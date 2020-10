La Fiscalia demana tres anys de presó per a set activistes per un tall a les vies d'FGC durant la vaga feminista de 2018

Tres anys de presó per a cada una i 26.100 euros de multa per responsabilitat civil. Aquesta és la demanda final que fa la Fiscalia en el seu escrit d'acusació a set feministes de Sant Cugat del Vallès per haver tallat les vies dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya el 8 de març del 2018, en el marc de la vaga general feminista. Així ho han explicat aquest dilluns les afectades en roda de premsa davant del Departament de Territori de la Generalitat, a Barcelona, a qui consideren responsable de la "repressió contra feministes", ja que la primera denúncia contra les manifestants la va interposar la mateixa empresa pública, que després es va retirar del procés un cop la Fiscalia va actuar d'ofici. Més de dos anys després dels fets, el procés entra ara en la fase del judici oral.

"La Generalitat, que fa campanyes suposadament feministes d'una banda, permet d'altra banda que es dugui a terme aquesta acusació absolutament desproporcionada contra feministes que lluitem dia rere dia al carrer", han denunciat. Amb la plataforma antirepresiva 8MilMotius, les denunciades han assenyalat que aquella acció es va dur a terme "exercint el dret a vaga" i que el tall de les vies de comunicació es va fer amb l'objectiu de garantir-lo a "aquelles que el veuen vulnerat, per aturar la producció i trencar la normalitat". "



Els talls de les vies va anar acompanyat d'altres accions, com van ser els piquets, els tallers de pancartes o una de les manifestacions més multitudinàries de la història de Sant Cugat", afegeix el text.

A més, les manifestants també afirmen que l'acció volia visibilitzar les agressions masclistes que es donen al transport públic, on se'n cometen un 17,1% del total, segons dades de l'Institut Català de les Dones. "Estem fartes de ser objecte de violència masclista i hi donarem una resposta col·lectiva i organitzada, que ni comença ni acaba amb una aplicació als telèfons mòbils", han criticat, fent referència a la incorporació d'un mecanisme per "alertar situacions de violència masclista" a l'aplicació d'FGC.

La plataforma 8MilMotius ha convocat una concentració a primera hora d'aquest matí davant l'estació d'FGC de Sant Cugat en rebuig a l'escrit d'acusació de la Fiscalia. També s'han fet concentracions solidàries al Bages, Lleida, Terrassa i s'ha tallat la ronda General Mitre de Barcelona. Les encausades consideren que la seva denúncia té motivacions polítiques per "desmobilitzar el moviment feminista i tot el moviment popular de les persones que lluiten"': "Tres anys de presó que ens demanen no és una acusació a les set dones que van imputar, és una acusació a tot el feminisme que no poden controlar i domesticar", han assegurat.