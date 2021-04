La Fiscalia i la família de la dona de 97 anys desnonada per error a Barcelona demanden totes les parts implicades

La Fiscalia i la família de la Rosario, la dona de 97 anys de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) desnonada per error, han iniciat la via penal per a esclarir què ha succeït amb els béns de l'anciana, que quaranta dies després del desallotjament segueixen sense aparèixer. En declaracions a Efe, l'advocat de la família, Jesús Rodríguez, ha explicat que el passat 19 de març van presentar una denúncia penal contra totes les parts que van intervenir en el llançament pels delictes de prevaricació, robatori, furt i violació de domicili, entre altres.

Així mateix, l'advocat, que ha assenyalat que no ha estat possible resoldre la qüestió "per les bones", ha avançat que pròximament també presentaran una altra denúncia, en aquest cas civil, "pels béns sostrets i el mal moral".

Presenten denúncia penal per delictes de prevaricació, robatori, furt i violació de domicili

Paral·lelament, Rodríguez ha explicat que arran de la sol·licitud de la família per a declarar nul el desnonament de Rosario, el jutjat d'instrucció número 8 de L'Hospitalet que ho està tramitant ha preguntat d'ofici a la Fiscalia si hi ha algun tipus de delicte en el llançament i aquesta ha sol·licitat que es dedueixi testimoni, és a dir, que s'investigui.



El passat 19 de febrer, mentre l'anciana passava uns dies a casa del seu fill, una comitiva judicial acompanyada d'un representant de la propietat va desnonar el pis, situat al sobre àtic primera de l'edifici, quan realment l'ordre de llançament era per a l'àtic primera. Després d'aquest error, reconegut pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), la Rosario va poder recuperar el pis, però havia estat buidat i gran part dels béns de valor de l'habitatge, així com objectes personals, com el llibre de memòries que estava escrivint, fotos de les seves noces o un quadre del seu difunt marit, ja no hi eren.

"Hauran de respondre davant dels jutjats", ha assenyalat l'advocat, que ha denunciat l'"atropellament" que ha sofert Rosario i ha lamentat la poca col·laboració de les parts implicades.