El Govern obligarà les grans marques a ampliar les talles per combatre la pressió estètica

Posar fre a una pressió estètica que cada vegada apreta més i que provoca que sis de cada deu dones joves no se sentin satisfetes amb el propi cos o que la meitat d'adolescents vulguin aprimar-se és l'objectiu del nou pla que ha presentat el Govern i que contempla l'ampliació de les talles de les grans marques de roba. "La pressió estètica no només afecta l'autoestima i la salut de les dones, sinó que també ens disciplina", ha afirmat la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge.

Sis de cada 10 joves no se senten bé amb el propi cos

La Generalitat aposta per un pla d'acció que es desplegarà entre 2023 i 2026 i que vol atacar les causes i les conseqüències d'aquesta "violència simbòlica" contra les dones. Amb una dotació inicial de 12,5 milions d'euros, implicarà mesures en els àmbits del consum, l'educació, la salut, els mitjans i la publicitat, el laboral i també l'esportiu per fer front a la realitat que fa que a la meitat de dones fins els 65 anys no els hi agradi el seu cos.



L'ampliació de les talles disponibles a les grans marques de roba és una de les mesures estrelles del pla, que es vehicularà a través de la reforma del Codi de Consum. L'objectiu és que les multinacionals ofereixin un rang més elevat de talles i també que n'indiquin l'equivalència amb les mides corporals. Això es farà a través d'un "acord" amb aquestes marques que s'està acabant d'ultimar i que també inclou que les botigues promoguin la "neutralitat corporal", és a dir, abstenir-se de fer valoracions positives o negatives sobre el cos.

El pla està previst que s'aprovi al Consell Executiu a l'abril, i també inclou altres mesures en el sector de la moda com accions de sensibilització dins de la Barcelona 080 o la Barcelona Bridal Fashion Week. "Volem que les dones deixin d'estar en guerra amb el propi cos", ha reblat Verge.

Mitjans i publicitat, actors clau

Es tracta d'un pla "pioner" a nivell internacional, segons la consellera, que ha citat els casos de França i Noruega, països que han impulsat mesures puntuals contra aquesta pressió. La divulgació i sensibilització són eixos clau de la mesura i inclou un acord amb els mitjans perquè se sumin a la difusió de la diversitat corporal.

França i Noruega han impulsat recentment mesures similars

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) s'ha compromès a incloure-la a la programació i també, a través del canal SX3, joves creadors difondran contingut contra la pressió estètica i amb referents amb cossos diversos. "No és només prohibir, sinó les eines que proporcionem a infants i adolescents per identificar la pressió estètica que es cola al nostre dia a dia", ha afegit Verge.



El malestar amb el propi cos es concreta en dades alarmants com que el 47% de joves entre 12 i 16 anys es vulguin aprimar o que el 27% de dones adulten se saltin àpats. Els Trastorns de la Conducta Alimentària (TCA) s'han disparat des de la pandèmia i això ha fet que recentment Salut hagi impulsat també un pla per millorar-ne l'atenció.

Els cànons de "primesa" i "eterna joventut" són dos dels principals eixos d'aquesta pressió estètica, que també exclou els cossos racialitzats, amb discapacitat o amb una expressió de gènere dissident. "Diem 'prou' perquè no hi ha cossos fora de norma", ha dit Verge.

Altres mesures que inclou el Pla són evitar la discriminació per l'aparença en l'àmbit laboral i l'esportiu. Recentment s'ha fet pública la sanció a Vueling per obligar les treballadores a maquillar-se i portar sabates de taló, fet del qual tant Verge com la presidenta de l'Institut Català de les Dones, Meritxell Benedí, se n'han fet ressó durant la roda de premsa. "Inspecció del Treball està redoblant els esforços per fer front al sexisme", ha dit Benedí. Per evitar aquest tipus de discriminació es promourà un pla pilot per fomentar la contractació a través de currículums cecs, és a dir, sense foto.



En l'esport, es promouran una sèrie de recomanacions orientades a entitats i federacions perquè evitin les equipacions que sexualitzin les jugadores, una realitat encara estesa. També es formarà professionals del sector públic en aquesta qüestió, així com s'introduiran continguts relatius a la pressió estètica a tots els currículums educatius.