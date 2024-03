Front comú a les Terres de l'Ebre contra el transvasament d'aigua de l'Ebre a Barcelona

Amb bona part de Catalunya en emergència per sequera, algunes veus han tornat a posar damunt la taula el transvasament d'aigua de l'Ebre a Barcelona. Davant d'aquest nou intent, el sud del país ha reactivat la lluita antitransvasament. Un total de 21 ajuntaments, dues entitats municipals descentralitzades, tres consells comarcals, 10 associacions i col·lectius així com quatre sindicats de les Terres de l'Ebre han subscrit fins aquest moment la moció impulsada per la Plataforma en Defensa de l'Ebre (PDE) en contra de la interconnexió de les xarxes del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT) i Aigües Ter-Llobregat (ATL).

El text recorda que el riu Ebre no té la capacitat per resoldre l'escassetat d'aigua actual a Catalunya i que l'obra requeriria un temps d'execució elevat, durant el qual es podrien acabar les obres d'emergència que planteja el Govern. Reclamen a l'Executiu que mantingui ferma la seva oposició al projecte. Consideren que el model darrere de la interconnexió de xarxes accentua el desequilibri territorial i impedeix unes condicions de vida dignes per als habitants de les Terres de l'Ebre.



"Creiem que és una bona representació del que volem a les Terres de l'Ebre, que és viure aquí amb les millors garanties", ha assegurat la portaveu de la PDE, Matilde Font. L'aprovació o adhesió al document segueix oberta i està previst que institucions com el Consell del Montsià, que encara no han celebrat el ple on està prevista l'aprovació, s'hi acabin afegint.

El moviment antitrasnvasament ha convocat per aquest divendres al vespre la seva 19a assemblea amb l'objectiu per decidir accions que frenin la possible interconnexió de xarxes i possibles transvasaments del riu.

Resistir les "pressions"

El moviment social antitransvasament ha valorat també la posició contrària del Govern al projecte i l'ha animat a continuar mantenint-se "ferm" davant les "pressions" de diferents sectors d'arreu de Catalunya que rep per materialitzar-lo. "També ha de començar a fer obres de reutilització i dessalinitzadores a l'Àrea Metropolitana de Barcelona que és el que donarà més possibilitats de no patir sequera o escassetat d'aigua els últims anys", ha elaborat Font.

"El problema de l'escassetat d'aigua s'ha de solucionar d'altres maneres i no pensant només amb l'Ebre"

Admeten que la situació, des del punt de vista del suport institucional als seus plantejaments, és actualment diferent a la viscuda l'any 2001, quan ajuntaments del territori es van posicionar a favor del Pla Hidrològic Nacional del PP. També respecte l'episodi de 2008, quan el mateix Govern -llavors amb PSC, ERC i ICV- va plantejar la interconnexió de xarxes per resoldre l'escassetat d'aigua. L'arribada in extremis d'episodis de pluja va acabar deixant al calaix el projecte.

"Ara podem dir que a la gran majoria d'institucions i col·lectius de les Terres de l'Ebre no els sembla bé i que el problema de l'escassetat d'aigua s'ha de solucionar d'altres maneres i no pensant només amb l'Ebre i amb la mirada sobre l'Ebre i prou", ha reiterat la portaveu de la PDE.

Suport a la moció

La moció, fins ara, ha estat aprovada pels plens dels consells comarcals de del Baix Ebre, la Terra Alta i la Ribera d'Ebre. També els ajuntaments de Tortosa, Ulldecona, Deltebre, la Ràpita, Roquetes, Amposta, Masdenverge, Tivenys, la Sénia, Alcanar, Aldover, el Perelló, Xerta, Mas de Barberans, Flix, Garcia, Santa Bàrbara, Móra la Nova, Prat de Comte, Móra d'Ebre i la Fatarella, així com les EMD de Jesús i Campredó -totes dues al municipi de Tortosa-.

També han donat suport al text el Consell Econòmic i Social de les Terres de l'Ebre (CESTE), la Cambra de Comerç de Tortosa, la Unió de Pagesos, Comunitat de Regants – Sindicat Agrícola de l'Ebre, el Col·legi d'Advocats i Advocades de Tortosa, la Unió musical la Filha d'Amposta, La Lira Ampostina, la Federació Amposta Associació de Veïns (FAAV), Associació de Voluntariat i Participació de les Terres de l'Ebre (VIPTE), Diàspora Ebrenca, Panxampla així com les federacions territorials a l'Ebre de CCOO, UGT, USTEC i CGT. També la Intercol·legial de les Terres de l'Ebre, que agrupa set col·legis professionals del territori, ha emès un comunicat en contra del projecte.