El Govern demana als sindicats desbloquejar la crisi a les presons: "L'enrocament és incompressible"

El Govern insisteix amb la "mà estesa" per al diàleg amb els sindicats de presons per aixecar el bloqueig dels centres penitenciaris produït després de l'assassinat d'una cuinera de Mas d'Enric (Tarragonès) a mans d'un intern. "L'enrocament i el bloqueig és incompressible i ens impedeix avançar", ha lamentat aquesta tarda la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, que ha insistit a les organitzacions sindicals que seguin a la taula de negociació i desbloquegin la situació de crisi.

Aquesta "manca de diàleg" impedeix concretament "avançar amb mesures clares i concretes per millorar la seguretat", una de les principals peticions dels sindicats. En aquest sentit, ha avançat que Justícia reforçarà de forma immediata la seguretat dels llocs de treball del CIRE a les presons. En una reunió amb el comitè d'empresa i els familiars de la víctima, s'ha compromès a implantar en 48 hores tres mesures: presència de personal de vigilància, dispositius d'emergència per als treballadors i reforçar els serveis de cuina amb més personal.

Ubasart ha desgranat algunes mesures que volen compartir amb les organitzacions de treballadors, algunes ja en marxa. Entre les principals hi ha la planificació de l'ampliació de la plantilla per incorporar 407 nous efectius, que podría ser possible abans d'acabar el mandat. També el compromís d'estructuració del programa temporal de reforç de 111 treballadors especialitzats per intervenir en casos violents als centres penitenciaris. I crear unitats d'intervenció a les presons per actuar davant situacions disruptives, entre altres.

Novament convocats

Després de diverses plantades, la consellera de Justícia ha convocat de nou a les organitzacions aquest dimarts a les 9 del matí "per parlar de totes aquestes qüestions" especialment referents a la seguretat i "compartir informació que tinguem relativa a l'assassinat de Mas d'Eric". Les organitzacions no s'han presentat a les convocatòries d'aquest dilluns, ni a les 9 del matí ni a les 2 de la tarda.

"Responsabilitat, diàleg i diàleg sobre mesures concretes", ha promès la consellera, en la compareixença amb el Palau de la Generalitat. Ha arribat després de la reunió que ha mantingut amb la vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà, i el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, per monitorar la situació als centres penitenciaris i coordinar les pròximes actuacions després de cinc dies de protestes.

Ubasart també ha detallat que la situació aquesta tarda continuava "relativament igual" que al matí, amb uns 4.000 interns que no han pogut sortir de les cel·les a causa del bloqueig. Ha remarcat que no hi ha prou efectius per l'activitat d'un dilluns, com és en els i l'activitat d'avui es similar a un cap de setmana. "Es necessari i urgent tornar a la normalitat. Estan en joc la llibertat i els drets d'interns i treballadors", ha insistit.



"Un cap no és cap punt de partida"

La Generalitat ha descartat novament la dimissió o cessament del secretari de Mesures Penals, Amand Calderó, una exigència dels sindicats per negociar: "No ha estat mai sobre la taula. És la figura que pot comandar millor el sistema i una crisi", ha dit Ubasart. La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha destacat que l'executiu delimita i assumeix les responsabilitats que pertoquen, demanant "corresponsabilitat" als sindicats.

En aquest sentit, ha criticat que l'"exigència" i la "línia vermella dels sindicats" sigui una "persona amb nom i cognoms" que està "contrastada": "No pot ser". "Un cap no és cap punt de partida per començar a parlar", ha afegit sobre la "situació de bloqueig de centres i de negociacions", ha afegit. Plaja ha demanat parlar "amb urgència": "Estem convençuts que arribarem a acords" arribarem a acords".

D'altra banda, ha demanat "no fer un ús interessat" i "fugir de discursos populistes i arguments tramposos", demanant als sindicats parlar de seguretat i arribar a una entesa: "És una voluntarietat". El que s'està vivint "no aporta seguretat a les presons, tot el contrari", ha dit sobre un bloqueig "que comença a fora, però acaba a dins", i fent referència a "situacions potencialment perilloses".

La portaveu ha dit que les jornades de protestes "impedeixen el normal funcionament" dels centres penitenciaris amb "dues derivades": les que afecten els professionals dels centres i una "molt greu" entre els treballadors i els interns. Plaja també ha assegurat que estan en "contacte permanent" amb la família de la víctima: "El Govern vol saber per què va passar", ha dit. "Hem de minimitzar riscos. I es destinaran tots els esforços", ha dit, per garantir "que no torni a passar", per bé que "el risc zero no existeix".