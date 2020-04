El Govern demana aixecar el confinament de la conca d'Òdena

El Govern ha demanat l'aixecament del confinament perimetral de la conca d'Òdena, aplicat el passat 12 de març per l'Executiu català. Així ho han anunciat la portaveu, Meritxell Budó, el conseller d'Interior, Miquel Buch, i la consellera de Salut, Alba Vergés, durant la roda de premsa per actualitzar la situació de la crisi del coronavirus. L'Executiu considera que l'enduriment del confinament a tot l'Estat fa que el tancament perimetral d'aquests municipis ja no sigui necessari, ja que tota la ciutadania de Catalunya ha de quedar-se a casa, només amb l'excepció dels professionals dels serveis essencials: "Tots estem a casa. Un veí de la conca d'Òdena està en la mateixa situació que un de Martorell o de Terrassa", ha dit Buch.

Vergés també ha afegit que el confinament als municipis d'Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbuí i Òdena ha tingut un efecte positiu des d'una perspectiva epidemiològica: "El valor reproductiu bàsic del coronavirus a Catalunya i a Igualada és molt similar, sent una dècima inferior a Igualada. La taxa d'incidència del virus s'alenteix i es comporta de manera similar als municipis limítrofs, a la comarca de l'Anoia i la Catalunya central".

Tot i la lleu millora de la crisi pel coronavirus, Budó ha insistit en la necessitat de seguir amb el confinament: "Aquestes mesures poden fer pensar que la situació millora en alguns aspectes, però una notícia positiva com aquesta no ens ha de fer baixar la guàrdia en cap cas". Per la seva banda, Buch també ha donat les dades del transport amb vehicle privat i ha afirmat que, en l'inici de la Setmana Santa, el trànsit ha descendit dràsticament en comparació amb un dissabte d'inici de vacances qualsevol: "En una situació normal, estaríem en plena operació sortida. Per contra, hem registrat una reducció del 87,6% respecte a l'any anterior. La Setmana Santa no es nota i ha de continuar així".

Aquest dissabte, també ha comparegut per primer cop el conseller de Treball, Famílies i Afers Socials, Chakir el Homrani, després de superar el coronavirus. El Homrani s'ha referit a la situació de les residències de la gent gran i ha anunciat que permetran el trasllat d'avis i àvies a domicilis de familiars sempre que no siguin positius ni tinguin cap símptoma, seguint les instruccions de Salut i amb un confinament de 14 dies a la llar: "Ho podran fer de manera temporal, sempre de forma voluntària i sense perdre la plaça a la residència". El conseller diu respondre a les 220 famílies que han demanat treure els avis de les residències, unes peticions que es resoldran a partir d'aquest dilluns.