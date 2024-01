La flota de vehicles elèctrics i híbrids es triplica a Catalunya des de l'any 2020

Millor del que s'esperava després de superar la pandèmia, la crisi de subministraments, l'escalada de la inflació i la pujada dels tipus d'interès, però amb un creixement insuficient. Aquest és el balanç que realitzen els venedors de cotxes després de conèixer els resultats definitius de les matriculacions a Catalunya durant el passat 2023.

L'any passat, es van vendre 118.688 turismes, una xifra que se situa un 16,7% per sobre del 2022

L'any passat, es van vendre 118.688 turismes, una xifra que se situa un 16,7% per sobre del 2022 i un percentatge idèntic a l'increment general a l'Estat espanyol, que va tancar l'any amb 949.350 unitats comercialitzades, fregant la barrera psicològica i històrica del milió de cotxes. Un altre factor positiu és la reducció de les emissions de CO2 dels vehicles matriculats. Des del sector, lamenten que la recuperació està sent més lenta que altres àmbits estratègics, com pot ser el turisme, i tot i la demanda més gran, les famílies s'han refredat en el seu procés de compra, fet que ha frenat els avenços en la descarbonització de la mobilitat.

Malgrat que a Catalunya la quota dels vehicles elèctrics i híbrids ha escalat fins al 14%, gairebé tres vegades més que el 5% de l'any 2020, aquest valor se situa bastant per sota de la mitjana europea, fenomen al qual s'ha afegit l'envelliment del parc automobilístic. Fonts dels venedors i dels distribuïdors indiquen que el 2024 hauria de ser l'any de la descarbonització mitjançant l'impuls de mesures que fomentin les matriculacions de vehicles elèctrics, alhora que es treguin de la circulació els cotxes més antics, que penalitzen la reconversió de la flota.

Tot i l'anàlisi positiva per haver superat les previsions inicials de començaments d'any, Fecavem, la patronal catalana de la distribució de l'automoció, alerta que les dades encara es mantenen per sota dels indicadors precovid, el que suposa un camí llarg encara per recórrer. L'organització, que representa els comerciants dedicats a la venda de vehicles a Catalunya, remarca els beneficis del pla 'Moves', que té la finalitat de substituir els vehicles de combustió per altres més eficients. Així, segons les estadístiques aportades per Fecavem, l'any 2020, els turismes elèctrics i híbrids endollables no arribàvem al 5% del total mercat i ara han assolit una quota que frega el 14%.

Pèrdua de pes de la combustió

"El canvi de tendència en les motoritzacions dels turismes al llarg dels darrers és evident i la pèrdua de pes de les motoritzacions de combustió és una realitat"

El portaveu i secretari general de Fecavem, Joan Blancafort, assegura que "en una perspectiva a 10 anys, el canvi de tendència en les motoritzacions dels turismes al llarg dels darrers és evident i la pèrdua de pes de les motoritzacions de combustió és una realitat". En relació amb el pla 'Moves', Blancafort precisa que "la gestió dels ajuts presenta problemes importants i els pagaments porten una important demora. Hem detectat en els darrers mesos un estancament de compra d'elèctrics i híbrids endollables".

Per pal·liar aquesta situació, Fecavem veu necessari revisar les ajudes del pla 'Moves' o reformular-les en forma de subvencions directes per agilitzar la descarbonització del parc automobilístic a Catalunya, al mateix temps que es potencia l'electrificació. Malgrat aquestes disfuncions administratives, la patronal explica que s'ha incrementat la motorització híbrida. Aquesta ja representa un 44% del total, quan el 2021 només era d'un 29%. "El creixement remarcable constata l'existència d'una àmplia oferta de models de turismes i l'acceptació per part dels compradors".

Les vendes dels vehicles elèctrics i híbrids "creixen a un ritme insuficient per complir amb la senda de descarbonització"

Les dades mostren que des del mes d'octubre es venen ja més cotxes electrificats i propulsats amb gas que de combustió (benzina i dièsel), tot i que en el global de l'any 2023, aquests darrers continuen superant els alternatius. Des de l'Associació Empresarial pel Desenvolupament i l'Impuls de la Mobilitat Elèctrica (Aedive), s'apunta que les vendes dels vehicles elèctrics i híbrids "creixen a un ritme insuficient per complir amb la senda de descarbonització".

Aedive planteja la necessitat que l'Administració posi en marxa mesures acceleradores per a impulsar aquesta transició. En aquest sentit, l'entitat advoca per iniciatives com l'articulació d'un sistema d'incentius fiscals a la compra o plans d'ajuda més eficaços per a superar la barrera del preu d'adquisició i dinamitzar la demanda. A més, resta una assignatura pendent en el mercat de les motos, en el qual en descens en les adquisicions s'atribueix a la ineficàcia de les ajudes, tenint en compte que en els motors de combustió, les ofertes són més competitives.

Paral·lelament, el preu elevat i una xarxa limitada de punts de recàrrega estan frenant l'expansió del cotxe elèctric, especialment a l'entorn urbà. Per aquesta raó, algunes veus que reivindiquen una mobilitat alternativa defensen la importància de substituir tant el vehicle de combustió com l'elèctric per un model d'ús compartit dels cotxes.

D'aquesta manera, el ciutadà paga per la seva utilització, selecciona el trajecte i estudia opcions de transport viables. Aquest procés generaria una reducció de les emissions de CO2 pel menor volum de trànsit als carrers, carreteres i autopistes, generant menys ocupació de l'espai públic.