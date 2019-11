Les eleccions espanyoles del passat diumenge van suposar un petit salt endavant per a l’independentisme, que va guanyar un diputat, va sumar 7.000 vots més i va augmentar en més de tres punts el suport electoral amb relació als comicis del 28 d’abril. L’aritmètica sorgida de les urnes fa que el preacord entre el PSOE i Unidas Podemos per formar govern necessiti el suport o l’abstenció d’almenys part de l’independentisme per materialitzar-se i amb l’objectiu de definir una posició més o menys comuna els tres partits s’han emplaçat a reunir-se la setmana vinent. La CUP, en qualsevol cas, ja ha deixat clar que no pensa moure’s del ‘no’ a Pedro Sánchez, mentre que ERC i JxCat també s’oposen a la seva investidura, si bé no tanquen la porta a canviar d’opinió si s’aborda qüestions com ara la creació d’una taula de negociació sobre el conflicte català.



Aquest divendres ha estat una jornada en què els tres partits independentistes amb representació al Congrés han fet visibles els contactes per trobar-se properament. La portaveu de Junts per Catalunya al Congrés, Laura Borràs, ha proposat una cimera dels 23 diputats independentistes per consensuar les condicions a reclamar a Sánchez. En una entrevista a TV3, Borràs ha subratllat la necessitat d’una “unitat estratègica” entre els tres partits, que haurien de “compartir” les condicions que plantegin al PSOE. Per a Borràs no hi poden haver “xecs en blanc” ni es pot “pagar per avançat”.



ERC també ha emplaçat JxCat a reunir-se i faré el mateix amb la CUP i EH Bildu. En el cas dels primers, ho ha fet mitjançant una carta enviada pel seu líder al Congrés, Gabriel Rufián, i la seva portaveu, Marta Vilalta. En el text, els republicans destaquen que els seus portaveus “ja han deixat clar al PSOE que no compten amb el nostre suport i que cedirem en cap cas a cap xantatge indigne”. El canvi en la posició només arribaria si hi ha una “sortida democràtica i dialogada al conflicte entre l’estat i Catalunya”. “Estem convençuts que la vostra formació comparteix hores d’ara aquesta posició i que el consens a Catalunya passa per trobar una solució política i democràtica a aquest conflicte”, diuen els dirigents d’ERC a JxCat. Per tot plegat demanen la trobada, “on seguir avançant en la unitat de l’independentisme per tal d'encarar els reptes comuns que enfrontem”.



Finalment, la CUP explica que ha iniciat la ronda de contactes, “per tal de donar una resposta conjunta” a la investidura. Els anticapitalistes puntualitzen que l’objectiu és “emplaçar els partits polítics independentistes i sobiranistes tant els dels Països Catalans, com els de l’Estat, a establir l’amnistia, el dret d’autodeterminació i la defensa dels drets socials al centre de la seva acció política com un clara voluntat destituent del règim del 78”. Per tant, els demana “que es comprometin a no garantir la governabilitat al PSOE”.