La grip va a l'alça a Catalunya, però cauen els casos de Covid

La grip continua en augment a Catalunya segons mostren les dades del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya (SiViC), actualitzades aquest dimarts. L'atenció primària ha diagnosticat 8.069 casos de grip entre el 12 i el 18 de desembre. La setmana anterior, entre el 5 i l'11 de desembre, se'n van diagnosticar 5.619.

Pel que fa a la Covid-19, se n'han diagnosticat 6.117 casos nous a la primària, 6.461 la setmana anterior. Hi ha 64 ingressats menys per Covid, amb un total de 930, i 13 pacients més a l'UCI (51). D'altra banda, hi ha un petit increment de casos de bronquiolitis, amb 1.082 casos nous en la darrera setmana, pels 986 de l'anterior.

La majoria dels casos de grip es donen en el grup de 15 a 44 anys (3.219), seguits dels de 5 a 14 (1.875) i dels de 45 a 59 anys (1.388). Entre els menors de 4 anys s'han diagnosticat 798 casos de grip. En comparació amb temporades anteriors, els diagnòstics de grip estan per sobre per aquesta setmana de l'any. Així, mentre enguany se n'han declarat 8.069, la temporada 2021-2022 van ser 714; la del 2020-2021, 78 i la del 2019-2020, 1.103.

Pel que fa a la Covid, Salut informa de 6.117 positius més en una setmana a la primària. L'anterior, entre el 5 i l'11 de desembre, se'n van diagnosticar 6.461. Hi ha 930 pacients ingressats als hospitals, 64 menys que fa una setmana, i 51 a les Unitats de Cures Intensives (UCI), 13 més. En la darrera setmana s'han registrat 21 defuncions. Del total, 20 majors de 60 anys, com la setmana anterior. La taxa de casos per 100.000 habitants baixa de 84 a 80.

En el cas de la bronquiolitis hi ha un petit repunt de casos en comparació amb la setmana anterior. En la darrera setmana, la xifra de diagnòstics és de 1.082, mentre que la setmana anterior van ser 986. Els nous casos estan per sobre de la temporada 2021-2022 (853 casos) i de la del 2020-2021 (92) però per sota de la del 2019-2020 (1.228).

Per grups d'edat, s'han diagnosticat 726 casos de bronquiolitis en menors d'un any i 211 en infants d'1 a 2 anys. En menors de 4 anys, la xifra és de 951 casos i se situa per sota de la temporada 2019-2020, que podria ser comparable a l'actual, quan hi van haver 1.130 diagnòstics en aquesta setmana.