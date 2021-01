L'acord de coalició s'imposa i el Govern espanyol es prepara per derogar la reforma laboral i modificar les pensions

Dos documents han aconseguit aclarir dues de les incògnites que avançaven tensió i complicacions en el si del Govern de coalició i que prometien sots en una legislatura que havia agafat un impuls crucial després de l'aprovació dels Pressupostos Generals de l'Estat de 2021. Són els dos esborranys que l'Executiu espanyol va enviar el dilluns a la Comissió Europea i que recullen les línies mestres de les reformes que l'Estat espanyol pretén fer en matèria de pensions i de mercat laboral de la mà dels fons europeus de reconstrucció.

En aquests informes es constata el triomf dels acords als quals Pedro Sánchez i Pablo Iglesias van arribar a finals de 2019, quan es van coalitzar en un Govern estatal que s'ha mantingut estable des de llavors, encara que no faltin tensions, discrepàncies i conflictes. Si el compliment del programa de Govern no ha estat històricament una garantia en les legislatures d'executiu monocolor, fins al moment el full de ruta pactat entre el PSOE i Unidas Podemos s'està imposant en l'agenda de reformes, encara que no ho han tingut fàcil.

Un dels punts més importants d'aquest document és el que fa referència a la derogació dels aspectes més lesius de la reforma laboral aprovada per Mariano Rajoy el 2012. El programa posa sobre la taula tres mesures concretes qualificades d'"urgents".



La derogació de l'acomiadament causat per baixes per malaltia (ja aprovat a través d'un decret del Govern espanyol i tramitat com a projecte de llei en el Congrés); la derogació de les limitacions en l'àmbit temporal del conveni col·lectiu, "fent-lo arribar més enllà de les previsions contingudes en aquest, després de la finalització de la seva vigència i fins a la negociació d'un nou"; i la derogació de la prioritat aplicativa dels convenis d'empresa sobre els convenis sectorials.

També es recullen altres compromisos en aquesta matèria, com la limitació de la subcontractació a serveis especialitzats aliens a l'activitat principal de l'empresa; la limitació de la capacitat de modificació unilateral de les condicions del contracte per part de l'empresa; i la revisió del mecanisme d'inaplicació dels convenis col·lectius, orientant-se al despenjament salarial vinculat a causes econòmiques greus.



Totes aquestes modificacions han estat a la corda fluixa fins a aquest mateix dilluns, quan l'Executiu va enviar a la Comissió Europea l'esborrany de reformes en matèria de mercat laboral, un document que, segons han avançat diversos membres del Govern estatal, conté tots els punts abans descrits. Però fa a penes unes setmanes, el PSOE i Unidas Podemos es trobaven, precisament, negociant el contingut de l'esborrany que anaven a enviar a Brussel·les.

La 'carambola' de les pensions

Els membres socialistes de l'Executiu han evitat en l'últim any referir-se a la "derogació" i, de fet, després d'aconseguir al maig del passat any un acord parlamentari amb EH Bildu en aquesta matèria, a última hora van modificar les condicions del pacte per referenciar-se al contingut del programa de Govern estatal i ometre el terme "derogació de la reforma laboral".



A finals de l'any passat els sindicats van incrementar la pressió sobre l'Executiu i li van instar a complir ja amb l'acord de coalició, a la vista que la reforma semblava bloquejada. El document enviat a la Comissió Europea aclareix els dubtes i, si bé encara queden per lliurar importants batalles sobre el calat de les reformes en la taula de diàleg social que abordarà aquesta matèria, l'adreça de l'esborrany (que Brussel·les ha de revisar) situa a les tesis de l'acord de coalició com el marc en el qual s'ha de desenvolupar la reforma.

La ministra de Treball, Yolanda Díaz, es va comprometre a obrir aquest "meló" quan finalitzin els treballs de la taula de diàleg sobre plataformes digitals, que aborda la regulació dels denominats riders, una figura que es vol eliminar. Una altra cosa serà que s'aconsegueixi un nou acord amb els agents socials, ja que els empresaris rebutgen canviar aquests tres punts.



Si el document sobre el mercat laboral va ser fruit d'una negociació entre els dos socis del Govern espanyol, el que conté la reforma de les pensions respon a una carambola que encara no ha acabat de ser compresa per tots els actors implicats. El Congrés va aconseguir a finals del passat any un acord en el Pacte de Toledo, la comissió parlamentària que estableix les bases de les reformes en el sistema de pensions i de Seguretat Social.

Aquest es pressuposava el pas més complicat, ja que el consens necessari per abordar una reforma d'aquesta dimensió requereix una gran majoria a la Cambra, una majoria a la qual es va sumar fins i tot el PP. No obstant això, quan el camí de la reforma de les pensions semblava aclarit, va arribar a la Comissió Delegada d'Assumptes Econòmics del Govern una proposta que, en contra del que s'estableix en el Pacte de Toledo, pretenia incrementar el període de cotització del càlcul de la pensió dels 25 anys fins als 35.



La proposta estava recollida en un informe del ministeri dirigit per José Luis Escrivá en matèria de pensions i en el marc del pla de recuperació, transformació i resiliència, amb el qual el Govern estatal vol afrontar la sortida de la crisi provocada per la pandèmia del coronavirus.

En pocs dies, els autors de la proposta van poder constatar el rebuig del soci de govern, Unidas Podemos (que va afirmar que votaria en contra si la proposta arribava al Congrés); l'absència d'una majoria parlamentària per aprovar la reforma; i la postura radicalment contrària dels sindicats, que van amenaçar fins i tot amb mobilitzacions si s'incloïa en la taula de diàleg que aborda les modificacions en el sistema de pensions. Tal va ser la pressió sindical, que en cap de les reunions celebrades es va arribar a esmentar aquest assumpte.

El document que es va enviar el dilluns a la Comissió Europea finalment no recull aquesta proposta, i el mateix Escrivá ha renegat d'ella en diverses ocasions en els últims dies. En aquest sentit, el vicepresident segon del Govern, Pablo Iglesias va assegurar que "portem diverses setmanes dient de manera molt nítida i clara, així li ho vaig transmetre a Pedro Sánchez, que per a nosaltres seria inacceptable qualsevol retallada de les pensions, perquè a més l'acord de Govern és categòric en això. Acordem revalorar el poder adquisitiu de les pensions".



Preguntat per si considera que la proposta d'augmentar el període de cotització en el càlcul de la pensió era una "batalla guanyada", va afirmar que "si algú ha guanyat aquesta batalla, són els pensionistes del present i els pensionistes del futur; això no és ni una victòria d'Unidas Podemos ni de Pablo Iglesias".

Fonts socialistes donen per bo l'acord finalment aconseguit i les propostes enviades a Brussel·les, perquè compleixen el pacte de Govern estatal signat amb Unidas Podemos. I, d'una banda, limita la reforma laboral als aspectes més lesius (els socialistes sempre s'han oposat a una derogació completa i sempre remeten la seva reforma global a un nou Estatut dels Treballadors) i, per una altra, es recull l'esperit de la proposta del Pacte de Toledo aprovada en el Congrés.