The Toasters– i l'emblemàtic Beto Hernández, autor nord-americà creador de la celebrada saga Love & Rockets. Altres autors presents seran Paco Roca, Posy Simmons, Fernando Trueba, Stefano Casini i Javier Mariscal.



Límbic Festival

Julieta, 31 FAM i Maria Hein actuaran a la tercera edició del Límbic Festival, que se celebra aquest divendres i dissabte. Organitzat per Òmnium Cultural, és totalment gratuït i enguany tindrà lloc a Santa Coloma de Gramenet. No només hi haurà espectacles musicals, sinó també monòlegs, teatre, pòdcasts en directe i Punxa Discos. Joel Diaz serà l'encarregat de ignaugurar l'acte a través d'un discurs ple d'humor i ironia. També hi haurà monòlegs de la mà de còmics com Indicatiu i Godai Garcia a Mas Fonollar.