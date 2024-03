El Govern espanyol es compromet a la "reparació i reconeixement" de Salvador Puig Antich

El Govern espanyol s'ha compromès a la "reparació i reconeixement personal" a la família de Salvador Puig Antich com es va fer ja amb el president Lluís Companys. Ho ha dit aquest dimecres el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, durant la sessió de control al Congrés dels Diputats. El diputat de Junts Eduard Pujol ha reclamat que l'Estat "demani perdó" per l'assassinat de l'activista antifranquista, enguany que es compleixen 50 anys de l'execució.

🔴 L'assassinat de Puig Antich va ser tan gros que tot el que no sigui demanar perdó sense embuts no serveix.



A Puig Antich el van condemnar els parents dels que viuen instal·lats a les clavegueres de l'Estat.

Segons ha dit Eduard Pujol, el record pel cinquanta aniversari d'aquest cas ha obert un "colpidor" procés de record a Catalunya que requereix passos decidits per part de l'Executiu espanyol. "Continuarem treballant amb la llei de memòria democràtica i la seva aplicació amb pròxims passos", ha respost el ministre a la pregunta de Junts en què es demanava a l'Executiu demanar perdó en nom de l'Estat per la mort de l'activista antifranquista.



El diputat de Junts per Catalunya, Eduard Pujol. — Sergio Pérez / EFE

La nova llei de memòria democràtica espanyola, aprovada fa dos anys, preveu la possibilitat de declarar la nul·litat per condemnes i sancions de consell de guerra i motius polítics o ideològics, com és el cas de Salvador Puig Antich, de consciència o de creença religiosa. "Hem caminat amb l'aprovació de lleis com la de memòria històrica i la de memòria democràtica que han fet importants passos", ha remarcat el ministre.

"El senyor Salvador Puig Antich va ser jutjat sense garanties per un consell de guerra que no era un tribunal competent. Va ser una lamentable acció que es va cometre durant la dictadura amb una motivació política del règim. Va ser executat cruelment al garrot vil", ha reconegut Torres durant la sessió de control al Congrés.

La família de l'activista assassinat fa dècades que lluita perquè es declari nul el seu judici, però mai s'ha aconseguit que cap jutjat acceptés revisar la sentència que va condemnar Puig Antich.

50 anys de l'assassinat de Puig Antich

L'oferiment del Govern espanyol sobre Puig Antich arriba pocs dies després del 50è aniversari del seu assassinat a Barcelona. De fet, els darrers dies s'han succeït els actes de record a La Model i denuncia per l'execució, el matí del 2 de març de 1974, del militant antifranquista, executat amb el garrot vil a la presó Model de Barcelona.

Puig Antich era membre destacat del Moviment Ibèric d'Alliberament (MIL), un grup anarquista que cometia atracaments a bancs per finançar les seves accions. El militant antifranquista va ser detingut a Barcelona el 25 de setembre de 1973, després d'haver participat d'un atracament en un banc a Bellver de Cerdanya, a Girona. En la detenció, un policia va resultar mort per diversos trets de pistola i Puig Antich va acabar sent condemnat a mort.