La primavera és l'època ideal per fer els primers passeigs per la platja abans que arribi la calor, caminar entre els camps florits de l'Ebre i de Ponent, rutes entre vinyes o descobrir patrimoni ocult. Les ganes d'escapar-nos a la natura van creixent a mesura que la temperatura és més suau i el dia s'allarga. Us proposem vuit excursions d'un dia per gaudir de la primavera a Catalunya en família.



Cova de s'Infern, al Cap de Creus

Sota el far del Cap de Creus trobem un accident geogràfic format per l'erosió del mar sobre la roca. És l'anomenada Cova de l'Infern o de s'Infern, un passadís o túnel obert al mar per dos costats que amb els primers raigs de sol de l'alba es transforma en una autèntica porta a l'infern.



Excursió fins al Far del Fangar

A l'extrem sud de Catalunya trobem un dels paratges més peculiars del territori: la punta del Fangar, a la desembocadura de l'Ebre. És ideal per fer una ruta amb nens, ja que el camí és completament pla i a la vora del mar per anar-se remullant. El destí final és el far del Fangar i el punt de partida la platja de la Marquesa. Per arribar-hi, només cal que segueixis les indicacions de les carreteres locals de l'Ampolla o Deltebre.

Un tractor sembra arròs en uns camps davant del fas del Fangar del Delta. — Anna Ferràs / ACN

Deixem el cotxe en un dels pàrquings habilitats i continuem a peu. És una excursió d'uns vuit quilòmetres (anada i tornada) i dura unes dues hores. És recomanable fer-la cap a la tarda/vespre, quan el sol ja no pica tan fort. Pel camí podràs aturar-te per agafar petxines i observar el vol dels ocells entre les dunes.



Ruta de barraques de pedra seca per l'Alt Camp

Una de les zones més riques en patrimoni de pedra seca és l'Alt Camp, en especial el Pla de Santa Maria, on l'ajuntament ha senyalitzat un itinerari conegut com la ruta de la Capona de només dos quilòmetres que permet conèixer fins a vuit construccions de pedra seca. Veureu la barraca de l'era de la Capona, la barraca de la Capona, el cossiol de la Capona, les arneres, la barraca de l'Augé, les barraques de cal Greuet, el cossiol del Soleta i la barraca de les oliveres. En alguns trams, la ruta coincideix amb el GR-175 de la ruta del Cister.



El Forat de la Vella, al Parc Natural dels Ports

El Parc Natural dels Ports ofereix desenes de rutes per gaudir de la natura i del paisatge mediterrani. Us proposem una excursió fins a la Cova d'en Marc i el Forat de la Vella. Per arribar-hi, cal agafar la carretera TV-3421 direcció Mas de Barberans, creuar tot el poble i seguir la via fins arribar a un camí cap a la dreta que indica Àrea d'oci de la Vall. Podeu aparcar al lateral de la pista forestal.

El Parc Natural dels Ports. — Consell Comarcal de la Terra Alta

Un cop aparcats, la ruta comença a la passarel·la de fusta que creua el barranc i només cal seguir el camí fins arribar a la Cova d'en Marc, situada sota unes espectaculars parets verticals.

El bosc pintat de Poblet

Anem ara fins al Camp de Tarragona, on al nord de les muntanyes de Prades, a la Conca de Barberà, podreu visitar el bosc de Poblet. El més sorprenent són les pintures de bolets que hi ha escampades sobre els arbres del bosc, un homenatge a la diversitat micològica de la zona. Hi ha un itinerari per descobrir totes les obres d'art que s'hi amaguen. L'espai forma part del Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet.

El bosc de Poblet conté una vegetació molt variada i frondosa: alzinar muntanyenc i alzinar amb marfull, rouredes de roure de fulla petita, roure martinenc i roure reboll i també petites comunitats de pi rojalet, pinastre, pinassa i pi blanc.



Via Verda del Carrilet Girona - Sant Feliu de Guíxols

La primavera també és ideal per recórrer el país a través de les vies verdes. Una de les més boniques és la del Carrilet fins a Sant Feliu de Guíxols, partint de Girona. Es tracta d'un ferrocarril que s'utilitzava especialment pels gironins per anar des de la capital de la comarca fins a les platges de la localitat empordanesa. És una ruta ideal per conèixer l'interior de Catalunya, passant pels paratges mediterranis del Baix Empordà i arribant finalment a les bucòliques platges de la Costa Brava, recorrent un total de 39 quilòmetres.



Els camps florits de Potent i les Terres de l'Ebre.

Els ametllers, els cirerers o els presseguers florits ens ofereixen una estampa enlluernadora de colors vibrants i sensacions inefables. Tant és així que en els darrers anys s'han popularitzat les rutes per aquests camps florits arreu de Catalunya, especialment a Potent i a les Terres de l'Ebre. Entre les més populars trobem les d'Aitona, Alcarràs o la Ribera d'Ebre.



Camps florits a la Ribera d'Ebre. — Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

El sender del castanyer de les 9 branques

Es tracta d'un recorregut amable, idoni per a prendre un primer contacte amb Viladrau i el Montseny. El sender segueix camins i corriols que us portaran a conèixer alguns dels elements, naturals, culturals i paisatgístics, més característics de la nostra població. Passareu per algunes de les fonts més emblemàtiques de Viladrau i us endinsareu en boscúries amables i frescals.

Els camins us portaran entremig de conreus i antigues masies fins a arribar a un paratge idíl·lic on senyoreja el Castanyer de les 9 Branques. La passejada comença a la Font del Sot de Can Rosell i el recorregut dura una hora i mitja.