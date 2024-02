El Govern prohibeix que els antiavortistes es concentrin davant de les clíniques



Es tracta d'una normativa pionera a l'Estat que no permet que grups ultracatòlics com 40 Dies per la Vida es manifestin a les portes dels centres d'interrupció voluntària de l'embaràs per increpar les dones que volen avortar. L'objectiu del Departament d'Interior és garantir la seva intimitat