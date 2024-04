El Govern instal·larà una dessalinitzadora flotant al port de Barcelona que evitarà noves restriccions a la tardor

Les restriccions d'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona no aniran a més a la tardor encara que no plogui. Si més no, aquest és l'anunci que ha fet el Govern aquest dijous i la raó és la futura instal·lació d'una gran dessalinitzadora flotant al port de Barcelona. La intenció és que estigui enllestida a l'octubre i tindrà un cost de 100 milions.

L'equipament, que només funcionarà si s'activa l'escenari d'emergència II per sequera -actualment s'està al nivell I-, comporta també descartar definitivament l'opció de portar aigua amb vaixell, com s'havia estudiant fa uns mesos. A més a més, també s'ha decidit comprar una dotzena de dessaladores que s'ubicaran al nord de la Costa Brava i abastiran diversos municipis de l'Alt Empordà.

La dessaladora flotant podrà produir l'equivalent al 6% del consum d'aigua anual de l'àrea metropolitana

La instal·lació de la gran dessalinitzadora flotant al Port de Barcelona l'ha aprovat la Comissió Interdepartamental de Sequera. L'equipament produirà 14 hm³ anuals, l'equivalent al 6% del consum d'aigua de l'àrea metropolitana de Barcelona.

La instal·lació aportarà 40.000 m³ d'aigua a la xarxa de distribució, mentre que amb vaixells n'haurien pogut arribat fins a 25.000 m3. D'altra banda, el cost de producció de l'aigua a través d'una dessalinitzadora flotant és molt més econòmic, gairebé la meitat, del que costaria si arribés a través d'embarcacions. Així el cost es situarà al voltant dels 6€/m3, mentre que amb vaixells s'eleva fins als 10€/m3.

Aquest tipus d'instal·lacions són embarcacions equipades amb els elements i la tecnologia necessàries per dur a terme un procés de dessalinització per osmosi inversa. El Port de Barcelona ja disposa de les instal·lacions preparades i també s'ha acordat el punt on s'ubicarà la dessalinitzadora i la connexió de la canonada de transport de l'aigua.

L'aigua que es produeixi s'enviarà a un dipòsit intermig que actualment s'està condicionant i que estarà operatiu al juny. Des d'aquest dipòsit, l'aigua s'incorporarà a la xarxa de distribució.

Dessaladores a la Costa Brava

D'altra banda, el Govern i el Consorci d'aigües Costa Brava Girona (CACBG) compraran 12 dessalinitzadores mòbils per abastir una dotzena de municipis a partir del juny. Segons l'executiu, s'instal·laran quatre dessaladores a Roses, quatre a les instal·lacions de l'ETAP Empuriabrava i quatre més a la platja d'Empuriabrava.

El destí de l'aigua produïda a les dessalinitzadores de Roses serà el mateix municipi, a través d'una connexió amb la xarxa de distribució, mentre que la resta de dessalinitzadores donaran servei als municipis que s'abasteixen de l'ETAP Empuriabrava: Cadaqués, Llançà, Roses, Castelló d'Empúries -que inclou Empuriabrava-, Mancomunitat de Pau, Palau Saverdera, Vilajuïga, Garriguella, Pedret i Marzà, El Port de la Selva i Selva de Mar.

Les 12 dessalinitzadores mòbils tindran un cost aproximat de 10 milions i es preveu que cadascuna d'elles, produeixi 1.000 m3 al dia, una producció que cobrirà aproximadament el 35% de la demanda d'aigua de la zona d'abastament de la CACBG, l'ens encarregat de la gestió del servei d'aigua a bona part de la Costa Brava.