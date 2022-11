Forta mobilització en suport als veïns de Casa Orsola, que denuncien que un fons voltor els vol expulsar

Centenars de persones han passat aquest dissabte a la tarda per la cruïlla dels carrers Consell de Cent i Calàbria de Barcelona per assistir a la jornada de suport als veïns de Casa Orsola, que denuncien estar amenaçats d'expulsió pel fons voltor propietari de l'immoble. La Casa Orsola és una finca ubicada en aquest punt de l'Eixample que consta de 27 habitatges i 4 locals comercials i que des de l'octubre de l'any passat està en mans de Lioness Inversiones SL, que continua sense renovar els contractes de lloguer als veïns.

Després de mesos de mobilitzacions i accions de moviment pel dret a l'habitatge -fa uns mesos ja es va ocupar la seu del fons- aquest dissabte s'ha celebrat l'acte de suport amb l'explícit lema: "Defensem Casa Orsola, expulsem els voltors". Precisament aquesta mateixa setmana, l'alcaldessa, Ada Colau, ha enviat una carta a Lioness Inversiones per demanar que renovi els contractes de lloguer als residents.

Segons defensen els veïns, el fons inversor va comprar la finca amb voluntat de reformar-la, i va comunicar-los que no renovarien els contractes. 12 mesos després, els sindicats en defensa pel dret a l'habitatge han convocat la mobilització per reivindicar "l'any de lluita" i per denunciar "la manca de negociació, les pressions i amenaces" que les famílies pateixen per part de Lioness.

En declaracions a l'ACN, el portaveu de la Xarxa d'Habitatge de l'Eixample Esquerre, Albert Freixa, ha denunciat que el fons "no ha volgut seure a negociar" amb els veïns. Actualment, la finca compta amb alguns immobles amb contracte indefinit, mentre que cinc d'altres ja han estat denunciats per finalització de contracte, segons ha detallat Freixa. Això no obstant, el portaveu del sindicat ha afirmat que la intenció dels veïns és "continuar lluitant". Malgrat la finalització de contracte, les famílies han continuat pagant el lloguer al jutjat, ha indicat Freixa.

"El fons vol instal·lar un relat dient que les negociacions s'han trencat, però mai han començat"

Una de les causes que els veïns atribueixen a la compra de l'immoble per part de Lioness Inversiones és el projecte de superilla de l'Eixample. "La superilla fa que la gent vingui a viure els llocs on els carrers són bonics i accessibles, i els fons voltors se n'aprofiten", ha criticat Freixa. Així mateix, el portaveu del sindicat ha assegurat que es tracta d'un modus operandi que Barcelona arrossega des dels últims 40 anys. "Venen, compren i fan fora els veïns. És un esglaó més del procés d'especulació que viu la ciutat", ha assenyalat.

"El fons mai ha acceptat negociar"

La portaveu del Sindicat de Llogateres de Barcelona, Carmen Arcarazo, ha deixat clar que la intenció del moviment per l'habitatge és continuar denunciant "les il·legalitats" del fons inversor. Segons apunten, estan tirant endavant reformes sense permís i no estan oferint lloguers socials a les famílies en vista d'alguns possibles desnonaments, entre d’altres.

Arcarazo també ha denunciat que Lioness Inversiones "mai ha acceptat una negociació". "Volen instal·lar un relat dient que les negociacions s'han trencat, però mai han començat", ha afirmat la portaveu. El passat juny, els sindicats van ocupar la seu del fons inversor per denunciar la situació i, arran d'això, la nova propietat va acceptar reunir-se amb les famílies. Això no obstant, la reunió no es va acabar produint perquè, segons denuncien els sindicats, abans que comencés, la part de Lioness va voler registrar i identificar tots els assistents.

"No pensem parar fins que renovin els contractes", ha assegurat, al mateix temps que ha afegit que la nova propietat és "molt conscient que ha perdut el relat". "No hi ha ningú a Barcelona que es posicioni al seu costat i tard o d'hora hauran de fer el que té tot el sentit: renovar els contractes", ha constat Arcarazo.



L'acte ha començat entorn de les cinc de la tarda i ha comptat amb diverses actuacions com les de la Ludwig Band, Joan Colomo, Pau Serrasolsas o Les Glòries Cabareteres amb Brigitta Lamoure. Entre els assistents a la protesta també s'hi ha pogut veure la tinent d'alcaldia Janet Sanz, la regidora d'Habitatge i Rehabilitació, Lucía Martín, o la diputada de la CUP Eulàlia Reguant.