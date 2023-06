Tot el que has de saber sobre la selectivitat, que arrenca aquest dimecres

Un total de 41.671 estudiants catalans comencen aquest dimecres les Proves d'Accés a la Universitat (PAU), que s'allargaran fins al divendres. Es tracta d'una xifra rècord pel que fa al nombre de matriculats. D'aquests, el 78% procedeixen de Batxillerat, mentre que uns 4.200 han fet un grau superior de FP i uns 4.800 venen d'altres vies. Enguany, com el curs passat, els alumnes podran triar la llengua dels enunciats. Els resultats es podran consultar a partir del dijous 22 de juny.

Les PAU es divideixen en dues fases: la general - obligatòria i amb un total de cinc exàmens - i l'específica - voluntària i que serveix per pujar nota-. En la fase general, els alumnes s'examinen de quatre matèries comunes: Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Llengua estrangera, i Història; i una matèria a escollir entre les matèries comunes d'opció del batxillerat. Així, els estudiants poden escollir entre Fonaments de les Arts, Llatí, Matemàtiques i Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials.

Els alumnes que obtinguin un 5 de mitjana entre la nota de batxillerat i la qualificació obtinguda en la fase general de les proves hauran superat les PAU i, per tant, tindran nota d'accés a la universitat. En aquest càlcul, la nota de batxillerat té un valor del 60% mentre que la fase general té un valor del 40%.



Horaris Dimecres 7 de juny



9:00-10:30 hores: Llengua Castellana i Literatura

12:00-13:30 hores: Llengua estrangera

15:00-16:30 hores: Anàlisi Musical / Cultura Audiovisual / Ciències de la terra i de medi ambient / Física / Geografia



Dijous 8 de juny



9:00-10:30 hores: Història

12:00-13:30 hores: Dibuix artístic / Llatí / Matemàtiques

15:00-16:30 hores: Dibuix Tècnic / Història de l'Art / Literatura castellana / Química / Història de la Filosofia



Divendres 9 de juny



9:00-10:30 hores: Llengua catalana i literatura

12:00-13:30 hores: Electrotècnica / Grec / Fonaments de les arts / Matemàtiques aplicades a les ciències socials

15:00-16:30 hores: Biologia / Disseny/ Economia de l'empresa / Literatura catalana

En total hi haurà 211 tribunals, quatre més que l'any passat, en una trentena de localitats, i més de 2.000 persones d'organització. A banda, hi haurà un tribunal especial per a incidències, que podrà fer exàmens una setmana després per a alumnes que hagin tingut algun problema el dia de la prova. També hi haurà tribunals especials per als alumnes amb discapacitat, dislèxia o trastorns d'aprenentatge, que tindran mitja hora més en cada examen i altres adaptacions.



Els alumnes poden triar la llengua dels enunciats

Respecte al fet de tenir els enunciats dels exàmens en català o castellà, el Departament d'Universitats seguirà el mateix sistema que l'any passat. Així, els alumnes, en el primer dia d'exàmens, al matí, ompliran un full on podran indicar en quin idioma volen els enunciats de cadascuna de les proves, excepte en català, castellà i llengua estrangera. Ells es quedaran una còpia del formulari i el president del tribunal l'altra còpia, que servirà perquè cada examen se'ls reparteixi en la llengua que hagin triat.

A les PAU del curs passat, el 97% dels estudiants van triar la llengua catalana.