Filmin inclourà grans clàssics i les últimes estrenes de Hollywood en el seu catàleg

Filmin inclourà en el seu catàleg 75 pel·lícules clàssiques de Warner Bros. Entre els títols més destacats hi ha Ninotchka, El somni etern, La jungla d'asfalt, Els tres mosqueters, Excàlibur, Evasió o victòria, Escollits per a la glòria, La volta al món en 80 dies, Dotze del patíbul, Cantant sota la pluja o Un americà a París. Les pel·lícules estaran disponibles a la plataforma a partir de l'1 d'octubre

Aquesta ampliació de catàleg ha estat possible gràcies a un acord amb Warner Bros coincidint amb el centenari de Hollywood. D'aquesta manera, Filmin continuarà augmentant la seva oferta d'obres d'altres directors històrics com Alfred Hitchcock, de qui es podran veure 41 llargmetratges en incloure títols com El Crim perfecte.

De Federico Fellin arribarà un dels seus majors èxits mundials, Amarcord. Michelangelo Antonioni sumarà dues produccions emblemàtiques dels 70, Blow Up i Zabriskie Point. Finalment, Martin Scorsese completarà la seva filmografia amb Un dels nostres i Alícia ja no viu aquí.



Més estrenes

La plataforma també ha arribat a un acord amb l'estudi per incloure en el seu servei de lloguer èxits comercials que s'han estrenat recentment, com Barbie, dirigida per Greta Gerwig.

Les pel·lícules de Warner Bros se sumen als que Filmin ha anat incorporant els darrers anys dels grans estudis internacionals com Metro Goldwyn Mayer, Sony Pictures, Universal Studios, Studio Canal i Paramount Pictures, convertint-se així amb la plataforma que més cinema clàssic ofereix sota subscripció a nivell mundial.