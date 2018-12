El Govern espanyol veu marge per pactar amb ERC i PDeCAT els PGE si supera el debat a la totalitat

En un mes es podrà veure amb més exactitud el recorregut que li queda a l'actual legislatura, i tot això dependrà de la sort que corrin els Pressupostos Generals de l'Estat que el Govern ha decidit presentar en el mes de gener, sense tenir garantit els suports suficients perquè tirin endavant.



Fonts de l'Executiu van tornar aquest dimecres a explicar el nou viratge del president del Govern assegurant que Pedro Sánchez ha pres finalment aquesta decisió perquè vol demostrar la seva autonomia, que no depèn del "mareig" dels independentistes i pretén presentar a la ciutadania uns comptes que considera socials i necessaris per al país.

Però Sánchez, encara que ho té molt difícil, no s'ha tirat a la piscina sense aigua i, de fet, al Govern espanyol confia a superar el tràmit de les esmenes a la totalitat que, de ben segur presentaran PP i Ciutadans, la qual cosa permetria la tramitació parlamentària dels Pressupostos durant dos mesos.



A més que el Govern guanyaria temps i s'ajornaria l'avançament electoral, en aquest recorregut parlamentari l'Executiu creu que té marge per arribar a un acord, i està disposat a obrir una àmplia i generosa negociació amb els partits independentistes catalans, que són els que té a la seva mà l'aprovació dels Comptes de l'Estat per 2019, ja que està assegurat el suport d'Unidos Podemos i es considera molt probable el del PNB.

No obstant això, la tramitació tampoc assegura que hi hagi Pressupostos el 2019, que han de tornar després al ple i aprovar-se totes les esmenes que es presentin, però aquí hi ha un convenciment clar en l'Executiu que l'acord és possible, malgrat que els independentistes segueixen negant-se a negociar gens.



És a dir, que el Govern sí que està disposat a atendre algunes de les demandes que plantegen tots dos partits, "dins d'un límit raonable i sense que suposin un greuge per a altres territoris o desnaturalitzin els objectius que pretenen els Pressupostos", afirma un dirigent socialista proper a l'executiu.



El diputat d'ERC, Gabriel Rufián, va dir aquest dimecres que el seu partit encara no ha pres una decisió sobre aquest tema, però podria unir-se a les esmenes que es plantegin -encara que és poc probable que ho facin a les quals presentin PP i Ciutadans- o presentar-les ells mateixos per pressionar fins a l'últim minut, i després retirar-la en el mateix ple..

El mateix ha de decidir el PDeCAT que, a més, a través del seu diputat Ferrán Bel va dir aquest dimecres que si hi ha una "proposta raonable sobre Catalunya"; la seva formació podria seure a negociar els Pressupostos. Aquell dia, la va vincular a avanços pel que fa al referèndum per l'autodeterminació.



En aquest àmbit del referèndum o en el del procés judicial contra els polítics independentistes, el Govern sí que té clar que no es mourà de la seva actual posició, i no hi haurà la més mínima concessió en aquests dos aspectes.



El Govern, a més, creu que pot fer reconsiderar la seva posició als partits independentistes tant per les mobilitzacions socials que hi ha hagut a Catalunya les últimes setmanes, com pel resultat que han obtingut a Andalusia els partits de dreta. No obstant això, confessen que és només una apreciació i que no tenen constància que cap dels dos fets moguin a PDeCAT i ERC de la seva negativa a negociar els Pressupostos que, a dia d'avui, es manté.