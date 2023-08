El Govern espanyol ajorna al 2025 la posada en marxa de la nova selectivitat

Les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) continuaran sent les mateixes, almenys fins al 2025, segons ha avançat EFE. El Ministeri d'Educació i Formació Professional ha comunicat aquest dijous a les comunitats autònomes la decisió d'ajornar un any el decret per regular la nova selectivitat. Per tant, les proves es mantindran sense canvis aquest proper curs 2023-2024.

L'Executiu ha pres aquesta decisió perquè està en funcions, a l'espera que hi hagi un nou govern en actiu. Els informes jurídics sol·licitats pel ministeri que dirigeix Pilar Alegría no avalen que els governs en funcions puguin aprovar lleis o reials decrets llevat que siguin casos d'"extrema urgència".

En un comunicat , el ministeri argumenta que aprovar aquesta norma "excediria les competències d'un govern en funcions, generant confrontació amb les administracions autonòmiques". D'aquesta forma, atén la petició d'un any de moratòria per part de les instàncies universitàries i "rebaixa la incertesa" de docents, alumnes i famílies, conclou.



Ajornada fins al curs 2024/2025

La intenció inicial del ministeri era que el nou format de selectivitat es posés en marxa aquest curs 2023/2024, a les proves del juny que ve, per tal d'adaptar les PAU al nou currículum de batxillerat de la nova llei d'educació Lomloe, però la convocatòria de les eleccions generals del passat 23 de juliol va paralitzar l'aprovació del nou decret.

Entre els canvis, hi havia l'ampliació de la durada dels exàmens i exercicis de caràcter pràctic i competencial, i no memorístic.