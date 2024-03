El Govern espanyol porta al Constitucional la iniciativa del Parlament per declarar la independència 

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts recórrer davant del Tribunal Constitucional (TC) la ILP (Iniciativa Legislativa Popular) tramitada al febrer a la mesa del Parlament per declarar la independència. La proposta, impulsada per Solidaritat Catalana i avalada per Junts i la CUP (ERC es va abstenir), és "divisiva", "fractura la societat" i "genera tensió", ha remarcat en roda de premsa el ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, que ha assegurat que la decisió suposa la seva "paralització immediata".

Segons la proposició, la declaració d'independència serà efectiva quan es donin tres circumstàncies: quan s'aprovi la llei, quan es negociï amb la comunitat internacional la "forma i el moment" de la declaració d'independència i quan sigui declarada per una majoria absoluta dels diputats en una sessió solemne del Parlament.

Per Bolaños, la decisió de recórrer al Constitucional és "absolutament coherent" amb la política de desjudicialització i diàleg que predica el PSOE. "Volem que Catalunya formi part d'Espanya i la Unió Europea. No creiem en cap política aïllacionista, el que volem és que Catalunya sigui el motor d'Espanya i la UE, i aquest recurs va en aquesta línia", ha agregat.

La tramitació de la ILP, que ja va ser portada davant el TC pel PSC, és contrària, segons l'Executiu espanyol, amb la defensa de la Constitució, l'Estat i les institucions d'autogovern. En aquest sentit, Bolaños ha defensat que aquestes eines són les millors vies per, precisament, garantir "la convivència a Catalunya i entre els catalans i la resta dels espanyols".

Bolaños nega que es parli de referèndum amb ERC

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha assegurat aquesta setmana que ERC ja ha posat el referèndum sobre la taula de negociació amb el PSOE. Bolaños ho ha negat rotundament i ho ha emmarcat en interessos electorals: "Estem en campanya electoral a Catalunya i escoltarem moltes coses, algunes que no són certes", ha remarcat. "El que m'estranya és que alguns encara apostin per aquestes fórmules del passat, antigues, d'enfrontament, de conflicte, de fracàs col·lectiu", ha afirmat.