Rovira assegura que tornarà a Catalunya quan es tanqui la causa oberta per terrorisme

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, assegura que tornarà a Catalunya quan es donin les "garanties". "S'ha de tancar la causa en què estem acusats de terrorisme. Mai he volgut lligar el meu retorn a l'agenda política", ha afegit en una entrevista a TV3, quan fa sis anys que va marxar a l'exili. Segons Rovira, la Llei d'amnistia "està ben feta" i quan s'apliqui s'haurien de tancar "totes" les causes. Però també ha admès que la llei no pot preveure la reacció judicial: "Es veurà si la judicatura continua utilitzant els tribunals per fer política".

Després de l'aprovació de l'amnistia, Rovira ha defensat que ara s'obre una "segona fase" de la resolució del conflicte i ha assegurat que ERC ja s'ha assegut per pactar del referèndum. Un referèndum que, segons ha defensat, ha de ser vinculant i reconegut internacionalment.

En aquest sentit, Rovira ha explicat que ERC ja ha posat el referèndum sobre la taula de negociació amb el PSOE i que estan esperant que els socialistes hi posin la seva proposta.

Sobre pactes electorals

Preguntada pels pactes electorals, ha assenyalat que ERC s'entendrà amb els partits que defensin un referèndum, que s'acabin les retallades i facin bandera de la lluita contra el canvi climàtic. "Les aliances es formaran entorn d'aquestes prioritats", ha conclòs.

Rovira ha defensat que l'amnistia també ha de donar una "nova oportunitat" a l'independentisme per "enfortir-se, refer i compartir l'agenda política". És a dir, trobar un "espai de debat en condicions" que la "repressió" ha dificultat.