La forta expansió dels cultius de marihuana a Ponent consolida Catalunya com la principal productora d'Europa

Catalunya lidera el conreu de marihuana a escala europea. I s'ha convertit d'aquesta manera en un dels principals subministradors del mercat d'aquesta planta al continent. Un mercat il·legal en la major part del territori europeu, amb algunes petites excepcions. Les principals zones de conreu a Catalunya són zones del Maresme, nord de les comarques de Girona i el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. En aquesta última demarcació s'han detectat plantacions il·legals de marihuana amb especial intensitat. La darrera desarticulada recentment al municipi de Vimbodí i Poblet, a la Conca de Barberà, amagada entre els boscos existents a l'entorn del Castell de Riudabella, pròxim al monestir de Poblet. Els responsables policials alerten, però, que ara s'està produint una altra gran expansió del conreu de marihuana a les comarques de Ponent amb la qual cosa es podria ja parlar d'un fenomen a escala nacional.

I és que els Mossos d'Esquadra de la Regió Policial de Ponent alerten d'un augment "exponencial" de plantacions de marihuana a Lleida que se suma a la detectada a la resta de Catalunya. Una de les principals preocupacions és que el perfil del traficant ha passat de ser una persona que cultivava una vintena de plantes per al seu consum i que en venia la resta, a un grup criminal, format majoritàriament per albanesos, que cultiven grans extensions de terreny. Els Mossos calculen que en els últims 4 anys, tant el nombre de plantes comissades i destruïdes com les actuacions policials per desmantellar plantacions s'han gairebé doblat. Només en l'última setmana, els Mossos han comissat 6.277 plantes en 8 intervencions a Ponent, que s'han saldat amb, de moment, 3 detinguts.

Trampes perilloses enmig de les plantacions

La preocupació policial s'ha incrementat després que en el cas del municipi lleidatà d'Alcoletge, durant l'operatiu, un agent va resultar ferit, ja que en el moment d'inspeccionar una tenda de campanya on suposadament dormien els vigilants de les plantes i que en aquell moment era buida es va activar un parany preparat per disparar cartutxos i va ferir un sergent de l'Arro al bessó. No n'era l'únic, ja que a la plantació hi van trobar sis paranys més com aquest, a més d'un altre amb punxes i càmeres de videovigilància. Els Mossos estudien si després d'aquest cas caldrà incorporar unitats especialitzades en detecció de trampes i explosiu per protegir els agents sobre el terreny.



"Es tracta d'un salt exponencial", explica el cap d'investigació dels Mossos a l'ABP del Segrià-Pla d'Urgell-Garrigues, Jordi Fadurdo. Com que aquestes grans plantacions estan controlades ara per grups criminals organitzats, aquests han "sofisticat" els mètodes de protecció per evitar els robatoris entre bandes, afegeix.

Exportació de marihuana i importació de delinqüència

Segons el president de l'Audiència Provincial de Tarragona, Joan Perarnau: "Catalunya i, en concret, Tarragona i el Delta de l'Ebre han passat de ser un lloc de trànsit de marihuana i cocaïna a un lloc de conreu a gran escala, bàsicament la número 1 a Europa". Tot i no disposar d'estadístiques, es constata que d'una trentena de plantacions de cànem s'ha passat a més de 150 en el darrer any a Catalunya. Segons Perarnau, ja és un conreu "generalitzat" i se'n planta "a tot arreu", des de cases i xalets ocupats a naus abandonades, o en terres llogades. L'amplitud dels decomisos ha arribat a generar un problema logístic als Mossos d'Esquadra per no disposar de prou espai pel magatzematge de les plantes arrencades. Els Mossos han demanat que es puguin cremar tot seguit de la desarticulació de les plantacions per resoldre aquest problema.

"Catalunya s'ha convertit en un exportador a l'engròs de marihuana però a més això fa que sigui un importador de perillosa delinqüència organitzada"

Això, a la vegada, comporta un increment notable dels narco assalts a plantacions 'indoor' i 'outdoor'. L'any 2020 es van cometre més d'un centenar de narco assalts i van haver-hi almenys set homicidis. El conreu de marihuana a l'engròs -diferents de les petites plantacions d'autoconsum- està en mans d'organitzacions criminals organitzades i perilloses. En un 50% dels casos es fa ús d'armes de foc. Relacionat amb el cultiu de marihuana es produeixen homicidis, segrestos i tràfic de persones, i també està arribant a la corrupció a esferes del funcionariat -actualment hi ha diverses investigacions en curs. El darrer cas de presumpta corrupció policial s'ha detectat fora de Catalunya, a la localitat extremenya de Mérida, on s'investiga la vinculació de diversos policies detinguts a una banda de tràfic de marihuana. Segons responsables policials dels Mossos el problema és que "Catalunya s'ha convertit en un exportador a l'engròs de marihuana però a més això fa que sigui un importador de perillosa delinqüència organitzada".