El Govern ajorna fins l'any vinent l'increment de la taxa turística

La reactivació econòmica serà la prioritat del Govern de la Generalitat els propers mesos. Si més no, això és el que ha anunciat aquest dimarts i el vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, en la roda de premsa posterior al Consell Executiu. En paraules del també dirigent d'ERC, "és essencial que estiguem al costat dels treballadors i de les famílies i cal donar-los liquiditat". Aquesta és la justificació per explicar la prorroga en el pagament de diferents impostos i l'ajornament fins al 2021 de l'increment de la taxa turística: "l'objectiu és donar oxigen al sector productiu", ha afegit.



Més enllà de l'ajornament de l'increment de la taxa -que s'uneix a la mesura similar que ha aprovat l'Ajuntament de Barcelona amb el recàrrec municipal-, el Govern també ha aprovat ampliar en set dies el pagament de la taxa als habitatges buits i en dos mesos el termini per abonar l'impost de successions.



A més, Aragonès ha insistit que el Govern de la Generalitat no preveu fer cap retallada els pròxims mesos i que la intenció és augmentar el pressupost de l'any vinent: "No farem cap retallada. Cada departament farà ajustos de prioritats d'acord amb les necessitats per fer front el coronavirus". De nou, el vicepresident ha demanat a l'Executiu estatal que augmenti l'objectiu de dèficit, tenint en compte que el Govern ja dona per fet que incompliran l'objectiu del 0,2%, el fixat fins ara: "Estem davant el major impacte econòmic de les darreres vuit dècades a Europa. És una irresponsabilitat del Govern espanyol si ja saben que hi haurà una desviació".

El vicepresident també ha tornat a demanar "tots els recursos" per fer front a la crisi econòmica provocada pel confinament i ha qualificat d'"insuficient" el fons de 16.000 milions plantejat des de l'Estat per a les Comunitats Autònomes: "Cal augmentar-lo perquè, com a mínim, ens arribin fins a 5.000 milions només per la major despesa i la caiguda d'ingressos".

Possible canvi en el contracte a Ferrovial

Sobre la polèmica per la contractació de Ferrovial per fer el seguiment dels contactes dels contagiats de Covid-19, tant la portaveu del Govern, Meritxell Budó, com Aragonès han insistit que s'està estudiant un possible canvi del contracte, com ja havia avançat unes hores abans la consellera de Salut, Alba Vergés.



També han comentat la investigació per suposats delictes fiscals i de blanqueig de capitals del rei emèrit Joan Carles I, a l'espera de rebre la documentació recollida per la Fiscalia suïssa: "Davant d'indicis de corrupció i frau fiscal cal arribar fins al final, caigui qui caigui. Que som tots igual davant la llei cal demostrar-ho amb fets".