Ni filtres ni influencers: BeReal, la xarxa social "antipostureig" de la qual tothom parla

Estàs al bar fent un vermut amb els teus amics i de sobte reps una notificació de l'aplicació BeReal. Automàticament s'activa un cronòmetre de dos minuts, el temps exacte que tens per enviar dues fotografies, una feta amb la càmera frontal del teu mòbil i l'altra amb la del darrere, sense filtres ni edicions. La finalitat? Ser espontani, fugir del postureig habitual de xarxes socials com Instagram o Facebook. Al cap i a la fi, ser real.

BeReal és l'última xarxa social que arrasa entre els joves de la Generació Z. Fundada l'any 2020 pels francesos Alexis Barreyat i Kévin Perreau, l'app pretén captar moments espontanis i que els usuaris es mostrin tal com són, sense filtres ni edicions prèvies. No hi ha ni influencers, ni likes, ni seguidors. Un model totalment oposat al d'Instagram, que ja mira en recel el boom d'aquesta nova plataforma.



Analitzem els avantatges i inconvenients de l'aplicació del moment, que a més deu part del seu èxit al català David Aliagas (Reus), membre de l'equip fundador de BeReal i l'encarregat de l'expansió de l'app en el àmbit internacional.

Com funciona BeReal

En qüestió d'uns mesos, BeReal ha passat de tenir milers d'usuaris a més d'un milió. El seu funcionament és molt diferent de la resta de xarxes socials. Tal com indica el seu propi nom, es tracta de ser real. Busca autenticitat i improvisació, dos conceptes que ja fa massa temps que han abandonat la resta de plataformes.

L'aplicació t'envia una notificació perquè comparteixis amb els teus amics dues fotografies d'aquell mateix instant, una feta amb la càmera frontal i una altra amb la del darrere

El seu funcionament és ben senzill. Després de crear-te un perfil i afegir els teus contactes, en un moment aleatori del dia, l'aplicació t'envia una notificació perquè comparteixis amb els teus amics dues fotografies d'aquell mateix instant, una feta amb la càmera frontal i una altra amb la del darrere. Tens dos minuts per fer-les i penjar-les al teu mur. El temps és el just perquè no puguis ni editar ni posar cap filtre a la imatge. Si no publiques el contingut, com a càstig, no podràs veure les imatges compartides pels teus amics.

BeReal permet compartir el contingut diari amb retard, però la foto s'ha de capturar just al moment que reps la notificació, no es pot agafar una qualsevol de la galeria d'imatges. Això sí, l'app ja s'ocupa de deixar constància que s'ha penjat més tard i no mostra les fotografies de les amistats fins que no s'hagi penjat la pròpia.



A diferència de la resta de xarxes socials, a BeReal no hi ha influencers ni seguidors, hi ha "amics". És a dir, només es podrà veure el contingut d'algú si aquest t'accepta com amic, i a l'inrevés. L'app només permet tenir 20 amistats i publicar com a màxim una imatge al dia, fet que dosifica les publicacions i no obliga a l'usuari a ser un esclau de l'scroll.

Ser real està de moda?

Les xarxes socials es basen en el que s'anomena economia en xarxa, és a dir, quan un producte va assumint certa massa crítica, aquest es torna més interessant. Tal com explica Ferran Lalueza, professor i investigador especialitzat en social media de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), "estar en una xarxa social on tots els teus contactes o seguidors no tenen presència, no té gaire sentit".

Però quan comences a trobar a aquelles persones amb les quals pots i vols connectar, la plataforma comença a ser atractiva i interessant. Sobretot per als adolescents, que sempre estan buscant noves xarxes per allunyar-se del control parental. "Aquesta combinació crea el caldo de cultiu perfecte perquè una xarxa social salti a la fama en qüestió de setmanes, com BeReal", afegeix Lalueza.

"L'usuari està cansat de veure fotografies prefabricades, com les que podem trobar a Instagram. Hi ha certa fam d'autenticitat i improvisació"

L'èxit de BeReal es deu a diversos factors. Lalueza en destaca dos: el punt d'autenticitat i improvisació de les publicacions i el fet que l'usuari hagi d'estar permanentment actiu. "L'usuari està cansat de veure fotografies artificials i prefabricades, com les que podem trobar a Instagram. Hi ha certa fam d'autenticitat i improvisació, lluny de l'escenificació habitual", assenyala el professor i investigador de la UOC.

Una altra de les claus de l'èxit de BeReal és que l'usuari ha d'estar permanentment actiu. La tendència és que a la llarga ens acabem convertint en usuaris passius, és a dir, no ser creadors sinó consumidors de continguts que generen altres persones. No obstant, aquesta xarxa social ha ha aconseguit d'alguna manera trobar la fórmula que obliga tots els seus usuaris a ser actius. "Aquesta premissa genera la sensació que tots estem en igualtat de condicions, tots generem i alhora consumim continguts", apunta Lalueza.

On queda la nostra privacitat?

Aquesta espontaneïtat també comporta alguns riscos, i un d'ells és la seguretat. "A la majoria de xarxes som nosaltres els que decidim què compartim, on i quan, i d'alguna manera això ens dona un cert control. Ara bé, en el cas de BeReal no ets tu el que decideix què mostrar, on i quan, sinó que és l'aplicació la que decideix per nosaltres, i si no vols quedar exclòs del joc, has d'ensenyar coses que potser en condicions normals i pensades fredament no ensenyaries", comenta Lalueza. Un fet especialment perillós quan la principal massa d'usuaris de l'app són adolescents d'entre 13 i 16 anys.

A diferència de la resta de xarxes socials, el mecanisme de BeReal no permet una desconnexió plena. Quan reps la notificació aleatòria, i vols entrar en el joc, ho has de deixar tot per fer-te una foto i penjar-la en dos minuts. "Les normes de la plataforma podrien acabar creant una certa dependència a l'usuari i afectar en el seu entorn", detalla l'expert.

Ha arribat per quedar-se o el seu èxit serà momentani?

En un entorn que ja està molt saturat i en el qual és molt difícil trobar espais que t'ofereixin coses diferents, "BeReal té un potencial molt elevat per realment fer-se popular i acabar arrossegant a molts usuaris", creu Lalueza.

"Si les grans xarxes socials com Instagram intueixen que BeReal es pot convertir en un competidor real, el seu creixement podria perillar"

L'únic inconvenient són la resta de xarxes socials, que podrien acabar clonant el model de BeReal -tal com va fer Instagram amb Snapchat quan va llançar les històries- abans que aquest tingui la musculatura suficient per consolidar-se com a plataforma. Sobretot després de l'èxit inesperat de TikTok, que s'ha convertit en el principal competidor de Meta (matriu d'Instagram, Facebook i WhatsApp).

"Si les grans xarxes socials intueixen que BeReal es pot convertir en un competidor real, el seu creixement podria perillar. Aquesta és l'única amenaça que podria condicionar la seva consolidació com a plataforma".