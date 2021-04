El Govern espanyol planteja un incentiu de fins a 12.000 euros per cada any que s'ajorni la jubilació

El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, ha avançat aquest dilluns que el govern espanyol planteja un pagament únic de fins a 12.000 euros per any per retardar la jubilació. En la seva compareixença a la Comissió del Pacte de Toledo al Congrés dels Diputats, Escrivá ha reconegut que un dels objectius de la futura reforma de les pensions és incentivar aquesta jubilació demorada. "Aquí hem pensat en tres opcions: un percentatge addicional de la pensió del 4% per cada any de demora, un pagament únic de fins a 12.000 euros per any de demora, o bé una combinació d'ambdues", ha apuntat el ministre d'Inclusió, que també aposta perquè les pensions es revaloritzin a partir d'ara amb l'IPC de l'any anterior.

Les pensions es vincularan a l'IPC de l'any anterior, compensant-se els anys

d'inflació negativa al llarg dels tres següents. Tal com informa Pilar Arque Conde, José Luis Escrivá ha realitzat aquest anunci en la compareixença d'aquest dilluns davant la Comissió del Pacte de Toledo, en la qual ha informat de manera tècnica i valent-se d'un power point de la situació de la Seguretat Social i de les reformes que es plantegen en el marc de les recomanacions elevades per aquesta comissió.



L'òrgan del Congrés va acordar el passat 17 de març per unanimitat la compareixença del ministre en seu parlamentària per explicar les reformes normatives del Govern estatal que s'han enviat a Brussel·les en matèria de pensions. I és que, la majoria dels portaveus de la comissió van exposar el seu malestar amb Escrivá per l'"opacitat" a l'hora informar sobre les propostes que el Govern remena per escometre una reforma de les jubilacions, així com de les negociacions amb la UE i els agents socials en aquest àmbit.

D'aquesta manera, el ministre ha centrat la seva exposició en quatre blocs per intentar donar respostes i calmar els ànims dels grups, encara que la majoria dels portaveus, també les diputades d'Unidas Podemos, han retret la manca de diàleg d'Escrivá, valorant el treball realitzat per aquesta comissió en l'elaboració de les recomanacions, concebudes i consensuades per acabar amb la reforma de les pensions que va introduir el Govern del PP el 2013.

Quant al manteniment del poder adquisitiu de les pensions, Escrivá ha apuntat que el nou mecanisme per vincular les pensions a l'IPC és una fórmula "més senzilla, transparent i comprensible". A més de compensar les taxes negatives durant els tres anys posteriors, les pensions mínimes no es veuran afectades per aquests equilibris. Així mateix, el ministre ha plantejat que el Pacte de Toledo, els sindicats i la patronal analitzin cada cinc anys l'impacte de la revisió. "Que sigui vegi que el poder adquisitiu està garantit en totes les circumstàncies", ha postil·lat.