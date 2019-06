El foc a la Ribera d'Ebre està perimetrat i camí d'estabilitzar-se

El conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha assegurat aquest dissabte que l'incendi forestal que des de dimecres afecta principalment la Ribera d'Ebre "està perimetrat i està camí de l'estabilització". En una atenció als periodistes a Vinebre, un dels municipis afectats i on està instal·lat el Centre de Comandament, ha explicat que és fruit del treball i l'estratègia marcada pels Bombers de la Generalitat.



El cap de Bombers, l'inspector David Borrell, ha detallat que han treballat "intensament" durant la nit en el cap del flanc dret i que han aconseguit els seus objectius, tot i que ha advertit que la situació meteorològica continuarà sent dura. Fins ara, l'incendi ha cremat unes 6.000 hectàrees i és el segon més greu que hi ha hagut a Catalunya en les dues darreres dècades.

El 90% del perímetre està estable, però al nord del flanc dret hi ha un 10% que encara preocupa els Bombers, especialment perquè aquest dissabte les condicions seguiran sent d'altes temperatures. En un comunicat, els Bombers han informat que, com es va fer divendres, es coordinaran amb Mossos d'Esquadra per acompanyar propietaris a les finques desallotjades amb bestiar perquè el puguin alimentar, però es manté la restricció per a una cinquantena de persones desallotjades de masies i seguiran en els centres habilitats.

Assistència mèdica a dotze bombers

El Sistema d'Emergències Mèdiques (Sem) i el Grup d'Emergències Mèdiques (Gem) dels Bombers van realitzar durant el divendres 21 assistències, la majoria lleus: dotze van ser a bombers que treballaven en l'extinció del foc i en nou casos van patir esgotament. Dos d'aquests bombers van haver de ser evacuats en helicòpter medicalitzat a l'Hospital de Móra d'Ebre i un va rebre l'alta el mateix divendres i l'altre es preveu que la rebi aquest dissabte. Des de l'inici de l'incendi forestal, Sem i Gem han fet 24 assistències sanitàries -tres d'elles amb trasllat hospitalari-. Durant la nit de divendres, un camió de Bombers ha bolcat amb dos bombers, un dels quals ha patit una contusió al turmell i una fuetada cervical.



En el dispositiu d'extinció hi treballen uns 350 efectius amb unes 100 dotacions terrestres i tres mitjans aeris de Bombers, mentre que la resta s'incorporaran gradualment al llarg d'aquest dissabte. També treballen les unitats desplaçades de la Unitat Militar d'Emergències (UME) i les Brigades de Reforç en Incendis Forestals (BRIF), així com efectius d'Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), Agents Rurals, Mossos, Protecció Civil, Sem, Creu Roja , entre d'altres.



Segons el Servei Català de Trànsit (SCT), es mantenen tallades cinc carreteres a la zona: la T-714, entre La Torre de l'Espanyol i Cabacés; la T-2237, entre Vinebre i la Palma d'Ebre; la T-703 a La Palma d'Ebre amb la C-233; la C-233 entre Bovera i Flix, i la C-12 entre Maials i Flix.