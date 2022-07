L'incendi que crema al Bages en condicions meteorològiques extremes amenaça 6.000 hectàrees de bosc

Els Bombers han demanat l’evacuació de les cases que són a primera línia de foc al Pont de Vilomara i a les Brucardes, perquè les flames són molt a prop. El municipi sencer queda confinat, així com la urbanització River Park, i es demana a la ciutadania que marxi cap a l’interior dels nuclis de població, sense desplaçar-se a altres municipis. Prèviament ja s’havia evacuat el nucli de Can Riera. També s'ha decretat el confinament preventiu als municipis propers de Sant Fruitós de Bages, Navarcles, Castellbell i el Vilar i Sant Vicenç de Castellet.

Estan tallades diverses carreteres: la més important és la C-16 a Manresa en els dos sentits de la marxa, a més de les carreteres BV-1124 entre Rocafort i el Pont de Vilomara, la BV-1125 entre l’accés a la C-55 i el Pont de Vilomara, i la BV-1129 entre l’accés a la C-55 i Sant Vicenç de Castellet. Els Agents Rurals situen la superfície cremada en 974 hectàrees, segons dades provisionals, 130 d'elles de l'Espai d'Interès Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, espai que es troba dins l'àrea de tancament d'accessos.

ACTUALITZACIÓ (17/07 17.00h): L'#IFPontVilomara afecta una superfície aproximada de 440 hectàrees, segons dades provisionals.



L'incendi afecta 130 ha de l'EIN Sant Llorenç del Munt i l'Obac, espai que es troba dins l'àrea de tancament d'accessos. pic.twitter.com/Tl56eCdQc6 — Agents Rurals (@agentsruralscat) July 17, 2022

L'incendi declarat aquest diumenge al Pont de Vilomara té un potencial d'unes 6.000 hectàrees, segons els Bombers de la Generalitat. El cos d'emergències ha passat de les 28 dotacions inicials a un total de 103, 16 de les quals aèries. El foc s'ha declarat cap a les 13.04 hores a la zona de Vallhonesta i avança cap a la Serra del Bitó. Les flames han culminat la serra dels Herminanets. Els bombers treballen per tancar els flancs i també la cua.

Una veïna marxa de casa seva, situada a primera línia de foc al Pont de Vilomara i Rocafort. — Nia Escolà / ACN

Maquinària pesada per defensar la població

Els treballs dels bombers s'han centrat a aturar, des de la cua, la carrera dels flancs dret i esquerre. Aquest darrer és el que més preocupa per una possible obertura en direcció al nucli del Pont de Vilomara. El cap avança amb potència i projecta focus secundaris. A la cua i al flanc dret, s'hi treballa també amb maquinària pesada. S'han fet maniobres de foc tècnic per crear zones negres on l'incendi es vegi esmorteït.



D'altra banda, Bombers han emplaçat vehicles per si fos necessari defensar les urbanitzacions de Marquet Paradís i River Park.

"M'ha trucat la veïna que havia de venir a buscar la documentació i agafar algunes cosetes perquè ens evacuaven"

El municipi, a tocar de Manresa, ha posat en marxa el seu pla d'emergències municipal i ha desallotjat la piscina perquè els bombers hi puguin agafar aigua. A més, s'ha habilitat la sala polivalent per si hi ha evacuacions.



Una de les veïnes desallotjades, Eva Córdoba, ha explicat que l'han avisant de l'evacuació per telèfon: "M'ha trucat la veïna que havia de venir a buscar la documentació i agafar algunes cosetes perquè ens evacuaven". En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies (ACN), ha dit que els equips d'emergències els han recomanat seguir l'evolució del foc i de les mesures que afecten la població a través de les xarxes socials.

Les ADF esperen el foc a primera línia per evitar que vagi al nucli del Pont de Vilomara i Rocafort. — Nia Escolà / ACN

"Ens han dit que desallotgéssim les cases. Tota aquesta zona està desallotjada"

Un altre veí, Paco Patiño, ha narrat com ha detectat el fum i, al cap d'una estona, els han fet evacuar casa seva i les del voltant "en qüestió de mitja hora". "Ens han dit que desallotgéssim les cases. Tota aquesta zona està desallotjada", ha assegurat.



Protecció Civil ha activat també l'alerta del pla INFOCAT. El telèfon d'emergències 112 ha rebut més de 500 trucades alertant del foc.

A la zona també hi treballen Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), Protecció Civil, Creu Roja i cossos de seguretat. De fet, Fidel Santamaria, de les ADF del Bages, ha confessat a l'ACN que l'incendi li recorda els pitjors focs de la comarca. "Començava així: amb un foc que es feia gran, s'escampava i s'apagava quan es podia, perquè quan el foc és tan violent, si no és per mitjans aeris és difícil de controlar", ha relatat.

Creu Roja prepara 100 llits pels desallotjats

La Creu Roja té preparats 100 llits per a les persones desallotjades que es van reunint a la sala polivalent del Pont de Vilomara, l’espai que s’ha habilitat per als veïns que han hagut de evacuar les seves cases per la proximitat de l’incendi forestal que s’ha declarat aquest diumenge al migdia.

Activem diferents equips logístics i de coordinació a #IFPontVilomara per donar suport a @emergenciescat,@bomberscat i altres cossos de seguretat. pic.twitter.com/EGJgpD29qP — Creu Roja Catalunya (@CreuRojaCAT) July 17, 2022

"He deixat dos gossos i quatre gats tancats, que sigui el que Déu vulgui"

Els veïns expliquen a l’ACN que la policia els ha instat a marxar de casa seva i segueixen ara l’evolució de l’incendi amb nerviosisme i sense saber si afectarà els seus domicilis. S’ha evacuat el disseminat de Can Riera i també cases del Pont de Vilomara, Les Brucardes i de la urbanització de River Park. "He deixat dos gossos i quatre gats tancats, que sigui el que Déu vulgui", diu una de les veïnes.

La Patro Díaz, veïna de la urbanització de River Park, ha explicat que la policia els ha dit que agafessin el que necessitessin i marxessin. Ella s’ha emportat una gossa, però ha deixat dos més tancats amb les persianes baixades, juntament amb quatre gats. "Estic molt nerviosa, no he menjat ni res. Veurem el que passa. De moment diuen que al carrer Podenco hi ha quatre cases cremades, que és on jo hi tinc casa meva, no ho sé", ha afegit.



La Luisa Lorenzo també ha narrat com la policia els ha vingut a buscar. Al principi el seu marit no volia deixar casa seva, però finalment l’ha pogut convèncer.