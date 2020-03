La Generalitat intervé una segona residència de gent gran

Dia rere dia, les residències de gent es confirmen com un dels principals epicentres de les víctimes de l’epidèmia de coronavirus a Catalunya. Si fa uns dies el Departament de Salut assegurava que 150 persones residents en centres de gent gran havien mort a conseqüència de la Covid-19, les xifres no deixen de créixer acceleradament jornada rere jornada. L’emergència sanitària també està posant sota el focus aquests centres i, de fet, aquest dimarts la Generalitat ha intervingut la segona residència privada des que va esclatar la crisi. Es tracta de la Residència Sant Adrià de Besòs, que d’aquesta manera engreixa una llista que va estrenar la residència Ballús, de Valls.



El Departament de Treball i Afers Socials l’ha intervingut en considerar que l'equip directiu del centre "ha renunciat a les seves obligacions". De les 20 persones que hi viuen, 14 tenen símptomes de coronavirus i les altres sis estan aïllades a l'àrea de centre de dia per evitar contagis. Segons el Departament, hi ha una manca de professionals a la residència, no s'han pres "suficients mesures d'aïllament" i no hi ha "direcció tècnica ni responsable higiènico-sanitària". Per a l'executiu això demostra que l'actual direcció "no pot seguir gestionant el centre". Amb relació a la manca de personal, el Departament assenyala que dels 27 treballadors en plantilla, n'hi ha 15 que estan de baixa o no han anat a treballar.

Reguitzell de víctimes

D’altra banda, aquest dimarts s’han comunicat noves víctimes en diversos centres d’avis del Principat. En concret, la residència d'avis Casa Asil de Sant Andreu de Palomar, a Barcelona, ha confirmat 31 defuncions des del dia 11 de març, tot i que només té constància oficial que sis siguin per coronavirus. Així ho confirma la Fundació Casa Asil en un comunicat en què demana al departament de Salut que faci "amb la màxima celeritat" proves del virus tant als residents com als professionals. Actualment, indiquen, 57 professionals són a casa seva amb símptomes o amb febre i els que treballen ho fan amb la incertesa de si són positius o no. Mentre no es disposi de tests, el centre demana incrementar les derivacions de residents a altres dispositius -fins a aquest dilluns n'havien pogut fer 25- per "protegir" els avis. En aquests moments, la Casa Asil encara acull 103 residents.



També ha confirmat diverses víctimes la Llar de Sant Josep de Lleida. En concret, ha comunicat vuit morts per coronavirus els últims dies. Són sis dones i dos homes. 27 usuaris més estan aïllats a la residència, 20 dels quals han donat positiu de Covid-19 i els altres set, amb símptomes, esperen els resultats de la prova. Al centre Palafrugell Gent Gran s’ha confirmat una cinquena mort per coronavirus, mentre que hi ha vuit positius més confirmats i 29 persones més pendents del resultat de les proves. A la residència Pedra Serrada, de Parets del Vallès, han mort nou persones i catorze han donat positiu per coronavirus, segons ha indicat l’Ajuntament en un comunicat.