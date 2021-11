Giró: "O pressupostos o pressupostos" 

El conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, té confiança plena en què els pressupostos que ha presentat aquest dimarts al Parlament s’aprovaran. La CUP, únic grup amb qui els han negociat, s'hi ha mostrat crítica pels pocs avenços en qüestions clau i ho sotmetran a la votació de la militància, però Giró ha afirmat que es tracta dels millors pressupostos que podria tenir Catalunya i confia que els anticapitalistes hi donaran suport o, en qualsevol cas, s’abstindran. "Són uns pressupostos enormement socials" necessaris per la "reactivació" de Catalunya després de la pandèmia.

Giró: "Tot està parlat. El màxim esforç que fem està ara en el pressupost"

El Govern planteja el pressupost com el "més elevat i expansiu de la història", amb un increment de la despesa social i especialment als àmbits de la salut, l'educació i l'habitatge. Hi ha un augment de la despesa de 5.618 milions d’euros respecte els comptes de 2020, un 17,3% més. D’aquests, 2.142 provenen dels fons Next Generation de la Unió Europea.



El conseller ha explicat que en algunes qüestions s’han posat d’acord amb la CUP, mentre que en d’altres no, i ha obert la porta a què durant la setmana s’acabin de tancar alguns aspectes en reunions que ja estaven previstes. "Tinc absoluta confiança que seran aprovats pel Parlament", ha explicat en roda de premsa després de la presentació oficial a l’Auditori de la cambra.



Aquest cap de setmana la formació consultarà la militància en una sèrie d'assemblees territorials que duraran tres dies, amb la pregunta que es votarà encara per tancar. No se sotmetrà a votació si es dona suport o no als comptes, si no si se segueix negociant o si es presenta esmena a la totalitat. El termini per presentar-les és el dia 22.

Habitatge i 061 , dos temes clau

Giró ha expressat "màxim respecte" pels procediments interns de la formació però ha assegurat que s’han reunit moltes vegades i que la CUP coneix les limitacions del Govern en matèria pressupostària. "Tot està parlat. El màxim esforç que fem està ara en el pressupost", ha assenyalat. Pel que fa a la internalització del 061, una de les qüestions clau reclamada pels anticapitalistes, el conseller ha assegurat que l’acord és que es tirarà endavant si s’aproven els pressupostos. En cap cas Giró s’ha volgut posar en l’escenari d’una esmena a la totalitat que, assegura, no contemplen.

Pel que fa a habitatge, ha dit que estan fent "un esforç molt gran" amb l’augment de 400 milions d’euros respecte els anteriors comptes, de manera que s’arriba als 750 milions d'euros per l’habitatge públic, i també han augmentat la proporció destinada a tanteig i retracte per sobre de la nova construcció, una de les demandes de la CUP. "És difícil que puguem augmentar-ho més", ha afirmat el conseller. La formació va posar sobre la taula el compromís d’arribar a 1.000 milions, però Giró ha puntualitzat que en cap cas es va concretar que aquest objectiu fos únicament pel 2022.

"A Catalunya hi haurà pressupostos. O pressupostos o pressupostos", ha reblat el conseller, que ha apuntat que hi ha hagut una "transparència molt gran" del Govern amb la CUP, crítica pel fet que s’hagin presentat els comptes abans d’assolir un acord.



Pel que fa al finançament provinent de l’Estat, Giró ha tornat a posar èmfasi en el "dèficit fiscal endèmic, l’infrafinançament i l’execució incomplerta", així com la manca d’inversions a Catalunya. Així mateix, pel que fa a l’absència de fons covid pel 2022, s’ha mostrat convençut que finalment l’Estat destinarà alguna partida extraordinària perquè "els efectes de la pandèmia no desapareixeran el 31 de desembre".