El Govern espanyol tanca un pacte de matinada amb els transportistes per baixar 20 cèntims el litre de combustible

El Govern espanyol i el Comitè Nacional de Transport per Carretera (CNTC), òrgan en què no estan inclosos els transportistes que van convocar una aturada que es prolonga des de fa dotze dies, han arribat a un acord aquesta matinada que, entre altres mesures, inclou una rebaixa de 20 cèntims per litre de combustible fins el 30 de juny. Els ajuts de l'Executiu al sector ascendiran a 1.250 milions d'euros.

Així ho ha anunciat aquesta matinada el Ministeri de Transports després de gairebé dotze hores de reunió, un acord amb què les dues parts confien a convèncer els transportistes en vaga indefinida a reprendre finalment la seva activitat.



El president del CNTC, Carmelo González Sayas, ha precisat als periodistes que l'acord s'ha pres "per unanimitat". L'acord és acceptat per la majoria del sector. "No entendria que es mantingués l'aturada", ha declarat aquest divendres González Sayas a la cadena Ser.

Tot i això, els responsables de l'anomenada Plataforma Nacional per la Defensa del Transport ja van insistir dijous que descartaven "totalment" posar fi a l'aturada independentment del resultat de la negociació. Per a aquest divendres han convocat una manifestació davant de la seu del Ministeri a Madrid. "Aquest acord és un parany", ha insistit el president de la Plataforma Nacional per la Defensa del Transport, Manuel Hernández, també a la cadena Ser. Hernández ha dit que es manté l'aturada i s'ha queixat dels molts impostos que han de pagar els transportistes. "El govern ens saqueja amb impostos i els distribueix a qui dóna la gana", ha dit Hernández.



Hernández considera que l'acord aconseguit amb el Govern es tradueix en "esquerdes i propines" i ha advertit que continuaran aturats fins que aquesta plataforma sigui rebuda per la ministra de Transports, Raquel Sánchez. "Amb nosaltres no ha parlat ningú, segueixen asseient-se amb la gent equivocada, i segueixen oferint engrunes i propines per desconovocar un conflicte que no passa per un descompte en el preu del gasoil", ha assenyalat Hernández en declaracions a RNE.

A les negociacions amb la CNTC hi han participat les ministres d'Afers Econòmics, Nadia Calviño, d'Hisenda, María Jesús Montero, i de Transports, Raquel Sánchez. El gruix de les mesures pactades, segons el desglossament del Ministeri de Transports, correspon a la bonificació del gasoil, que suposarà més de 600 milions. Concretament, es concedirà una bonificació de 15 cèntims per litre de carburant als professionals d'aquest col·lectiu, a la qual cosa se sumaran 5 cèntims més, com a mínim, aportats per les petrolieres.

La mesura estarà vigent fins al proper 30 de juny encara que prorrogable "segons evolucionin els mercats". Els càlculs del Govern apunten a un estalvi mensual d'uns 700 euros per camió que funcioni amb gasoil. Es tracta d'una mesura semblant a la que ha seguit França (que una part ho assumeixi el pressupost públic i una altra a càrrec de les distribuïdores o comercialitzadores), que al país veí està dotada de 400 milions d'euros. A Itàlia, el Govern va aprovar un decret per reduir en 0,25 euros els impostos especials en el preu del litre de gasolina i del gasoil dels transportistes.



L'acord del Govern amb el CNTC preveu a més 450 milions d'euros més en ajudes directes al sector tant de transport de mercaderies com de viatgers procedents dels pressupostos públics: la quantia serà de 1.250 euros per camió, 950 per autobús, 500 per furgoneta i 300 per vehicle lleuger (taxis, VTC i ambulàncies). Això no obstant, s'estableix un límit de 400.000 euros com a màxim per empresa. Totes aquestes mesures entraran en vigor una vegada s'aprovi el decret llei que prepara l'Executiu per al Consell de Ministres del proper dimarts 29 de març com a part del seu pla de resposta a l'impacte econòmic de la guerra a Ucraïna.