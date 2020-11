Fernández Díaz, al seu número dos: "Em vas dir que d'aquesta no me'n lliurava igual que dels enregistraments al meu despatx"

El jutge Manuel García Castelló va avisar, passades les deu del matí, a l'exministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz i a l'exsecretari d'Estat de Seguretat, Francisco Martínez, abans del seu acarament: "Aquesta diligència és necessària pel pic de contradicció que es dóna entre les seves declaracions sobre si la primera notícia sobre l'existència d'un informant dins de la família Bárcenas li va arribar a el senyor Martínez per part del senyor exministre i si aquest li va demanar que s'informés a través de la Policia que es tractava del xofer ".

És a dir, es tractava d'aclarir si el que es denomina Operació Kitchen no va ser més que una cosa forjada per un grup de comissaris encapçalat pel pres José Manuel Villarejo Pérez o, si per contra, era una operació coneguda, aprovada i motivada per les altes instàncies de Govern de PP.

El problema va ser que quan la premsa es va començar a fer ressò de les indagacions i li va posar el nom d'Operació Kitchen al presumpte encàrrec de la llavors secretària general de PP, María Dolores de Cospedal i el seu marit, Ignacio López del Ferro, que es fessin amb la documentació que l'extresorer Luis Bárcenas s'havia emportat del PP, Fernández Díaz va tirar de la seva habitual estratègia de dir "no sé res" i a Francisco Martínez li va entrar la por, -"Em vaig sentir abandonat, semblava que era jo qui portava el Ministeri ", va arribar a dir- i va acudir a un notari de Maó i a un altre de Madrid per deixar constància de les comunicacions que havia tingut sobre l'assumpte tant amb Fernández Díaz, com amb el comissari Enrique García Castaño.

Fernández Díaz assegura que els missatges no són seus, com ha reiterat aquest matí, al·legant que el seu subordinat va aconseguir que dos notaris donessin fe que ell li havia enviat uns missatges que en realitat estaven manipulats, segons la seva versió. L'exministre ha apel·lat al silenci que Martínez havia d'haver mantingut en lloc d'haver anat al notari a la recerca de protecció: "Ell ha al·legat que jo vaig fer innombrables declaracions que el van fer sentir-se sol i abandonat, però una mica d'experiència tenim en això, i sabem que el millor és estar callats. Tots dos érem diputats per Madrid llavors ", ha afirmat Fernández Díaz segons fonts presents en l'acarament.

En un altre moment de l'acarament, Fernández Díaz ha suggerit que tot es a causa d'una malvolença de Martínez cap a ell: "Em vas dir que d'aquesta no me'n lliurava igual que dels enregistraments al meu despatx".

Per l'exministre, que ha parlat amb gran enuig a qui va ser la seva mà dreta, "aquestes actes de Maó i de Madrid són les que em tenen aquí com investigat". Fernández Díaz nega que sigui veritat que ell va escriure a l'estiu del 2013 a Martínez per demanar-li que s'informés sobre la relació de la Policia amb Sergio Ríos Esgueva, xofer de Bárcenas posat per María Dolores de Cospedal i íntim col·laborador del policia que era cap de seguretat de Castella la Manxa quan aquesta era presidenta, Andrés Gómez Gros (que serà jutjat per la Ciutat de la Justícia juntament amb Alfredo Prada, ja que també va treballar per al PP de Madrid).

Molt irat, Fernández Díaz li ha dit a Martínez: "Si he de dir-te una cosa molt important t'ho dic. El que no faig és dues hores després posar-te un missatge demanant-te que m'informis".



Hi ha un segon missatge d'un altre dia en què Fernández Díaz acusa Martínez d'haver-se intercanviat amb un altre "interlocutor o interlocutora", assenyalant veladament l'exvicepresidenta del Govern espanyol Soraya Saénz de Santamaría, segons han entès algunes de les fonts consultades i que han presenciat l'acarament.



En concret, Fernández Díaz ha apel·lat a la utilització d'una "K" en el missatge que ha assegurat que ell mai utilitza. "L'altre [missatge], el de la mitjanit, quan em dius això del contacte del cecilio, que ara sé que en l'argot policial és com s'anomena als agents del CNI, dius "entenc k demà parlem quan tinguis el contacte del cecilio". El teu interlocutor o interlocutora no sóc jo. Estic convençut que ho has creuat amb algú però no sóc jo. És a dir, amb el general Sanz Roldán, amb la vicepresidenta del Govern o amb el president del Govern. A mi, el general Sánz Roldán em va donar el contacte amb un agent del CNI? ¿Per a què? I llavors jo et dic: 'Sí, ho tindré demà quan acabi el consell [de ministres]'. És que és surrealista ".

A més, Fernández Díaz ha aportat al procediment un informe pericial de part en què s'assegura que aquest missatge no és seu perquè ell no escriu amb la K.

Els 'cecilos', Rajoy i la K de Casals

La resposta de Franscisco Martínez ha estat a l'atac. "I aquest informe pericial s'ha fet sense el meu telèfon? Primer, és impensable que tu no sabessis que als agents del CNI se'ls anomena cecilios. El context d'aquest missatge es produeix quan el president del Govern fa una llarga compareixença sobre que el PP no tenia res a veure amb Bárcenas i llavors vaig parlar amb el general Sanz Roldán perquè funcionessin els elements de col·laboració amb la Policia per si ells tenien alguna informació ".

Martínez ha posat en evidència a qui va ser el seu superior al revelar informació sobre el mòbil de l'exministre. "El teu perit diu que els missatges estan manipulats. Aniria no a un notari sinó a dos amb uns missatges manipulats, falsos? Dius que no utilitzes la K. A qui tens guardat a la teva agenda per la K? A Kañizares (Cañizares), a Kasals (Maurici Casals, conseller delegat de Atresmedia i president de La Razón, a qui el jutge ha pres declaració a una altra peça però semblava que no se li podia identificar a l'estar ressenyat per Villarejo amb una K. (Potser Francisco Martínez acabi d'aportar una de les claus de la causa Tàndem) Ara sí, ara sí utilitzes la K ... oi ' ", ha finalitzat Martínez.

Fons reservats, converses amb Villarejo i l'abandonament de Pablo Casado

La resposta de Fernández Díaz ha estat ràpida: "A veure, jo idiota del tot no sóc. Jo he dit a la premsa el que es deia sempre, que no sabia res, si tu t'has donat per al·ludit i per abandonat... ". Al que Martínez ha respost: "Home, vas dir que mai havies parlat amb el comissari Villarejo. Home, és clar, perquè m'enviaves a mi".

I aquest és un dubte que sobrevola a la peça. El comissari José Villarejo va ser el primer a posar per escrit el nom d'Operació Kitchen en una de les presumptes quatre notes informatives que va lliurar a la Direcció Adjunta Operativa de Eugenio Pino entre 2014 i 2015. Francisco Martínez parlava habitualment amb ell, com ha tornat a reconèixer avui, per ordre del ministre des que era cap de gabinet de Fernandez Díaz fins als seus últims dies com a secretari d'Estat. No obstant això, només ha elevat davant notari alguns missatges amb Fernández Díaz i amb el comissari Enrique García Castaño, però cap de les seves converses amb Villarejo ni amb Eugenio Pino amb qui també tractava aquests assumptes, segons ell mateix ha reconegut.

Per què Martínez no va deixar constància de les converses mantingudes amb Villarejo, que ell ha admès, i per les quals ningú li ha preguntat? Un misteri.

A l'exministre no li ha agradat aquesta línia seguida per Martínez i s'ha posat sentimental: "T'ho dic mirant-te als ulls. Si hagués pogut fer alguna cosa per tu ho hagués fet. Si no estaves investigat i no havies fet res, em vols dir Paco, de què t'havia de protegir? ".

I no s'ha quedat aquí Martínez. "Dius que tu no parlaves amb operatius, que com m'anaves a donar aquesta informació. Parlaves amb el comissari general d'informació Enrique Barón, amb el DAO de la Guàrdia Civil, amb el DAO de la Policia i amb el capità que tingués el teu telèfon... ¿Pérez de los Cobos tampoc et trucava? a mi m'agradaria que s'inclogués l'entrevista a La Razón en què diu que els ministres de l'Interior no tenen ni idea dels fons reservats. Tu ets qui compareixes al Congrés per donar explicacions dels fons reservats, tu ets el responsable, no jo ".

Potser en l'únic que estan d'acord l'ex ministre Jorge Fernández Díaz i el seu exsecretari d'Estat és que des del Partit Popular es va filtrar informació a la premsa per treure'ls del mig. "Tu ets diputat per Madrid i jo per Barcelona - ha recordat Fernández Díaz. Quan arriben les noves eleccions, que la directiva del PP filtrés que no anàvem a anar a les llistes, em fa mal". Un sentiment que comparteix amb Martínez que ha assegurat: "Si el Partit Popular de Pablo Casado no sap defensar els seus servidors fidels, com sabrà defensar als espanyols?".