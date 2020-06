El Govern preveu passar a la "nova normalitat" immediatament un cop tota Catalunya arribi a la fase 3

Catalunya passarà a l'anomenada "nova normalitat" immediatament després que tot el Principat assoleixi la fase 3 del desconfinament. Així ho ha anunciat aquest dimarts la portaveu del Govern, Meritxell Budó, en la roda de premsa posterior al Consell executiu. Aquest escenari arribaria dijous amb el canvi de fase de Barcelona i Lleida sempre que el Ministeri de Sanitat accepti la proposta del Govern. Budó ha detallat que aquesta mesura s'aplicaria en el període més breu possible, sense concretar si es tractaria d'hores o dies, i ha matisat que aquesta nova etapa implicarà igualment mantenir les mesures de seguretat sanitàries: "Mesures relacionades amb la mobilitat, higiene, l'ús de mascaretes, la protecció dels col·lectius vulnerables i també el mandat d'aïllar-se en cas de tenir símptomes".



Budó ha afegit que des del Govern es volen flexibilitzar les sortides de les regions sanitàries una setmana abans de la revetlla de Sant Joan per tal de suavitzar els desplaçaments des de Barcelona i l'Àrea Metropolitana cap a altres punts del país: "Ens permetrà fer-ho de manera més esponjada i esglaonada". Sobre la regularització de l'etapa posterior a la fase 3 -anomenada com a "nova normalitat" des de Madrid i com a "nova etapa" pel Govern-, Budó només ha explicat que s'aniran decidint al llarg dels pròxims mesos a través del Procicat.



Agressió racista dels Mossos

Durant la roda de premsa, Budó ha estat preguntada repetidament per l'agressió racista d'agents dels Mossos d'Esquadra a un jove de Sant Feliu Sasserra (Bages), apallissat i insultat per agents de l'Àrea de Recursos Operatius (ARRO) durant un desnonament. La portaveu s'ha limitat a condemnar "els fets deplorables i vergonyosos que danyen greument la imatge del cos": "Actuacions com aquestes, cal depurar-les".



Sobre l'exigència d'ERC de fer "canvis estructurals" a la policia catalana, Budó ha respost que no s'ha pogut abordar aquesta qüestió perquè el conseller d'Interior, Miquel Buch, no ha assistit al Consell Executiu per declarar com a investigat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per destinar un mosso a la protecció de l'expresident Carles Puigdemont: "Com vostès saben, Buch ha estat al TSJC declarant per fer la seva feina com a conseller d'Interior".



Els republicans han emès un comunicat aquest dimarts condemnant l'agressió racista dels policies contra el jove i considerant "insuficient" el canvi de destí dels sis agents investigats: "És igualment inadmissible no haver pres cap mesura fins que aquests fets no s'han fet públics". ERC reclama a Interior que no pot mostrar "cap tipus de connivència amb els responsables d'aquests comportaments, independentment de les conseqüències penals que hagin d'afrontar en un futur".

Per altra banda, JxCat també ha emès un altre comunicat demanant a Buch que actuï amb "fermesa i determinació" per depurar actituds racistes i xenòfobes dins del cos. Així mateix, Budó ha condemnat les agressions racistes a joves migrats de Premià de Mar per part de veïns de la localitat: "És inacceptable que amb jutges i una policia democràtica algú pretengui actuar pel seu propi compte".