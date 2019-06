La Fiscalia demana quatre anys de presó contra un jove independentista per l'ocupació de la seu d'UPyD

El novembre del 2013 una trentena d'estudiants del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) van entrar a la seu de l'antiga UPYD, a la Gran Via de Barcelona. Un cop a dins, els manifestants van despenjar una pancarta en defensa de la llengua catalana i van sortir-ne després de ser identificats pels Mossos d'Esquadra. La protesta es va desenvolupar sense incidents. El partit aleshorers liderat per Rosa Díez va denunciar tots els estudiants i, a més, un militant va tirar endavant una denúncia particular per lesions contra un dels activistes.



La davallada del partit va fer que retirés la denúncia, però el militant, Sergio Alexander Espejo Belinzón, no ho va fer. Sis anys després i davant la sorpresa del jove i la seva defensa, que esperaven l'arxivament del cas, la Fiscalia ha decidit sumar-se a la denúncia d'Espejo per lesions i, alhora, recuperar l'acusació d'UPyD per un presumpte delicte de violació del domicili d'una persona jurídica. Ara, Quim Roca, l'activista estudiantil afectat, s'enfronta a peticions de quatre anys de presó i una multa de 5.000 €.



"Va ser tota una sorpresa. Pensàvem que el cas quedaria arxivat amb la dissolució d'UPyD", explica Roca, que ha accedit a parlar amb aquest diari. "Es tractava d'una acció senzilla. Només vam entrar a la seu, es va desplegar una pancarta i vam estar voltant una hora sense que es produís cap incident". El jove veu com, amb una dilació de fins a sis anys d'ençà que es van produir els fets, el cas ha agafat embranzida a causa de l'entrada del Ministeri Públic, que no havia mostrat interès fins a la tardor de 2018, quan va rebre'n l'escrit d'acusació. Tant Roca com la seva defensa ho atribueixen al context polític actual: "Amb el sindicat, aquest tipus d'accions s'han fet en altres ocasions. Aquesta iniciativa de la Fiscalia només pot respondre al clima repressiu contra el moviment independentista".



A banda de la Fiscalia, Roca també afronta l'acusació particular d'Espejo. Es tracta d'un exmilitant d'UPyD present a la seu el dia de la protesta. Espejo no ha abandonat el món de la política: forma part d'Izquierda en Positivo, una formació que s'enalteix com "l'alternativa d'esquerres no nacionalista" i que compta amb l'exmilitant d'Izquierda Unida Javier Couso o amb la col·laboració del que va ser secretari general del Partit Comunista d'Espanya (PCE) Paco Frutos, conegut per les seves posicions contràries a l'independentisme i per participar en actes de Societat Civil Catalana.

Denúncies d'UPyD contra estudiants de la UAB

El sindicat estudiantil havia convocat la protesta a la seu per mostrar el seu rebuig cap a una altra denúncia del partit espanyolista contra estudiants, després que Rosa Díez visités la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) el 2010 per fer una conferència a la Facultat de Ciències Polítiques i Socials, i que aquesta fos boicotejada per un centenar d'universitaris.



En aquella ocasió, UPyD va acusar els joves de desordres públics, d'impedir l'exercici de la llibertat de reunió i manifestació, incitació a l'odi i violència per motius ideològics. El jutjat de Sabadell va considerar abusives aquestes acusacions i va condemnar UPyD a pagar dues cinquenes parts del cost del procés judicial. D'altra banda, quatre joves van ser condemnats per desordres públics i un cinquè va quedar absolt.



Aquest tipus de manifestacions contra partits de dretes o espanyolistes no és un fet nou. La mateixa imatge es va repetir durant la campanya de les passades eleccions generals, quan a la UAB la popular Cayetana Álvarez de Toledo va visitar la universitat en campanya electoral i centenars de manifestants van intentar impedir que celebrés el seu acte.



Protesta a la seu de Societat Civil Catalana

Aquest mateix dimecres, l'organització juvenil Arran i la CUP han convocat una protesta davant la seu de Societat Civil Catalana (SCC) per mostrar el seu rebuig contra la citació de 15 estudiants de la UB que van participar del boicot contra l'acte de l'organització a la Universitat de Barcelona (UB) el passat juny de 2018. Entre càntics de "fora feixistes de la universitat", una portaveu d'Arran ha afirmat que SCC és "una entitat amb ideologia franquista" que té un discurs d'odi.



L'activista també ha assegurat que SCC, els Mossos d'Esquadra i la justícia actuen en connivència per perseguir ciutadans: "Tota la maquinària de l'Estat esposa al servei del feixisme. SCC apunta i la Fiscalia dispara". Entre els participants també hi havia la candidata anticapitalista a les passades eleccions municipals, Anna Saliente.