Set propostes per descobrir les joies de la Conca de Barberà a través de viles emmurallades, natura i vi

La Conca de Barberà és una de les comarques del Camp de Tarragona que va sorgir en la divisió comarcal de 1936, unint zones que pertanyen a tres comarques naturals diferents: la Conca estricta, la Baixa Segarra i les Muntanyes de Prades. Es tracta d'una terra de pas entre el mas i la muntanya, a prop de les capitals de Tarragona, Lleida i Barcelona.

La comarca ens ofereix propostes i activitats culturals, de natura i d'oci per gaudir amb família, amb amics o en solitari en qualsevol moment de l'any. Per això us proposem set opcions per descobrir les seves joies, de la Ruta del Cister a indrets singulars com el monestir de Santa Maria de Poblet, passant per viles emmurallades o la cultura del vi.

Taller de la prehistòria

Comencem pel principi, concretament per la prehistòria, per proposar-vos un taller que es pot a les Coves de l'Espluga. Es tracta d'una activitat que pot ser a tractiva per a tot el públic, i que es realitza en un entorn especial, que permet al visitant viatjar en el temps només d'entrar-hi.

En concret, aquesta activitat familiar consisteix a construir una cabana, descobrir les eines que els homes primitius utilitzaven per a la caça o fer una pintura rupestre. Els més petits de la casa podran així descobrir els costums de fa milers d'anys, i es podran endur a casa el treball que hauran fet, com la pintura rupestre.

Descobreix castells i fortificacions com Montblanc

La Conca de Barberà es reconeix com a terra de reconquesta i repoblació, per la qual cosa és habitual que hi trobem castells, castells palau, torres o viles emmurallades, que actuaven de línia defensiva de la Marca Hispànica. Es tracta d'indrets que avui encara guarden molt d'encant, i que van permetre l'expansió de la Catalunya Nova. El monestir de Poblet i Montblanc són els màxims exponents.

En aquest sentit, cal destacar aquest darrer, puix és el recinte emmurallat més ben conservat de Catalunya, amb un perímetre de 1.500 metres i trentena de torres. El recinte està format per quatre trams i antigament només hi havia quatre portals d'entrada situats segons els punts cardinals. La construcció d'immobles aprofitant la muralla deixà el recinte en males condicions, però a partir de 1971 es va començar a recuperar.

Vila emmurallada de Montblanc. — Turisme Conca de Barberà

Visita el monestir de Poblet

I capítol a part mereix el monestir de Santa Maria de Poblet del terme municipal de Vimbodí i Poblet, al sud-est: i és que fou declarat patrimoni de la humanitat per la Unesco l'any 1991. Segons detallen des del lloc web de turisme de la comarca, la visita comprèn la part monumental del monestir, amb la possibilitat de visitar també el museu i el centre d'interpretació, amb l'audiovisual.

El conjunt arquitectònic és el conjunt cistercenc habitat més gran d'Europa. Construït a partir de 1150, combina diferents estils i conté el panteó reial de l'antiga Corona d'Aragó. La visita al cenobi pot ser guiada o lliure, i inclou l'església, el refetor, el claustre, la sala capitular, el dormitori, l'escriptori i l'antic celler o sala dels conversos, el palau reial, entre altres dependències, detallen des de turisme. El paratge natural de Poblet és un espai de protecció especial molt lligat a la història del monestir de Poblet.

Natura en estat pur i arreu

I precisament hem de remarcar que la Conca de Barberà es caracteritza en gran manera per la natura. Hi trobem espais naturals arreu, però especialment espais naturals protegits amb característiques biològiques o paisatgístiques especials. Des de la web de turisme recullen els espais naturals protegits de la Vall de Vinaixa, del Tossal Gros de Miramar, de les Muntanyes de Prades i de les Obagues del Riu Corb, així com el Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet.

A banda d'aquest darrer, l'espai de les Muntanyes de Prades és un dels més singulars, i també ofereix una extensa oferta d'oci a l'aire lliure i cultural, a banda de gaudir d'un alt nivell de biodiversitat amb espècies de flora i fauna. És una bona zona per practicar esports i activitats a l'aire lliure com senderisme, BTT, escalada, parapent o caiac al pantà de Siurana. Hi ha nombroses rutes per fer i gaudir tant dels seus paisatges com del seu ric patrimoni.

Espai Natural Protegit de les Muntanyes de Prades. — Turisme Conca de Barberà

Descobreix la infinitat de productes típics

Un territori el fan les persones que hi viuen, que treballen l'artesania local i que aposten pels productes típics. En aquesta com ara trobem diversos aliments de qualitat que recull el Catàleg de la pagesia i artesania alimentària de la Conca de Barberà.

Els principals productes típics són: Els carquinyolis de l'Espluga de Francolí, els merlets o montblanquins de Montblanc, les castanyes de Vilanova de Prades, el formatge de l'Albió, les nous de Vimbodí i Poblet, les melmelades de Santa Coloma de Queralt, els alls de Belltall, les orelletes de Solivella, el romesco colomí de Santa Coloma de Queralt, la tòfona, el safrà, les coques de recapte, els embotits, l'oli i l'avellana de muntanya.

Ressegueix la Ruta del Trepat

I no podem deixar la comarca sense acostar-nos al món del vi, un altre producte local que marca clarament aquest territori. Una gran opció és donar un cop d'ull a la Ruta del Trepat, amb la que coneixerem els paisatges de la comarca mentre contemplem vinyes, coneixem cellers i degustem vins i caves ben especials. La tranquil·litat i la natura marquen el ritme per descobrir el trepat, la varietat autòctona de la Conca de Barberà, amb la qual s'obtenen vins rosats i caves amb molta personalitat, i cada cop més també negres i blancs.

Entre les diverses opcions per conèixer aquests vins amb DO Conca de Barberà, us recomanem la visita guiada amb tast de vins al celler modernista de Sarral, que forma part de la Ruta del Trepat. També hi ha una opció de visita per la qual podem afegir també una degustació de formatges i embotits locals. La Vinícola de Sarral ofereix els vins i caves Portell.

Celler modernista de Sarral. — Turisme Conca de Barberà

La visita en aquest celler també ens permet descobrir un edifici particular i amb gran valor arquitectònic, que és obra de l'arquitecte Pere Domènech i Roure i que està en funcionament des de 1914. La visita ofereix l'opció de passejar per tines centenàries, en un espai que uneix tradició i modernitat.

Completa la Ruta del Císter

I acabem amb un clàssic que passa per la comarca, com és la Ruta del Císter, que podem fer en cotxe, a peu o caminant. L'itinerari ens permet gaudir de l'espectacular patrimoni cultural i històric d'aquesta zona d'interior en plena natura. A més de la Conca, també implica les comarques de l'Alt Camp i l'Urgell, amb els seus 65 municipis. Uneix els tres monestirs cistercencs de la zona: el de Santes Creus, el de Vallbona de les Monges i el de Poblet.

Entre enclavaments medievals i restes de castells i fortificacions hi trobem evidentment trobem Montblanc, però ho podem ampliar a altres indrets de la comarca i del territori en general. Més enllà del patrimoni històric i artístic dels diferents monestirs, la gastronomia de la zona, molt lligada als productes de la terra, és un altre atractiu d'aquesta ruta.