Una aplicació com les que utilitzem amb els dispositius mòbils i amb les quals autoritzem a Facebook o Google que disposi de les nostres dades. Així serà ‘Identicat’, la iniciativa que ha presentat avui la Generalitat perquè els catalans puguin ser sobirans digitalment a partir de l’any 2020. El desenvolupament tecnològic de l’aplicació i la implantació del sistema aniran a càrrec del Govern, que ja ha consignat 550.000 euros per aquest projecte. Així ho ha avançat el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, durant la presentació d’‘Identicat’.



Puigneró ha emmarcat aquesta proposta en l’objectiu de la Generalitat de Catalunya de “donar resposta a les necessitats digitals de la població, empoderant-la i atorgant-li nous drets”, de forma que les dades les governin els ciutadans i siguin ells qui decideixin quines comparteixen o no amb les entitats o administracions. “El ciutadà esdevindrà el cinquè poder”, ha proclamat Puigneró, qui ha afegit que serveis com aquests són una “forma d’avançar cap a la República digital”.



Uns conceptes similars ha utilitzat el President de la Generalitat, Quim Torra, qui ha dit que “Catalunya ha de liderar la revolució digital, igual que ho va fer amb la industrial al segle XIX”. Torra ha revelat que ‘Identicat’ és un projecte pioner en l’àmbit europeu perquè els ciutadans construeixin i decideixin sobre la seva identitat digital i ha situat Catalunya en el mateix pla que països avançats digitalment com Estònia, Lituània, Finlàndia o Suècia.

Un pas més per arribar a la República



La tecnologia facilitarà que els ciutadans siguin els que custodiïn les seves dades digitals i puguin permetre o cancel·lar l’accés a determinats operadors. Per a Torra, aquest fet denota que “al segle XXI el desenvolupament tecnològic ha de servir per dotar de poder al ciutadà”. La lectura política del President s’ha centrat en el fet que amb projectes com l’’Identicat també s’avança un pas més per arribar a la República”.

Tot i que la Generalitat ha perjurat que no disposarà de les dades digitals dels ciutadans, Puigneró sí que ha aclarit que serà l’Administració qui validi la tecnologia perquè estigui disponible i la utilitzin els usuaris. De fet, el Govern ja ha aprovat una partida pressupostaria de 550.000 euros pel projecte i ara està previst que el servei surti a licitació pública. Puigneró ha insistit que “la Generalitat no tindrà les dades, sinó que serà el ciutadà qui decidirà a qui li cedeix”.



Per la seva banda, el doctor en Dret, Nacho Alamillo, ha justificat jurídicament la necessitat d’aquest nou sistema, assegurant que “el ciutadà té dret a reclamar a l’Administració que el proveeixi d’una identitat digital”. Amb la tecnologia ‘blockchain’, Alamillo ha recalcat que “seran les persones les que disposin del control exclusiu de les dades. El paper de la Generalitat ha de ser, segons ha afegit, “escollir el mètode tecnològic més adient pel ciutadà”.

Lluny del DNI català



Alamillo ha precisat que en tractar-se d’un sistema autosobirà, que transcendeix el control i la supervisió estatals, pot escapar d’aplicacions i tecnologies més invasives i que a vegades no respecten la privacitat, com el cas de Google. Tot i que l’’Identicat’ gestionarà aviat la identitat digital dels ciutadans, el conseller Puigneró ha negat que es tracti d’un projecte que avanci en la creació d’un DNI digital català. “És un instrument de servei a la identitat digital que oferirà la màxima privacitat i no actuarà com a forma de control”.

Des del punta de vista tècnic, l’enginyer informàtic, Josep Maria Ganyet, ha indicat que “Identicat és una eina que ajudarà a evitar situacions de discriminació per l’ús de les dades digitals”. En aquest sentit, ha recordat que existeixen entitats i administracions que gestionen tota aquesta informació, que acaben traient beneficis per comerciar amb elles. La identitat digital es podrà utilitzar, tant amb el contacte amb l’Administració Pública, com amb la relació amb les empreses privades.



Ganyet, acudint a la dita clàssica d’Emiliano Zapata, ha vaticinat que “la dada serà per qui la treballa”. D’aquesta manera, ha volgut exemplificar que seran els ciutadans els qui amb la seva actuació decidiran qui té accés a aquest nou perfil digital. “Què vol mostrar el ciutadà?”. Aquesta és la pregunta que s’ha fet Ganyet i que serveix per entendre com funciona l’’Identicat’. En aquest context, la Generalitat assenyala que ha trobat una solució tecnològica per protegir les dades i la informació que li pertany a l’individu.



Per garantir la privacitat i la confidencialitat dels ciutadans, Puigneró ha aclarit que el sistema funcionarà de forma reversible. És a dir, inicialment, la persona podrà aportar les dades que desitgi que siguin públiques, però alhora tindrà dret a recuperar les que ja disposa la Generalitat o qualsevol entitat pública o privada. Encara que el mateix conseller Puigneró ha reconegut que “el projecte no agradarà a tothom i pot generar suspicàcies a determinats sectors”, ha matisat que es tracta d’una iniciativa legal i que no suposa cap incompliment de la normativa estatal. Ganyet ha admès que “si un servei com aquest no genera un cert rebuig és que no és innovador”.