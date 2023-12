El Govern estatal aprova el nou decret anticrisi i farà que els impostos a la banca i energètiques siguin permanents

El Govern estatal de coalició format per PSOE i Sumar ha pactat el conjunt de mesures incloses en el decret anticrisi per pal·liar els efectes econòmics de la guerra a Ucraïna. Es manté el gruix de mesures que estaven en vigor i hi ha alguna novetat o detalls nous.



Després de dies d'intenses negociacions, totes dues forces han arribat a un acord que inclou, entre altres assumptes, mantenir les mesures sobre transport públic vigents en l'actualitat i prorrogar-les fins a 2024.

És a dir, es manté la gratuïtat en Mitjana distància de Renfe i Rodalies. Per a la resta de transports com el Metro, es continua amb la bonificació del 30% sempre que les comunitats autònomes apliquin un altre 20% de reducció.

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha explicat les mesures en una roda de premsa des de Moncloa després del Consell de Ministres. Des de l'espai que lidera Yolanda Díaz van pressionar els últims dies perquè les bonificacions i, en alguns casos, gratuïtat del transport públic, es mantinguessin de manera universal. Els socialistes volien limitar-les a persones joves i a l'atur.

Un altre punt que estava en la disputa era l'impost a la banca. Els socialistes volien fer-hi alguns ajustos i els de Díaz mantenir-lo com està. Finalment es queda com es va aprovar fa més d'un any.

L'impost a les empreses energètiques ha estat un altre dels punts de debat intern entre el PSOE i Sumar. El decret introdueix alguna deducció especial per a les empreses que apostin per la descarbonització en les seves inversions. Però la resta es manté com estava. La novetat principal és que a finals de 2024 es convertiran en impostos permanents i no temporals com està fixat en el decret.

Díaz s'ha pronunciat sobre aquest assumpte, pràcticament l'únic amb el qual Sumar mostra disconformitat. "No compartim una rebaixa fiscal a l'impost de les grans energètiques, quan aquestes empreses tenen beneficis molt majors a Espanya que en la resta d'Europa i la gent ho està passant malament", ha destacat.



"No estem d'acord amb el PSOE que una fiscalitat justa i verda sigui un problema per a la inversió. El que necessitem és una reforma estructural de la fiscalitat a Espanya que sigui justa i amb la qual els qui més guanyin, paguin realment més", ha afegit en el seu compte de la xarxa social X.

Respecte a aquestes dues taxes, el Govern ha pactat amb el PNB que s'incloguin en el règim foral. Amb la formació jeltzale també s'ha acordat la pròrroga del contracte de relleu per a la indústria en 2024, que té especial incidència en el sector de l'automoció.

També es manté, com ja va anunciar Sánchez, la rebaixa de l'IVA a alguns aliments bàsics del 4% al 0% com la llet, el pa, els ous, les llegums o les verdures. Es mantindrà la baixada del 10% al 5% per a l'oli i les pastes.

Una altra mesura prorrogada, en aquest cas fruit d'un acord amb EH Bildu, és la prohibició dels desnonaments de famílies vulnerables fins al 2025.

El que sí que canvien són els impostos a l'electricitat i el gas. Pujaran de manera progressiva després de les reduccions d'enguany. Sánchez ho ha justificat per la caiguda gradual dels preus de l'energia, gràcies també a l'impuls de mesures com l'excepció ibèrica que va aconseguir Espanya a la UE.

En concret, l'IVA sobre l'electricitat passarà del 5% actual fins al 10% durant tot 2024. Per sota, apunten a la Moncloa, de l'anterior que se situava en el 21%. L'Impost Especial de l'Electricitat (IEE) passarà del 0,5% actual al 2,5% durant el primer trimestre de l'any i en el 3,8% durant el segon.



L'Impost sobre el Valor de la Producció de l'Energia Elèctrica (IVPEE) tindrà un tipus del 3,5% fins a març, passant a tenir un 5,25% fins a juny. L'impost del gas és mantindrà en el 5% fins al març i a partir d'aquí tornarà a licitar-se de manera gradual.



El president del Govern ha defensat que aquestes mesures són per a "millorar la vida de la gent". D'una "manera especial" en aquesta "incertesa" econòmica present derivada de la guerra a Ucraïna i de la situació a Orient Mitjà entre Israel i Palestina.

Novetats

Sánchez ha explicat dues noves mesures que s'han inclòs. D'una banda, l'eliminació de comissions bancàries per a gestions en finestreta per a persones amb discapacitat i majors. Per l'altra, el traspàs de l'Ingrés Mínim Vital (IMV) a totes les comunitats autònomes que ho desitgin. Precisament, la setmana passada se'n va pactar el traspàs a la Generalitat en la reunió que va mantenir amb el president Aragonès.