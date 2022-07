El foc del Bages viu les hores més crítiques i els Bombers lluiten aferrissadament per contenir-lo

"El foc del Bages està contingut però no perimetrat ni estabilitzat". Així ho ha anunciat el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, que ha exposat la situació actual durant una atenció a Sant Vicenç de Castellet. La superfície cremada és de 1.656 hectàrees i es treballa a contrarellotge amb més de 150 mitjans aeris i terrestres. Els Bombers admeten que les pròximes hores seran "crítiques" per la calor i el vent de marinada alhora que no es descarten noves represes del foc. "L'objectiu és la contenció i treballar per estabilitzar el flanc dret i evitar que entri el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac", ha dit l'inspector de Bombers Francesc Boia. S'han descartat nous confinaments i es parla de "desenes" de cases afectades.

"L'objectiu és la contenció i treballar per estabilitzar el flanc dret i evitar que entri el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac"

"Aquesta tarda serà dura a causa de la calor i el vent. Es tracta d’un incendi actiu que es manté amb aquesta dificultat i malgrat hi ha un dispositiu molt potent de 350 efectius i 150 mitjans entre aeris i terrestres, s’haurà de treballar amb molta intensitat per garantir aquesta contenció, per anar guanyant terreny i per seguir avançant”, ha destacat el titular d’Interior durant una atenció als mitjans. Segons Elena, les properes hores seran "vitals i molt complicades".

Lluita contra la simultaneïtat: Segon foc al Pont de Vilomara i tercer a Àger, a la Noguera

D'altra banda, els Bombers de la Generalitat treballen contra rellotge aquest dilluns a la tarda en un segon incendi també prop del Pont de Vilomara, a la zona de l'antic abocador, situat al terme municipal de Manresa. Els serveis d'emergències han rebut l'avís al voltant de les 15.10 h per un foc que no estaria relacionat amb l'incendi declarat ahir diumenge. Al nou foc, amb un potencial de 100 hectàrees, hi treballen set mitjans aeris i quatre dotacions terrestres, segons fonts del cos. A resultes de l'incendi, el Servei Català del Trànsit ha tallat la circulació de la C-16 entre Castellbell i el Vilar i Sant Fruitós de Bages.

En sentit nord, el trànsit de la C-16 es desvia per la C-55, mentre cal utilitzar la C-.16c i la C-25 per circular en sentit sud.



D'altra banda, també a les 15.10h, els Bombers han rebut l'avís d'un altre incendi al municipi d'Àger (La Noguera). El foc s'ha declarat a la zona dels Terradets, en una franja de vegetació situada entre la via del tren i la paret d'escalada. Hi treballen tres mitjans aeris i tres terrestres.



Des de Bombers de la Generalitat assenyalen especialment la "perillositat" de la simultaneïtat dels tres incendis.

El primer incendi, l'objectiu principal

Per la seva banda, l'inspector de Bombers Francesc Boia, ha remarcat que l'objectiu principal durant les pròximes hores és seguir amb la contenció de l'incendi principal al Bages i treballar per estabilitzar el flanc dret, que és la porta d'entrada cap al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac i el que es vol evitar amb el màxim d'esforços.

El foc pot ampliar-se, és una possibilitat real, perquè no el tenim tot perimetrat i pot fer una nova carrera"

El responsable de l'operatiu ha admès que venen "hores complicades", fins a les set o vuit del vespre, així com un risc real de noves revifades amb més afectacions. "El foc pot ampliar-se, és una possibilitat real, perquè no el tenim tot perimetrat i pot fer una nova carrera", assenyalava. Malgrat tot, ha subratllat que s'estan concentrant els esforços per avançar en la contenció i seguir refredant el perímetre del flanc esquerra així com les possibles incidències a les urbanitzacions.

El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, flanquejat pel vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, i el cap de la divisió de la sala central de Bombers, Francesc Xavier Boya. — Albert Segura / ACN

Es descarten nous confinaments

En relació a nous confinaments, el responsable de Bombers ha assegurat que, amb la situació actual no caldrà ampliar-ho però cal seguir molt atents a possibles noves represes. "Si n'hi ha, caldrà avaluar-ho i prendre decisions", ha dit. La xifra exacte de cases cremades encara no s'ha fet pública i s'hi està treballant. Aquest migdia es parlava de "desenes" i s'avisava que les afectacions seran molt diverses en funció de cada cas. Actualment es manté el confinament dels nuclis de Rocafort (municipi Pont de Vilomara i Rocafort) i a Les Brucardes (Sant Fruitós del Bages). A la resta de zona afectada per l'incendi s'aixeca el confinament general, però cal restringir la mobilitat al màxim per facilitar les tasques dels cossos operatius.

Així mateix, un equip de Bombers, Mossos, Protecció Civil i SEM informen el veïnat de les cases més afectades de Sant Fruitós i el Pont de Vilomara, i Creu Roja i SEM estan oferint atenció psicològica a les persones que ho requereixin. El voluntariat de Protecció Civil de Cardona, Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Vicenç de Castellet i Castellbell i el Vilar estan donant suport logístic en la gestió de l'emergència.



Protecció Civil ha rebaixat a fase d'Emergència 1 del Pla INFOCAT, davant la millora de les previsions de l'incendi.

Més d'un centenar de persones ateses per serveis mèdics

Els equips assistencials de Salut han atès més d'un centenar de persones des de la declaració de l'incendi. Per poder donar una major atenció, aquest diumenge a la tarda els equips de primària de l’ICS van obrir els CAP de Sant Vicenç i Sant Fruitós i han mantingut el servei tota la nit per atendre els afectats.



Al Pont de Vilomara s’han fet un total de 81 visites mèdiques des de diumenge i fins aquest migdia. A Sant Fruitós, els equips mèdics han donat servei al CAP i també a l’Espai Nexe, habilitat per als veïns de les urbanitzacions desallotjades. Hi han dormit una desena de persones, i moltes altres s’han allotjat a cases d’amics o familiars. En total, s’han atès 22 persones.

El SEM també ha atès una desena de persones més per situacions que no han sigut greus. La majoria eren per resoldre dubtes respecte el pla de medicació de les persones desallotjades, estats d’hipertensió arterial i ansietat i àlgies. A llarg del matí també s'ha continuat donant suport psicològic en cas de necessitat.



Segons informa el Servei Català de Trànsit, en aquesta moments només hi ha una única via tallada a la zona de l’incendi: la BV-1224 entre el Pont de Vilomara i Rocafort.

La superfície cremada

Els Agents Rurals xifren de forma provisional una afectació del foc de 1.656,94 hectàrees. D'aquestes, 382,30 corresponen a l'EIN Sant Llorenç del Munt i l'Obac, espai que es troba dins l'àrea de tancament d'accessos.

El vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, ha assenyalat que focs com aquest demostren que "el canvi climàtic no és una broma" i que les administracions han de tenir-ho molt present en la gestió. Puigneró ha demanat responsabilitat als ciutadans i respectar la prohibició d'accedir en parcs naturals. Durant l'atenció als mitjans, també ha assegurat que el Govern treballarà per "buscar solucions" i afrontar les conseqüències dels focs amb les famílies afectades i els ajuntaments.