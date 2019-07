El Govern espanyol amenaça Open Arms amb multes de fins a 900.000 euros si reprèn els rescats al Mediterrani

El gest que va fer el Govern de Pedro Sánchez fa poc més d’un any amb l’Aquarius és, definitivament, història. L’executiu estatal segueix la tendència de l’Europa fortalesa i aposta per la repressió de les ONG dedicades a rescatar persones migrants a la deriva en alta mar. Així ho ha denunciat aquest dimecres l’ONG catalana Proactiva Open Arms, que ha explicat que el Govern espanyol ha advertit al seu vaixell humanitari, l’Open Arms, que si reprèn els rescats de a la Mediterrània pot ser sancionat amb multes de fins a 901.000 euros. Així mateix, l’ha avisat que pot ordenar el seu retorn a un port espanyol "per fer efectiva" la seva paralització en el cas emprengui operacions de recerca i salvament sense tenir autorització.



Així es reflecteix en una carta enviada el passat 27 de juny al capità del vaixell, que cita Europa Press, i que està signada per Benito Núñez Quintanilla, el director general de la Marina Mercant, organisme dependent del Ministeri de Foment. En la missiva, la Marina Mercant avisava al vaixell de les "infraccions" que implica la seva "pretensió de reprendre rescats", després que l'ONG decidís posar rumb de nou a la Mediterrània central per rescatar persones a la deriva, tot i que només compta amb l'autorització de proporcionar ajuda humanitària. El vaixell no té permís per navegar ni fer cerques actives a la zona SAR de salvament i rescat de la Mediterrània central. Així ho recorda el Govern espanyol al capità de l'Open Arms en la comunicació enviada, en què també precisa que "les operacions de salvament que siguin de caràcter espontani o ocasional amb motiu de la navegació normal del vaixell" estaran subjectes al compliment de la normativa sobre salvament marítim. És a dir, si el vaixell durant el seu trajecte troba a persones "en perill" al mar, ha de assistir.



“Es posa preu a un nombre de vides”



En una roda de premsa celebrada al Parlament Europeu, a Estrasburg, la cap de missió de Proactiva Open Arms, Anabel Montes, ha denunciat que el Govern espanyol "no només dona l'esquena" a les ONG de salvament de migrants que estan a la deriva al mar, sinó que les "amenaça" amb multes. "El Govern d'Espanya està posant preu a la vida d'aquestes persones, i això no farà que parem", ha sentenciat. "Són multes molt més altes que les d'Itàlia", ha afegit Montes.



"Si hem de decidir entre ser còmplices d'assassinat de persones o [rebre] multes, la nostra decisió és molt clara (...) Preferim estar presos abans que còmplices i no ens aturaran", ha incidit. Per a Montes, "és indiferent" la quantia de la multa que imposi Espanya per fer una "recerca activa" de persones a la deriva a la zona de salvament i rescat de la Mediterrània central, tot i que ha recalcat que les penes econòmiques són "moltíssim" més elevades que les d'Itàlia. "El que implica és que es posa preu a un nombre de vides", ha lamentat.